St. Leon-Rot. (leu) Alle zwei Jahre lädt der Konzertchor Human Nation aus St. Leon-Rot Vokal-Ensembles aus der Region zum "Stimmfest" ein. Diesmal fanden sich so viele Besucher in der Aula des Löwenrot-Gymnasiums ein, dass man schließlich vor ausverkauftem Haus singen konnte.

Die Zuhörer erlebten ein Fest des A-cappella-Gesangs: Die Ensembles kamen ohne Instrumente aus, boten dafür aber umso mehr Abwechslung. Wenn ein Chor ein Stück ohne Instrumente singt, merkt man beim Zuhören sofort, wie gut er ist. Dieser Herausforderung stellten sich beim Stimmfest überwiegend kleinere Gesangsensembles, die ihre Stimmen häufig einfach besetzt hatten: Jeder Sänger sang eine eigene Stimmlage. Showeinlagen bereicherten die Darbietungen. Kathleen Piskol und Wolfgang Messner führten charmant, locker und witzig durch den Abend.

Mit "Sing, Sing, Sing" (von Louis Prima) zu schwungvoller Choreografie und "Shine on you crazy Diamond" von Pink Floyd begrüßte Human Nation mehrstimmig und bestens gelaunt das Publikum. Den Reigen ihrer Darbietungen beschlossen die Gastgeber mit dem Supertramp-Klassiker "Dreamer". Außerdem bot Human Nation lebhafte Tänze in passender Kleidung, die in eine "Traumwelt" entführte. Offensichtlich steckten viel Kreativität, Geduld und Schweißarbeit dahinter, die Chormitglieder hatten für diesen Auftritt viel geprobt und sich externe Unterstützung von Klarissa Müller geholt, die dies hervorragend meisterte.

Als nächstes präsentierte sich die Gruppe "The One Night Stands" aus Mutterstadt. Dahinter verbirgt sich ein A-cappella-Quintett mit zwei Frauen- und drei Männerstimmen, gegründet von Philipp Leschhorn, das sich eigens für das "Stimmfest" formiert hatte. Die Gruppe hatte allerhand zum Thema "Liebe" im Gepäck: neben "Lullaby of Birdland" (komponiert von Pianist George Shearing) und "Liebeskummer lohnt sich nicht" (Christian Bruhn) auch "The dock of the bay" (Otis Redding) und "She loves You - Sie liebt dich" von den Beatles.

"Made4Music" ist ein sechsköpfiges Ensemble, das überwiegend aus ehemaligen Sängerinnen und Sängern des Chors "Fine Art Music" aus Brühl und Wiesloch besteht, der sich Ende 2018 auflöste. Sie schöpfen aus einem vielfältigen Pop-Repertoire, sauber gesungen boten sie unter anderem Alice Mertons "No Roots", "Bumblebee", "Dobbin´s Flowery Vale", "Nearer, my God, to thee" (dieses Lied wurde beim Untergang der Titanic 1912 gespielt) sowie "That lonesome Road".

"ARTverwandt" sind sechs begeisterte Sängerinnen und Sänger, die in ihrer Art auch verwandt sind (Vater, Mutter, Töchter, Onkel und Cousine). Sie boten Vocalpop vom Feinsten und eine überzeugende Bühnenperformance mit kabarettistischen Einlagen und witzigen Showelementen. Ihr kontrastreiches deutsch-englisches Repertoire reicht von Jazz über Rock zu Pop. Mit Liedern wie "The longest Time" (Billy Joel), "Sound of Silence" ( Paul Simon) oder "Up town funk" zogen sie das Publikum in ihren Bann. Bei dem Lied "Ich Bass" (von William Wahl von der A-cappella-Truppe "basta") gab Gebhard Hofstetter ein Solo.

Nach einer wohlverdienten Pause entzündeten die "iVoices", eine gemischte A-Cappella-Gruppe aus dem Raum Heidelberg, ein weiteres Glanzlicht mit ihren selbst arrangierten und umgetexteten Pophits. Spezielle Choreografien und Maskeraden begeisterten etwa bei "Take on me", "Opener B", "Schuhsohlenleder" und "Es war gut so". Erfrischende Sangeslust und komödiantische Elemente prägten den Auftritt, auch Biene Maja, Heidi, Wickie und Paulchen Panther trieben in dieser Formation ihre temperamentvollen musikalischen Späße. Den letzten musikalischen Glanzpunkt des Abends setzte die gemischte Formation "Vocal Dope" mit sechs engagierten Sängerinnen und Sängern. In ihrem noch kleinen Repertoire sind vor allen Dingen moderne Pop- und Jazzarrangements zu finden. Mit "Friday I’m in love", "Selfless, Cold and Composed", "Hide and Seek", "Radioactive" und "In this Heart" begeisterten sie die Zuhörer.

Zum Finale des kurzweiligen, ebenso bewegenden wie mitreißenden, an musikalischer Vielfalt kaum zu überbietenden dreistündigen Programms trat noch einmal Human Nation auf die Bühne. Mit dem deutschen Lied "Auf Wiedersehen" ursprünglich von den "Comedian Harmonists" , das der musikalische Leiter der Veranstaltung, Konrad Knopf, am Flügel intonierte, wurde das begeisterte Publikum entlassen. Nach einem so hoch musikalischen und unterhaltsamen Abend freuten sich die Besucher sichtlich schon aufs Stimmfest 2021.