Schatthausen. In den vergangenen Jahren zeigten sich die Friedhofswege in Schatthausen in einem sehr bedenklichen Zustand. Das Pflaster war durch Setzungen und Vertiefungen stark in Mitleidenschaft gezogen worden, sodass eine Benutzung der Wege teilweise nur noch eingeschränkt möglich war.

Im vergangenen Jahr konnten dann laut einer Mitteilung der Stadt Wiesloch endlich die erforderlichen Mittel für eine Sanierung bereitgestellt werden. Im Rahmen der Maßnahme mussten auch der Wegeunterbau und die Wegeeinfassungen komplett erneuert werden.

Insgesamt 400 Quadratmeter neues Betonpflaster wurden verlegt sowie rund 60 Quadratmeter wassergebundenes Wegematerial im Bereich der als Naturdenkmale ausgewiesenen großen Lindenbäume. Gleichzeitig wurde noch eine weitere Wasserentnahmestelle hergestellt, damit im Umfeld der großen Blutbuche ein pflegefreies Gräberfeld für Urnenbestattungen entstehen kann.

Insgesamt musste für die Maßnahme laut Stadt ein Betrag von 60.000 Euro aufgewendet werden.