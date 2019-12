Rhein-Neckar. (RNZ) Zum Fahrplanwechsel am vergangenen Sonntag ist die neue Regiobuslinie 799 gestartet, mit der erstmals ein direktes Busangebot von der Großen Kreisstadt Sinsheim zum Wirtschaftszentrum Wiesloch-Walldorf eingerichtet wird. Bereits im Januar 2019 ist eine kreisüberschreitende Regiobuslinie von Sinsheim nach Mosbach/Neckarelz in Betrieb gegangen. Die neue, zweite Regiobuslinie soll nun eine weitere Verbesserung im öffentlichen Nahverkehr des Rhein-Neckar-Kreises bringen.

Ausgehend vom Hauptbahnhof in Sinsheim führt der Fahrtverlauf der Regiobuslinie über Sinsheim-Dühren und Sinsheim-Eschelbach sowie Angelbachtal-Eichtersheim und Wiesloch zum Bahnhof Wiesloch-Walldorf. Danach wird noch das Industriegebiet mit international tätigen Unternehmen angefahren, bevor die Fahrt der Buslinie 799 an der Drehscheibe in Walldorf nach rund 40 Minuten endet.

Der Regiobus wird im Auftrag des Rhein-Neckar-Kreises durch das Verkehrsunternehmen Südwestdeutsche Verkehrs AG (SWEG) betrieben. Die Regiobuslinie verkehrt im Stundentakt werktags zwischen 5 und 23 Uhr, samstags zwischen 6 und 23 Uhr sowie sonntags zwischen 7 und 23 Uhr. Auf der Buslinie gelten die Tarife des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN).

"Mit dieser Regiobuslinie Wiesloch-Walldorf nach Sinsheim konnte eine Maßnahme umgesetzt werden, die Gegenstand des Mobilitätspaktes für die Wirtschaftsregion Wiesloch-Walldorf ist, betont Landrat Stefa Dallinger. Der Ausbau des öffentlichen Verkehrsangebots für die Pendler gehöre zu den gemeinsam verfolgten Zielen der Partner des Mobilitätspaktes.

Das Land Baden-Württemberg unterstützt die neue Linie für den Zeitraum von fünf Jahren. Die Gesamtkosten in Höhe von circa 2,9 Millionen Euro werden dabei zwischen dem Land Baden-Württemberg und dem Rhein-Neckar-Kreis in etwa jeweils hälftig geteilt. Nach Ablauf des Förderzeitraums wird der Rhein-Neckar-Kreis entscheiden, ob die Regiobuslinie weitergeführt wird.

