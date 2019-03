Von Armin Rößler

St. Leon-Rot. Wer nach dem roten Faden sucht, wartet ebenso vergebens wie alle, die auf eine große "Message" des Abends hoffen. "Ich bin ja nicht Paulo Coelho", gesteht sich Torsten Sträter gerne ein. "Was soll ich Ihnen da für Botschaften mitgeben?" Seine "Minderwertigkeitskomplexe" kann sich der Komiker aus Dortmund aber getrost sparen: Auch wenn er in der Pause das Gefühl hat, seinen Zuschauern noch zwölf Euro zu schulden, kommt das Publikum im restlos ausverkauften Harres in St. Leon-Rot voll auf die Kosten.

Aus dem geplanten Programm "Es ist nie zu spät, unpünktlich zu sein" sei zwar "nicht viel vorgekommen", so der immer wieder vom Thema abschweifende Sträter, "aber es war trotzdem schön". Die fehlende Struktur ist die Struktur, die Botschaft der Spaß - die Fans danken es ihm mit Applaus.

Torsten Sträter kommt zwar nach eigenem Bekunden selbst aus einem "Popeldorf", macht sich aber dennoch erst mal über die Spargelgemeinde lustig: "Kommen Sie aus dem Ort? Wahrscheinlich nicht, sonst wäre keiner in den Häusern." Und: "Es ist viel Gegend drumrum."

Ergo hat es ihn "vier harte Tagesritte" gekostet, den Samstagabend "in der Prärie" verbringen zu dürfen. Dabei war der Komiker schon mal hier, "vor drei oder vier Jahren, da gab’s noch ein Abo" - was ihm auch Zuschauer bescherte, die nicht unbedingt auf genau ihn gewartet hatten: "Die ersten acht Reihen hatten schon ordentlich was auf dem Tacho, über die musste ich wegarbeiten", spricht er von einer Art "Firewall". Und das Kind des Ruhrpotts weiß noch mehr über die Region: "Heidelberg ist auch schön, wenn du Japanisch kannst."

Unerfreuliches widerfährt ihm aber nicht nur in St. Leon-Rot, wie er mit einer "wahren Geschichte" belegt. In Berlin, wohin es ihn regelmäßig für die Fernsehsendung "nuhr im Ersten" zieht, muss er einer Gruppe weiblicher Fans - im Alter zwischen "Ü50 und U tot" - Autogramme geben. Aber nur, bis klar wird, dass es sich um eine Verwechslung handelt.

"Wann kommen die anderen fünf?" Sträter erfährt, dass die Band "Santiano" ein Mitglied hat, das ebenfalls eine Mütze trägt. "Der ist 15 Jahre älter als ich, das ist so peinlich. Ich war total sauer", sagt er. Immerhin kann er den Drang verstehen, überteuerte Konzerte zu besuchen: Er selbst zahle gerne 700 Euro für die Rolling Stones "in der Hoffnung, dass einer Keith Richards anrempelt und er zu Staub zerfällt".

Torsten Sträter erzählt viel und er tut das höchst unterhaltsam. Eigentlich wollte er einige seiner Geschichten vorlesen, aber in fast drei Stunden auf der Bühne bleibt nur Zeit für ganze zwei. "Ich bin ins Schwafeln geraten", stellt er fest. Lieber berichtet er vom Generationenkonflikt mit seinem Sohn ("durch ihn weiß ich, wie alt ich bin") oder vom eigenen Outfit auf der heimischen Couch ("luftig bekleidet, so Sandokan-mäßig"). Seinen Arbeitgeber WDR nennt er "das Rentner-Netflix", er selbst sei "das frische, junge Gesicht des WDR", wenn auch "etwas ledrig".

Arztbesuche, das Alter, Übergewicht und Gesundheit sind große Themen: 8000 Schritte soll er täglich gehen. "Ich weiß aber nicht wohin." Und auch der Spruch, Sitzen sei das neue Rauchen, lässt ihn verzweifeln. "Super, ich rauche im Sitzen", befürchtet Sträter "die moderne Beulenpest". Manch andere Anekdote geht deutlich unter die Gürtellinie, wie Sträter ohnehin vor unflätigen Worten nicht zurückschreckt - damit hat sein Publikum aber kein Problem.

Staubsaugerroboter sind nicht sein Ding ("in der Zeit würde meine Omma das Olympiastadion durchsaugen"), Flugzeuge benutzt er zwar ständig, hält sie aber für "schwarze Magie". Dafür bricht sein Umweltbewusstsein immer wieder durch: "Wenn wir noch mehr Plastikmüll ins Meer werfen, können wir zu Fuß nach New York laufen."

Er braucht auch keinen Plastikdeckel auf dem Kaffee "to go": "Ich halte den Becher mit der Öffnung nach oben", verrät er sein Geheimrezept. In der Pause gibt sich der Komiker volksnah, signiert Bücher, posiert für Selfies und nimmt Vorschläge für die zweite Programmhälfte entgegen. Die eröffnet er wie gehabt mit Mütze und Kaffeetasse und kommt zu dem Schluss, dass er gerne Werbung machen würde: Optisch sei er zwar "wie ein Eimer Sülze, aber stimmlich macht mir keiner was vor". Tanzen kann er allerdings nicht: "Das sieht aus, als würde ich gegen jemanden kämpfen, der aus Zeitgründen nicht kommen konnte."

Den Schülerstreiks ("Fridays for Future") gibt er guten Gewissens seinen Segen: "Was ich beruflich mache, habe ich in der dritten Klasse gelernt: sitzen, lesen, schreiben." Dazu passt sein Schlusssatz: "Was ich hier machen darf, ist so viel besser als richtige Arbeit."

Und auch Torsten Sträter hat etwas gelernt: Nachdem er mehrfach kritisch nachgefragt hat, glaubt er den Fans und verabschiedet sich kurpfälzisch stilecht mit "alla tschüss". Den langen Applaus hat er sich für einen unterhaltsamen Abend redlich verdient.