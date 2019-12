In zwei gemeinsamen Konzerten in Malsch und Rot begeisterten der St. Petersburger Knabenchor (im Bild) und die Kirchenchöre aus Rot und Malsch ihr Publikum. Am 19. Dezember treten die Buben nochmals im Caritas-Seniorenzentrum St. Leon-Rot auf. Foto: Galyna Hecker

Es war ein besonderes Konzertereignis: Der St. Petersburger Knabenchor, der Kirchenchor Rot (hier gemeinsam im Bild beim Konzert in der Kirche St. Mauritius Rot mit Dirigent Klaus Siefert) und der Kirchenchor Malsch gestalteten zwei außergewöhnliche Konzerte zum Advent. Heute sind die Buben aus der russischen Metropole nochmals im Caritas Seniorenzentrum in St. Leon-Rot zu hören. Foto: Galina Hecker

Von Kuno Schnader

St. Leon-Rot. In Rot erfüllte gespannte Erwartung den gut besetzten Kirchenraum, als Organist Dietmar Schüssler die Zuhörer mit einem Adventspräludium auf den Abend einstimmte, bevor die 40 Buben des St. Petersburger Knabenchors, ein ukrainisches Weihnachtslied singend, vor dem Altar Aufstellung nahmen. Mit altrussischen Kirchengesängen, darunter "Das letzte Abendmahl" sowie Tschaikowskys "Vater unser" und "Credo", begannen die Buben mit ihren hohen Stimmlagen das Konzert, das viele Höhepunkte aufwies (siehe auch Artikel rechts).

Die Liedfolge des Cäcilienchors Rot unter Leitung von Klaus Siefert war dem Lobpreis gewidmet. Mit "Ubi caritas et amor", Wo die Güte und die Liebe wohnt, dort wohnt auch der Herr" und mit dem "Cherubinischen Lobgesang" offerierte der Chor seine vielseitige Interpretationskraft. Das "Tebe pajom" (Gib Friede, o Herr), teilweise mit russischen Sprachteilen, in der Chorfassung von Klaus Siefert gesungen, war wohl eine Geste des Cäcilienchors an den Knabenchor, der später mit dem mit viel Beifall bedachten Trommellied in deutscher Sprache antwortete. Mit den adventlichen Weisen "Ich will dich preisen", "Hoch tut euch auf" von Christoph Willibald Gluck und "Tochter Zion freue dich" brachte der sehr gut geschulte Chor die freudige Erwartung der Menschheit auf den Erlöser zum Ausdruck.

Die Petersburger Sängerknaben widmeten ihren nächsten Teil den Komponisten Mendelssohn-Bartholdy und Franz Schubert, wobei sie dessen Ave Maria ausdrucksvoll in beeindruckender Tonreinheit zu Gehör brachten. Der 50 Mitglieder umfassende Cantus-Chor St. Mauritius brachte mit einer reifen Leistung Teile der in moderner Harmonie gestalteten Missa Lumen von Lorenz Maierhofer mit gekonnter Orgelbegleitung zum Ausdruck, gefolgt von vier weiteren adventlichen Weisen, die der Chor mit Klangreinheit vortrug. Im Anschluss unternahmen die Chorknaben einen Ausflug nach Südafrika und imitierten in ihrem Lied die Laute und Geräusche im Urwald.

Der Knabenchor singt heute im Caritas-Seniorenzentrum

Bevor der Chor zum viel umjubelten Höhepunkt des Konzerts, dem Halleluja von Händel ansetzte, brachte er russische und französische Weihnachtsweisen zum Vortrag. Mit ihren hohen Diskantstimmen meisterten die Knaben das von Wadim Ptscholkin am Klavier virtuos begleitete Werk von Händel in brillanter Weise. Den stehenden Ovationen der Zuhörer folgte als Zugabe in deutscher Sprache der gern gehörte Chor "Glocken der Heimat", eine Darbietung, die nochmals reichen Beifall auslöste.

Während des gemeinsam gesungenen Adventsliedes "Macht hoch die Tür" nahmen der Cäcilien- und Cantus-Chor im Altarraum Aufstellung. Dem gemeinsam von allen Chören zu Gehör gebrachten Wiegenlied "Guten Abend gute Nacht" von Brahms (Dirigent Wadim Ptscholkin) und dem sich anschließenden "Alle Jahre wieder kommt das Christuskind" (Dirigent Klaus Siefert) folgte nach nochmaligem anhaltenden Beifall das englische Volkslied "Wir wünschen euch frohe Weihnacht". Es war ein Abend, der so richtig auf das Weihnachtsfest einstimmte.

Die beiden Kirchenchöre versorgten die Petersburger Sänger nach den Konzerten in den Pfarrheimen mit Erfrischungen und zünftigen Mahlzeiten. Es wurde noch viel gesungen, bevor die Buben ihre Fahrt nach Bühl antraten, wo sie im Vereinshaus der katholischen Pfarrgemeinde untergebracht sind. Am heutigen, Donnerstag, 19. Dezember, wird der Chor wie jedes Jahr um 14 Uhr die Heimbewohner des Caritas-Seniorenzentrums St. Leon-Rot mit seinen Weisen erfreuen. Gäste sind herzlich willkommen. Zwei bereits ausverkaufte Konzerte im Frankfurter Kaiserdom bilden den Abschluss der diesjährigen Deutschlandtournee. Die Heimreise erfolgt von Rostock mit dem Fährschiff nach St. Petersburg.