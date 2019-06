Sie genossen einen zeitgemäßen, heiteren Gottesdienst: die rund 350 Besucher des Tauffests am St. Leoner See. Fotos: Lerche

St. Leon-Rot. (seb) "Der biblischen Überlieferung sind wir hier viel näher: Jesus stand bei seiner Taufe auch im Wasser", erklärte Katharina Wendler, Pfarrerin der Christusgemeinde St. Leon-Rot, beim Tauffest des Evangelischen Kirchenbezirks am St. Leoner See.

Die rund 350 Besucher, die aus der ganzen Region sowie auch Sinsheim, Weinheim und sogar dem Raum Stuttgart angereist waren, wussten das Fest als "zeitgemäßen, nicht so steifen" Gottesdienst zu schätzen.

Besucher der Erholungsanlage schlenderten vorbei, Angler waren in der Nähe, Taucher der DLRG trainierten, Wasserskifahrer waren aktiv, Kinder spielten und lachten, Frösche und Vögel musizierten mit dem Walldorfer Gospelchor auf der Bühne um die Wette. Barbara Haas aus Rot, die ihre Tochter Hannah taufen ließ, gefiel die "entspannte Atmosphäre": "Hier, unter freiem Himmel, ist man Gott ein Stück näher."

Und doch, bei aller Kurzweil und anschaulichen Denkanstößen, ließen Pfarrerin Wendler und ihre Kolleginnen Wibke Klomp (Walldorf), Sandra Alisch (Paulusgemeinde Malsch) und Eva Leonhardt (Reilingen) die Ernsthaftigkeit nicht vermissen. "Wir spüren, dass sich Himmel und Erde gerade berühren", sprach Wendler aus, was wohl alle dachten: "Da geht auch mir das Herz auf."

Die vier Pfarrerinnen standen bis zu den Knien im Wasser, um die 20 Täuflinge zu empfangen, und wurden tüchtig nass, als zwei der Kinder sich untertauchen ließen. Gemeinsam hatte man sich zuvor darauf besonnen, was die Taufe überhaupt bedeutet: die Aufnahme in die Gemeinschaft der Christen. Die brauche man, hieß es, "um sich miteinander zu freuen und an schweren Tagen einander die Lasten zu tragen". Glaube wiederum sei auch die Offenheit und Bereitschaft, die Mitmenschen besser zu verstehen, aber bei allen Problemen das große Ganze und vor allem einander nicht aus den Augen zu verlieren. Glaube gebe Halt auch "auf steinigen Wegen und auf Durststrecken", gebe Mut, Zuversicht und Geborgenheit, die Gewissheit, "von Gott geliebt zu sein": "Dass wir das spüren, das feiern wir mit der Taufe."

Mit dem Glaubensbekenntnis schließlich bejahte man gemeinsam: "Wir sind eine große, weltweite Familie, die gemeinsam unter Gottes Segen lebt und handelt."