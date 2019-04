Rund um Wiesloch-Walldorf. (rö) Wie das Verkehrsministerium gestern mitgeteilt hat, wird das Land Baden-Württemberg im Jahr 2019 mehr als 500 Millionen Euro in die Erhaltung und Sanierung des Straßennetzes investieren. "Das Straßennetz in Baden-Württemberg wird weiter konsequent saniert und ertüchtigt. Die Mittel dafür werden effektiv eingesetzt", teilte Verkehrsminister Winfried Hermann in Stuttgart zum Sanierungsprogramm 2019 für die Straßeninfrastruktur im Land mit. "Wir folgen weiter dem Prinzip Erhaltung und Sanierung vor Aus- und Neubau von Straßen", unterstrich der Minister. Mit dem Erhaltungsprogramm 2017-2019 an Bundesstraßen und dem Erhaltungsprogramm 2017-2020 an Landesstraßen sei sichergestellt, dass sich die Maßnahmen streng am Bedarf orientieren.

Unter den geplanten Maßnahmen sind auch einige im Einzugsgebiet der RNZ Wiesloch/Walldorf. Dazu zählt die Fahrbahndeckenerneuerung auf der A5 bei St. Leon-Rot auf einer Länge von 6,4 Kilometern. Wie aus dem Regierungspräsidium Karlsruhe auf Nachfrage zu erfahren war, sind in diesem Maßnahmenpaket auch die Erneuerung von drei Autobahnbrücken und die Verbesserung des Lärmschutzes für St. Leon-Rot enthalten. Diese Arbeiten beginnen im September und werden in zwei Abschnitten zu je zehn Monaten bis Mitte 2021 gehen.

Weitere Fahrbahndeckenerneuerungen stehen laut dem Verkehrsministerium auf der B3 bei Wiesloch-Frauenweiler (auf 3,6 Kilometern) und auf der B291 bei Walldorf (auf 1,5 Kilometern) an. In unmittelbarer Nachbarschaft, im Landkreis Karlsruhe, wird die Fahrbahn der B 3 in zwei Bauabschnitten zwischen Stettfeld und Langenbrücken (1,35 Kilometer) und zwischen Ubstadt und Stettfeld (1,85 Kilometer) erneuert, außerdem die B292 in Östringen (350 Meter) und die L556 in Wiesental (auf 1,5 Kilometern).

"Insgesamt werden landesweit mehr als 300 neue Maßnahmen umgesetzt", sagte Minister Hermann. An den Bundesfernstraßen werden voraussichtlich rund 370 Millionen Euro und an den Landesstraßen rund 145 Millionen Euro in den Erhalt der Straßeninfrastruktur investiert.