In vielen Gemeinden wird (wie in Dielheim auf unserem Bild aus dem vergangenen Jahr) am heutigen Dienstag der Maibaum gestellt. Auch am 1. Mai gibt es zahlreiche Gelegenheiten zum gemütlichen Beisammensein. Archiv-Foto: Pfeifer

Rund um Wiesloch-Walldorf. (rnz) Am 30. April und am 1. Mai ist in den Gemeinden rund um Wiesloch und Walldorf wieder einiges geboten: ob beim "Tanz im den Mai", dem traditionellen Maibaumstellen oder auf den vielen Festen der Vereine, die sich auf Besucher freuen. Überall ist natürlich bestens fürs leibliche Wohl gesorgt - bleibt die Hoffnung, dass das Wetter mitspielt, damit sich auch wieder viele Maiausflügler ob auf Schusters Rappen oder auf dem Drahtesel auf den Weg machen. Die RNZ listet alle Feste und Veranstaltungen in der Region auf, die bis Redaktionsschluss am Montag vorlagen.

Wiesloch

Tanz in den Mai des Tanzclubs Schwarz-Gold heute, Dienstag, ab 20 Uhr im Palatin mit Livemusik der Manhattan Showband und Showeinlagen. Wenige Restkarten gibt es an der Abendkasse.

Tanz in den Mai der Altwieslocher Narren heute, Dienstag, 19 Uhr, mit Michael Kastel im Bürgerhaus Altwiesloch.

Blütenfest am 1. Mai ab 9.30 Uhr in und um die Kelterhalle des Winzerkellers, veranstaltet vom Kurpfälzischen Fanfarenzug.

Frühlingsfest der Gartenfreunde am 1. Mai ab 10 Uhr in der Kleingartenanlage in den Talwiesen 3.

Fahrtag am 1. Mai von 10 bis 17 Uhr im Feldbahn- und Industriemuseum im Gewerbegebiet In den Weinäckern (gegenüber Rewe-Lager).

Walldorf

"Groove in den Mai" mit "K.J. Dallaway & Friends" heute, Dienstag, 21 Uhr, im Café Art.

Grillfest des TV Jahn am 1. Mai von 11 bis 18 Uhr in der Reservistenhütte am Tierpark.

Livemusik in der Markstube mit "Art2Rock" am 1. Mai ab 14 Uhr, bei gutem Wetter unter freiem Himmel im Biergarten.

Frauenweiler

Maifest am Sängerheim des Gesangvereins Eintracht am Dorfplatz, unterstützt vom FC, am 1. Mai ab 10 Uhr.

Schatthausen

Grillfest mit Trial-Show beim MSC Schatthausen, am 1. Mai, 10 bis 18 Uhr, rund um das MSC-Clubhaus am Fahrradweg nach Baiertal. Es findet stündlich eine Trial-Show in der Wasserfallsektion direkt am Clubhaus statt.

Baiertal

Tanz in den Mai heute, Dienstag, ab 19 Uhr, und Grillfest mit Weißwurst-Frühstück am 1. Mai ab 11 Uhr auf dem Sportgelände der SpVgg.

Rauenberg

Maibaumstellen von Stadt und Gewerbeverein heute, Dienstag, 17 Uhr, auf dem Gerhard-Geißler-Platz, umrahmt vom Musikverein und dem Liederkranz-Jugendchor "Singteufelchen". Der Gewerbeverein spendiert Freibier.

Mai-Lounge in der Winzeraule des Winzermuseums heute, Dienstag, 18.30 Uhr, veranstaltet von der CDU.

Maifest beim Kleintierzuchtverein am 1. Mai auf der Zuchtanlage an der Radwanderstrecke zwischen Rauenberg und Wiesloch. Los geht es mit dem Frühschoppen um 10 Uhr, Essen wird ab 11 Uhr angeboten.

Rotenberg

Maifest an der Sängerklause am 1. Mai ab 10 Uhr, veranstaltet vom MGV Frohsinn.

Die Natur lockt Radfahrer und Wanderer zum Ausflug am 1. Mai. Foto: Pfeifer

Dielheim

Maibaumaufstellung auf dem Rathausplatz heute, Dienstag, um 18 Uhr mit dem Musikverein Dielheim und dem Eckertsberg-Kindergarten. Der Gewerbeverein spendiert 100 Liter Freibier.

"Dielheimer Frühling" heute, Dienstag, ab 19 Uhr auf dem Dorfplatz bei der Kirche im Rahmen des Musikfestivals "Swingin’ WiWa" mit den Bands "Art Donuts" und "No Excuse".

Horrenberg-Balzfeld

Maibaumstellen mit dem Kindergarten Balzfeld und dem Kerweclub heute, Dienstag, 17 Uhr, in der Balzfelder Ortsmitte.

Maiausschank der Tierfreunde Balzfeld am 1. Mai ab 11 Uhr im Tierpark.

Maiausschank der SG Horrenberg am 1. Mai ab 10 Uhr am Ortschaftshaus Horrenberg.

Mühlhausen

Maifest der Mühlhäuser Winzer heute, Dienstag, ab 18 Uhr mit "Tanz in den Mai" und am 1. Mai ab 11 Uhr auf dem Bahnhofsplatz am Radweg.

Rettigheim

Maibaumaufstellung auf dem Kirchenvorplatz heute, Dienstag, 18.30 Uhr, mit der Feuerwehr. Danach geselliges Miteinander auf dem Dorfplatz mit Sängerbund, Musikverein und Heimatverein.

Tairnbach

Maibaumaufstellung auf dem Dorfplatz heute, Dienstag, 18 Uhr, mit dem Heimatverein, der Feuerwehr, dem evangelischen Posaunenchor und der Grundschule. Anschließend Bewirtung durch die Germania in der Dreschhalle.

Maifest des Gesangvereins Germania am 1. Mai ab 11 Uhr in der Dreschhalle.

Malsch

Frühlingsfest in der Tierpark-Ranch am 1. Mai. Start ist um 10 Uhr mit einem Weißwurstfrühstück.

St. Leon-Rot

"Sing in den Mai" mit Frauen-, Männer- und Projektchor des Gesangvereins Frohsinn Rot heute, Dienstag, ab 18 Uhr auf dem Römerplatz bei der Kastanienschule Rot.

Schlachtfest beim Sportschützenverein Rot am 1. Mai ab 10 Uhr im Schützenhaus.

Paulaner-Fest auf dem Gelände des VfB St. Leon am 1. Mai ab 10.30 Uhr.

Reilingen

Waldfest des Musikvereins Harmonie Reilingen am 1. Mai ab 11 Uhr auf dem Waldfestplatz mit viel Blasmusik. Unter anderem spielt der Musikverein St. Leon (ab 16 Uhr).