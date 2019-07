Von Sabine Hebbelmann

Wiesloch. Unter den 50 Tieren im Streichelzoo der Gärtnerei THEA im Wieslocher PZN gibt es sieben Ouessantschafe, die kleinste Schafrasse der Welt. Acht Mitarbeiter und Patienten kümmern sich um die Tiere und Gärtnereileiter Artur Müller fährt sie einmal im Jahr zum Scheren nach Forst. Dieses Jahr war es anders: Schafscherer Jan Hartmann kam vor Ort und machte aus der Schererei ein kleines Event. Damit es sich auch lohnt, hatte Hobbyschäferin Elisabeth Korinek noch sechs Schafe aus Sinsheim-Eschelbach mitgebracht.

"Ohh!", rufen die Kinder, als sich der muskulöse junge Mann ein Schaf nimmt, es mit dem Rücken an seine Beine lehnt und mit der elektrischen Hand-Schermaschine geschickt aus der Wolle schält. "Schaut, die linke Hand arbeitet unheimlich viel, denn ich muss in allen Positionen das Tier unter Kontrolle haben", sagt er und breitet die Wolle schließlich - einem Schaffell ähnlich - auf dem Boden aus.

"Ich versuche, die Wolle am Stück zu ernten", sagt der Schafscherer und zeigt auf gelbliche Stellen. "Fühlt mal, das ist Wollfett, bei den eher kühlen Temperaturen ist es fest wie Wachs", erklärt er und lässt die Kinder die Wolle anfassen. "Wenn das Messer durch Wollfett-Klumpen blockiert wird, schiebt es die Haut hoch und kann sie verletzen. Darauf muss ich achten", sagt er und räumt ein, dass ihm wärmere Tage lieber sind. "Die Schafe sollen im Idealfall schwitzen, denn wenn das Fett schmilzt, legt es sich auf die Haut wie Rasiergel."

Hartmann ist wichtig, dass es den Tieren bei der Prozedur gut geht, sie sollen sich wohlfühlen beim Frisör. Dass das Schaf entspannt sei, sehe man daran, dass es die Füße locker hängen lasse. "Wer möchte noch die Haare geschnitten kriegen?"

Das Beste, was man tun kann, um die Schäferei zu fördern, ist Sachen aus Schafwolle kaufen. "Aber die kratzt doch so", wirft jemand ein. Hartmann widerspricht. Die Wolle habe heute eine andere Qualität, sei weich und angenehm auf der Haut.

Ruhig und entspannt lässt das Schaf die Prozedur über sich ergehen. Ohne die Wolle ist es im Hochsommer auch leichter. Foto: Sabine Hebbelmann

Berücksichtigen muss er auch, dass Schafe recht unterschiedlich sind, woher der Begriff "nicht alle über einen Kamm scheren" kommt. Ältere Schafe zum Beispiel haben eine Haut, die dünner und empfindlicher ist. Doch woran erkennt man das Alter eines Schafes? Er schiebt die Unterlippe des Bocks herunter und es kommen vier Zähne zum Vorschein. Daran sehe man, dass das Tier noch nicht sehr alt ist. Denn erst kommen Milchzähne und dann jedes Jahr zwei neue bis sich schließlich acht Zähne im Unterkiefer finden. "Und oben?", fragt er weiter. Ja, genau, im Oberkiefer sind keine.

Mindestens einmal pro Jahr müssen Schafe geschoren werden, rechtzeitig vor dem Wintereinbruch, damit das Fell etwas nachwachsen kann. Zu lang sollte es auch nicht werden, denn kurze Haare trocknen schneller als lange.

"Ich bin ein Saisonarbeiter, wie die Spargelstecher", verrät Hartmann. In den Wintermonaten lebt er in Neuseeland, wo es viel mehr Schafe als Menschen und große Herden gibt. Dort fängt er früh morgens an (die Schafe müssen trocken und nüchtern sein) und schafft dann den Tag über 280 bis 360 Schafe. Seine Utensilien bringt er in einem Koffer mit. Doch wie ist Hartmann als ausgebildeter Industriekaufmann auf das Schaf gekommen?

Die Antwort: Über seinen Hund. Besser gesagt über dessen Hütetrieb, für den er eigens Schafe anschaffte. Mit dem Schafscherer, der auf seinen Hof kam, war er aber nicht zufrieden, er wollte es besser machen. Und so lernte er das Schafe-Scheren, das für ihn bald zur Passion wurde. Inzwischen hat er schon einige Preise gewonnen und gibt selbst Kurse.

Besonders stolz aber ist er auf seine vierpfotigen "Mitarbeiter", die er selbst ausbildet und die das Schafehüten im Blut haben. Einer ist dabei: Fly, ein erst fünf Monate alter Border Collie. "Meine Hunde sind Mitarbeiter, die selbstständig denken", sagt Hartmann. Flys Opa hatte er aus Neuseeland mitgebracht, wo er 1500 halbwilde Mutterschafe allein gehütet hatte.

Normalerweise wird Hartmann pro Schaf bezahlt. Nicht aber in Wiesloch, wo er für die nette Aktion in der PZN-Gärtnerei kein Geld nimmt. Und das auch noch an seinem 35. Geburtstag. Zum Dank für sein soziales Engagement bekommt er eine Geburtstagstorte. "War echt scha(r)f bei euch", grinst er zum Abschied.