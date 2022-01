St. Leon-Rot. (adl/obit) Fast 15.000 Schnelltests wurden im Testzentrum der Gemeinde St. Leon-Rot durchgeführt. Seit dem 15. März können sich Menschen dort im einzigen kommunalem Testzentrum in der Region auf das Coronavirus testen lassen. Bis zum 23. Dezember wurden genau 14.738 Tests durchgeführt. Dies teilte die Gemeinde auf RNZ-Nachfrage mit.

Zu Beginn war das Zentrum noch im Harres Veranstaltungszentrum untergebracht, seit Ende Juli stehen zwei weiße Container auf dem Platz zwischen Harres und Rathaus. Torsten Hoffmann leitet das Zentrum, er ist "stolz" auf sein Team: "Wir haben gemeinsame Höhen und Tiefen erlebt." Der Start des Zentrums sei stressig gewesen, binnen kürzester Zeit musste ein Konzept stehen. "Die Nächte waren damals sehr kurz", erinnert sich Hoffmann. Ohne das Team der Ehrenamtlichen der St. Leoner und Roter Ortsverbände von DRK und DLRG wäre alles nicht möglich gewesen, auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung sprangen mit ein. "Eine kurze Anfrage und schon standen ein paar Helferinnen und Helfer bereit", so Hoffmann.

Bis Mitte Oktober halfen regelmäßig zwischen zehn und 15 Personen in der Station. Insgesamt konnte auf einen Pool von 50 bis 60 Leuten zurückgegriffen werden. Mit dem kurzzeitigen Ende der kostenlosen Tests wurden auch für diesen Zeitraum weniger Helfer benötigt. In diesem etwa vierwöchigen Zeitraum gingen auch die Schnelltests stark zurück. Die Öffnungstage variierten in den Anfangsmonaten von 15 Tagen im März bis zu 27 im Juli. Aktuell wird von Montag bis Freitag, 17.30 Uhr bis 20 Uhr, und samstags von 9 Uhr bis 14 Uhr getestet.

"Aus meiner Sicht verlief alles seit der Eröffnung des Testzentrums ruhig. Klar gab es auch mal stressige Tage, zum Beispiel vor den Sommerferien oder jetzt kurz vor Weihnachten", so der Leiter. Jeder wollte sich testen lassen, was Hoffmann gut fand.

Verständnis habe es aber auch gegeben, wenn mal die Technik streikte. "Die Leute warteten, bis es weiter ging", erinnert er sich, sagt aber auch: "Klar gab es auch den ein oder anderen, der ,meckerte’, weil er nun zu den Tests ,gezwungen’ würde, um am Leben teilzunehmen." Der Testzentrums-Leiter riet in solchen Fällen seinem Gegenüber zur Impfung.

Neben Schnell- und PCR-Tests gab es im Testzentrum ab dem 25. Oktober auch die sogenannten "PoC-PCR-Tests". Dafür wurde ein spezielles Testgerät angeschafft. Damit erhält die getestete Person innerhalb von 30 Minuten ein Ergebnis. Vom 25. Oktober bis zum 23. Dezember wurden 241 "PoC-PCR-Tests" durchgeführt. Direkt übersetzt heißt PoC "Point-of-Care", was in der Medizin für Diagnostik vor Ort verwendet wird. Denn während der Erregernachweis bei PCR-Tests nur im Labor durchgeführt werden kann und damit mehr Zeit in Anspruch nimmt, kann die Auswertung des "PoC-PCR-Tests" schnell und direkt im Testzentrum durchgeführt werden, so die Erklärung der Gemeinde. "Im Unterschied zu PCR-Tests weisen die ,PoC-PCR-Tests’ nicht das Erbmaterial des Virus’ nach, sondern Eiweißfragmente (Proteine) des Coronavirus, die sogenannten Antigene. Diese zeigen damit, ob eine Testperson im Moment des Tests das Virus in sich trägt", heißt es in der Erklärung. Bei einem positiven Ergebnis muss ein PCR-Test abgenommen werden.

"Die Vorteile der ,PoC-PCR-Tests’ sind die Genauigkeit und Schnelligkeit. Beide Tests wenden die Nukleinsäure-Amplifikations-Technik an", so Hoffmann. Diese Tests haben eine hohe Genauigkeit, sagt Hoffmann. "Fehler sind mir keine bekannt. Alle ,PoC-PCR’-Tests, die wir abgenommen haben, wurden im Labor bestätigt."

Im St. Leon-Roter Testzentrum wurde der "PoC-PCR-Test" nicht nur als bezahlter Reisetest, für die Gastronomie oder für den Friseurbesuch genutzt, sondern diente überwiegend zur schnellen Bestätigung, wenn Schnelltests an den Schulen und Kindertagesstätten positiv ausgefallen waren. "Somit kann innerhalb kürzester Zeit das positive Testergebnis bestätigt oder als falsch positiv bewertet werden. Je nachdem können so zeitnah direkt Maßnahmen in der Schule oder Kindertagesstätte ergriffen werden", erklärt die Verwaltung.

Dass das Zentrum im Übrigen als einziges in der Region dauerhaft Testungen angeboten hatte, sieht Hoffmann positiv: "Nur so konnten wir schnell und vor allem kurzfristig reagieren, wenn es in einer Einrichtung bei uns in der Gemeinde zu einem positiven Corona-Fall kam."

Außerdem wurde in St. Leon-Rot auch viel geimpft: An elf Tage wurden im Harres 1700 Impfungen durchgeführt, die über das Seniorenbüro und Angelika Adelfang organisiert wurden. Zehn Mal war dabei das mobile Impfteam involviert, auch das Praxis-Team der Ärztin Anne Golling führte eine Impf-Aktion durch.