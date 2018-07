Die Gemeinde St. Leon-Rot hat im Gemeindegebiet 15 Defibrillatoren installieren lassen, im Bild von links: Torsten Hoffmann (Gerätebeauftragter), Hervé Mangonaux (Geschäftsführer der Hersteller-Firma ALMAS Industries AG Mannheim), Angelika Adelfang (Ansprechpartnerin in Sachen Defibrillator in der Gemeinde und Seniorenbeauftragte) sowie Bürgermeister Dr. Alexander Eger. Foto: Lawinger

St. Leon-Rot. (leu) "Notruf absetzen", "Elektroden nacheinander auf den freien Oberkörper aufkleben", genauso klingt es, wenn Leben gerettet wird. Die neuen Defibrillatoren in St. Leon-Rot sind kinderleicht zu bedienen und innerhalb weniger Sekunden nach einem Herzinfarkt einsatzbereit. Wird das Gerät schnell eingesetzt, steigt die Überlebenschance des Opfers von 10 auf 70 Prozent. Jeder Laie kann den Automatisierten Externen Defibrillator (AED) benutzen. Auf Knopfdruck gibt es Anweisungen, sodass auch Ungeübte das Gerät anwenden können.

Nach einem medizinischen Notfall im März 2017 im Harres hatte der Gemeinderat St. Leon-Rots beschlossen, Defibrillatoren anzuschaffen. In der Gemeinde wurden insgesamt 15 Defibrillatoren im Außenbereich neu installiert."Es ist oft die Frage gekommen" so Bürgermeister Dr. Alexander Eger, "hängt der Defibrillator am richtigen Ort, hilft es überhaupt was, denn es muss ja schnell gehen, der Zeitfaktor ist entscheidend. Wenn dieser einige Kilometer entfernt hängt, bringt es auch nicht viel. Insofern erklärt sich auch die große Zahl der Defibrillatoren, die in St. Leon-Rot aufgehängt wurden. Das Optimum ist somit erreicht."