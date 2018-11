An diesem Wochenende finden in vielen Gemeinden der Region Advents- und Weihnachtsmärkte statt. Unser Bild entstand vergangenes Jahr im historischen Ortskern von Rotenberg. Archiv-Foto: Pfeifer

Rund um Wiesloch-Walldorf. (rnz) Nach dem "Wieslocher Weihnachtszauber", der bereits am Montag eröffnet wurde, locken am Wochenende des ersten Advent auch die Weihnachts- oder Adventsmärkte in Walldorf, Rotenberg, Rettigheim, Tairnbach, Horrenberg, Baiertal und Kronau die Besucher an. Der Duft von Lebkuchen und Glühwein, besinnliche Melodien und glänzende Lichter sorgen für die passende Atmosphäre. Auf allen Märkten werden weihnachtliche Artikel verkauft und es ist bestens für das leibliche Wohl gesorgt.

Wiesloch

Der Wieslocher Weihnachtszauber auf dem Marktplatz und evangelischen Kirchplatz ist bis 16. Dezember an Werktagen von 16.30 bis 20.30 Uhr sowie samstags und sonntags von 11 bis 20.30 Uhr geöffnet. Am Wochenende ist folgendes Rahmenprogramm geplant: Im beheizten Eventzelt auf dem Marktplatz spielen heute "As Far As Low" (17.30 bis 20 Uhr), am Samstag liest erst das Café Mokka "Geschichten für Erwachsene" (15 bis 17 Uhr), dann sind "Stefan Zirkel & SO!" (18 bis 20.30 Uhr) zu hören und am Sonntag ist im Rahmen von "Eddie’s Music Lounge" die Band "The Good Ship Kangaroo" an der Reihe. In der Kirche Hl. Kreuz am PZN erklingt heute "Abendmusik" mit dem Chor Nova Cantica (19.30 Uhr), in der Laurentiuskirche gibt es am Sonntag das "Konzert im Advent" der Stadtkapelle (16.30 Uhr). Am Samstag ist auf dem Weihnachtsmarkt zudem von 15.30 bis 17.30 Uhr "Nikolaustag" mit Besuch aus dem hohen Norden.

Walldorf

Der Walldorfer Weihnachtsmarkt findet wieder an zwei Wochenenden rund um den Marktplatz in der Hauptstraße statt. Geöffnet ist heute, Freitag, von 18 bis 21 Uhr, am Samstag von 16 bis 22 Uhr und am Sonntag von 14 bis 20 Uhr sowie am kommenden Wochenende zu denselben Zeiten. Die offizielle Eröffnung mit weihnachtlichen Klängen des evangelischen und katholischen Kirchenchors sowie des evangelischen Posaunenchors findet heute um 18 Uhr statt. Das weitere Rahmenprogramm am Samstag: 16.15 Uhr, Akkordeonorchester Walldorf; 17 Uhr, "Der Nikolaus kommt" und Märchenvorleserin im Kinderzelt; 18 Uhr, Lobpreisband der Freien evangelischen Gemeinde; 20 Uhr, Jugendorchester der Stadtkapelle. Am Sonntag: 15 Uhr, Märchenvorleserin im Kinderzelt und "Ein Foto mit dem Nikolaus"; 16.30 Uhr, Kinderschminken im Kinderzelt; 18 Uhr, Blasorchester.

Rettigheim

Der Adventsmarkt in Rettigheim auf dem Lindenplatz öffnet heute und morgen, Samstag, um 16 Uhr. Die offizielle Eröffnung ist heute um 18 Uhr. Der Nikolaus beschenkt die Kinder an beiden Tagen jeweils um 18 Uhr.

Rotenberg

Der 15. Rotenberger Weihnachtsmarkt findet heute von 16 bis 22 Uhr statt. Im historischen Ortskern warten rund 20 Stände auf die Besucher. Das Programm: 17 Uhr, Schlossbergkasper im Pfarrzentrum St. Michael; 17.30 Uhr, offizielle Eröffnung vor dem Rathaus; 18 Uhr, Nikolaus. Anschließend sorgen der Musikverein Rauenberg, der MGV Sängerbund Rauenberg und die Band "Streetwalkers" für Unterhaltung.

Tairnbach

Der Heimatverein Tairnbach lädt ein zum Dreschhallen-Adventsmarkt am heutigen Freitag ab 17 Uhr auf dem Dorfplatz. Offiziell eröffnet wird der Markt um 17.30 Uhr. Im Rahmenprogramm treten die Kinder des Kindergartens "Senfkorn" auf, für die musikalische Umrahmung sorgt ab 18 Uhr der evangelische Posaunenchor.

Horrenberg

Die SG veranstaltet den Horrenberger Weihnachtsmarkt am heutigen Freitag von 17 bis 22 Uhr in der Gartenstraße beim Kindergarten. An der Eröffnung wirken die Kindergartenkinder mit.

Baiertal

Der Baiertaler Adventsmarkt findet am Samstag von 16 bis 22 Uhr auf dem Synagogenplatz statt. Für 18 Uhr hat sich der Nikolaus mit einer Überraschung für die Kleinsten angekündigt.

Kronau

Der 31. Kronauer Weihnachtsmarkt, veranstaltet vom Gewerbeverein, findet am Samstag ab 16 Uhr und am Sonntag ab 14 Uhr auf dem Dorfplatz statt. Die offizielle Eröffnung ist am Sonntag um 18 Uhr mit den Kindergärten und der Chorgemeinschaft Armin. Am Sonntag kommt um 15 Uhr der Nikolaus zu Besuch und ab 17 Uhr spielt der Musikverein Harmonie weihnachtliche Weisen.