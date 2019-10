St. Leon-Rot. (pol/mare) Ein 23-jähriger mutmaßlicher Drogendealer ist hinter Schloss und Gittern gewandert. Das teilen die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Der junge Mann war am frühen Donnerstagnachmittag als Fahrer eines Autos auf der Autobahn A6 bei St. Leon-Rot in Richtung Heilbronn unterwegs, als sein Auto einer Streife des Verkehrskommissariats Walldorf auffiel. Die Beamten kontrollierten ihn und nahmen dabei massiven Marihuana-Geruch aus dem Innenraum des Fahrzeugs wahr.

Hinter einer doppelten Rückwand fanden die Fahnder der Autobahnpolizei Walldorf insgesamt drei vakuumierte Pakete sowie mehrere kleinere Plastikbeutel mit Rauschgift, welche sie umgehend beschlagnahmten. Es waren insgesamt über 3000 Gramm Marihuana und über 200 Gramm Kokain.

Die weiteren Ermittlungen übernahm das Rauschgiftdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg. In der Wohnung des Mannes in Frankfurt wurden weitere Drogen gefunden. Dort beschlagnahmte die Polizei über 100 Gramm Marihuana und über 70 Gramm Haschisch.

Am Freitagvormittag wurde der Verdächtige der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehl erließ wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Im Anschluss wurde der 23-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.