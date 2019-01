Walldorf. (rö) Im Juli hatte der Walldorfer Gemeinderat beschlossen, an der Sambugaschule zum Beginn des Schuljahrs 2019/20 die Einrichtung einer gebundenen Ganztagsschule zu beantragen. Nun wird dieser Antrag modifiziert: vom gebundenen zum offenen Ganztagsbetrieb. Das hatten nach den Worten des Ersten Beigeordneten Otto Steinmann Regierungspräsidium und Schulamt empfohlen. "Damit kann man auch an der Sambugaschule leben", sagte er, ehe der Gemeinderat einhellig zustimmte.

Hintergrund ist, dass für Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) wie für Grundschulen Schulbezirke gelten. Zum Einzugsgebiet der Sambugaschule zählen die Walldorfer und St. Leon-Roter Grundschulen, ein weiteres SBBZ gibt es in diesem Bereich nicht. Damit hätten die Förderschüler mit der gebundenen Variante keine Alternative zur Ganztagsschule. Mit dem neuen Beschluss bleibt ihnen nun die Wahlfreiheit.

"Die CDU hat sich schon immer für den offenen Betrieb ausgesprochen", sagte Werner Sauer. Man habe der gebundenen Ganztagsschule nur zugestimmt, weil das von der Schulleitung schlüssig begründet worden sei. Deshalb stimme man nun auch dem modifizierten Antrag zu. Zustimmen konnte auch die SPD, für die Petra Wahl neben dem neuen Standort an der Waldschule ab kommendem Schuljahr auch das Ganztagskonzept begrüßte. Allerdings bereite die Mensa an der Waldschule ihrer Fraktion "große Sorgen", sie "platzt schon jetzt aus allen Nähten". Dieses Thema müsse "zeitnah angegangen werden", so Petra Wahl. "Die Kinder sollten nicht gezwungen werden", stimmte Wilfried Weisbrod für die Grünen ebenso zu wie anschließend Dagmar Criegee für die FDP. Nach ihren Worten ergibt die Ganztagsschule gerade an einer Förderschule besonders viel Sinn, habe man doch dadurch mehr Zeit "für Lernen unter Aufsicht" und "soziales Agieren".

Nicht restlos geklärt wurde in der Sitzung die Frage nach dem Mittagessen für die Regelschüler der Sambugaschule. Zwar wurde der Beschluss gefasst, dass sie an Tagen mit Nachmittagsunterricht am Mittagessen teilnehmen können, trotzdem will die Verwaltung noch untersuchen, ob es auch andere Möglichkeiten gibt. Werner Sauer hatte nämlich eingewendet, dass man die "Grundschüler nicht anders behandeln könne" - diese erhalten derzeit, wenn sie nicht in der Ganztagsschule sind, nämlich kein Mittagessen. "Für Ihre Argumente spricht einiges", sagte Otto Steinmann weitere Überlegungen zu.