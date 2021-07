Wiesloch. (liwi) Im Corona-Sommer 2020 stellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Büchereien aus der Region ihre persönlichen Leseempfehlungen für die Sommerferien vor, die RNZ-Mitarbeiterin Lisa Wieser in einer Sommerlese-Serie vorstellte. Von Romanen über Krimis, Märchen, Satiren, fantastischen Geschichten, Science-Fiction, Sachbüchern und Hörbüchern war alles dabei, die Auswahl der Geheimtipps entsprechend groß, und die RNZ-Serie wurde sehr beliebt.

Viele Leserinnen und Leser nahmen die Anregungen an, stöberten in Buchläden und Bibliotheken und genossen ihre Sommerlesezeiten. Die erfolgreiche Serie möchten wir in diesem Sommer mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, fortsetzten. In diesem Jahr ist zwar vieles wieder gelockert, doch die Sommerferien bieten trotzdem eine gute Gelegenheit, sich mit einem tollen Buch in eine lauschige Ecke zu setzen und sich in spannende, kuriose, heitere, ernste, erhellende oder das Wissen erweiternde Welten entführen zu lassen.

Für unsere Lesetipps sind Sie gefragt, liebe Leserinnen und Leser! Machen Sie mit! Egal ob es ein Roman ist, der so richtig zu Herzen geht, eine Reisebeschreibung, ein packender Krimi, ein gutes Kinder- und Jugendbuch oder ein spannendes Sachbuch: Berichten Sie uns von Ihrem Lieblingsbuch, um was es darin geht, was das Besondere daran ist und warum es Ihnen gefällt. Unsere Mitarbeiterin Lisa Wieser wird mit Ihnen darüber sprechen und Ihr Buch in der RNZ Sommerlese-Serie 2021 vorstellen. Wir freuen uns auf Ihren Tipp!

Wenn Sie einen Lektüretipp haben, schicken Sie uns eine E-Mail an red-wiesloch@rnz.de und schreiben Ihren Namen, Ihre Telefonnummer und das vorgeschlagene Buch dazu. Unsere Mitarbeiterin wird sich dann bei Ihnen melden. Alternativ können Sie uns auch per Post erreichen: Rhein-Neckar-Zeitung, Kennwort: Sommerlese-Aktion, Schlossstraße 2, 69168 Wiesloch.