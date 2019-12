Die Arbeiten auf der A 5 zwischen Walldorf und Bruchsal, insbesondere an den Brücken auf St. Leon-Roter Gemarkung, sind in vollem Gange. In diesem Rahmen wird die Roter Straße (im Bild) voraussichtlich ab Freitag, 13. Dezember, voll gesperrt. Foto: Theo Vetter

St. Leon-Rot. (rnz) Die Bauarbeiten auf der A 5 zwischen Autobahnkreuz Walldorf und Anschlussstelle Bruchsal befinden sich inzwischen in der Hauptphase. Am 30. September hat die Sanierung der Fahrbahn begonnen, zurzeit steht der Abriss der drei Autobahnbrücken auf St. Leon-Roter Gemarkung im Fokus. Sie werden im Zug der Ertüchtigung des Lärmschutzes neu gebaut.

Wie die Gemeinde St. Leon-Rot mitteilt, haben sich für sie überraschende Veränderungen ergeben. Zum einen haben Regierungspräsidium Karlsruhe und Bauleitung die Chance genutzt, mit den Brückenarbeiten an der L 546 (Roter Straße), der wichtigsten Verbindung zwischen Rot und St. Leon, bereits am 26. November zu beginnen. Das sei so nicht vorhersehbar gewesen, hieß es in einer Mitteilung. Zum anderen dauert die deswegen nötig gewordene halbseitige Sperrung der Roter Straße länger: nämlich voraussichtlich noch bis 12. Dezember. Eine Baustellenampel regelt dort den Verkehr. Der Geh- und Radweg ist von dieser Sperrung nicht betroffen.

Auf der Autobahn rollen die Fahrzeuge bereits auf der Fahrbahn Richtung Frankfurt, jeweils zwei Spuren wurden provisorisch eingerichtet. Intensiv laufen nun die Vorbereitungen für den eigentlichen Abriss der St. Leon zugewandten Hälfte der Autobahnbrücke über die Roter Straße. Hierfür wird nach Informationen der Gemeinde voraussichtlich von Freitag, 13., bis Samstag, 21. Dezember, die Roter Straße für mehrere Tage komplett gesperrt. Der Verkehr zwischen Rot und St. Leon wird über die Straßen An der Autobahn, Kronauer und Mönchsbergstraße umgeleitet: die Fahrzeuge von Rot nach St. Leon über eine Einbahnregelung durch die Kronauer Straße wieder auf die Marktstraße; die Fahrzeuge von St. Leon nach Rot über den Hohe-Buch-Ring und die Mönchsbergstraße. Ziel ist, möglichst wenig Umleitungsverkehr durch Wohngebiete zu führen. Fußgänger und Radfahrer können während der Sperrung unter der Autobahnbrücke am Kehrgraben hindurch.

Wegen der Autobahn-Bauarbeiten ist derzeit auch die zweite wichtige Verbindung zwischen St. Leon und Rot, die Kronauer Straße, von einer Sperrung betroffen. Noch voraussichtlich bis Freitag, 20. Dezember, wird sie tageweise halbseitig gesperrt. Das Ziel ist, die Kronauer Straße möglichst nicht gleichzeitig mit der Roter Straße zu sperren.

Im Januar 2020, voraussichtlich in der zweiten Kalenderwoche, wird nochmals eine halbseitige Sperrung der Kronauer Straße für etwa drei Werktage notwendig. Dann werden diverse Sicherungsarbeiten für den Abbruch der Brückenhälfte auf St. Leoner Seite vorgenommen. Im Anschluss daran beginnt hier der eigentliche Brückenabriss mit Vollsperrung der Kronauer Straße für voraussichtlich zwölf Werktage.