Rotenberg. (BeSt) Allen Gerüchten zum Trotz, die Martini-Kerwe wurde wie gewohnt am Samstag eröffnet. Bereitete die Baustelle zur Sanierung der Schlossstraße den Vereinsvertretern vergangene Woche bei der Vorbereitung noch Sorgen, so ruht die Baustelle nun, sodass den Rotenbergern und deren Gästen ein ungetrübtes Fest ermöglicht wird.

Ungewöhnlich viele Kinder mit ihren Eltern sammelten sich zum Einbruch der Nacht am Gedenkstein vor dem Rotenberger Schloss zum traditionellen Auftakt der Kerwe: dem Martinsumzug (siehe auch Seite 3 dieser Ausgabe). In der St. Nikolauskirche spielten die Kinder des Kindergartens „Arche Noah“ musikalisch die Geschichte von St. Martin nach. Schade, dass sie sich gegen das laute und nicht enden wollende Stimmengewirr der Besucher kaum durchsetzen konnten. Am Ende erhielt jedes der über 200 Kinder eine Kerze als Erinnerung und die „Martinsmännle“ zauberten ein Strahlen in die Kindergesichter.

Die Eröffnung der Martini-Kerwe fand direkt an der derzeit ruhenden Baustelle im Rotenberger Ortskern statt. Fotos: Jan A. Pfeifer

Derweil begann das bunte Treiben im Ortskern an den Hütten, Buden, Zelten und Klausen der Vereine. Während von der Bachbrücke bis zur Kirche das neue Steinpflaster der Schlossstraße bereits die Kerwe-Besucher willkommen hieß, wurde durch den Bagger direkt neben der Bühne für jeden sichtbar, dass die diesjährige Martini-Kerwe unter besonderen Umständen mitten in einer Baustelle gefeiert wird.

Nach einem Platzkonzert des Musikvereins Rauenberg unter der Leitung von David Lagas begrüßte die neue Ortsvorsteherin Katrin Wagner das Kerwe-Volk und Bürgermeister Peter Seithel zeigte sich hoch erfreut über die gute Verbindung der Rotenberger zu Petrus, der den Rotenbergern zwar eisiges, aber trockenes Wetter bescherte. Die Tanz-AG der Schlossbergschule unter der Leitung von Sabrina Knoll heizte den Kerwe-Gästen mit einer Choreografie zu Tim Bendzkos „Hoch hinaus“ ein und die Texas Twisters holten mit ihrem Line-Dance den Wilden Westen in das Kerwe-Geschehen.

Im Anschluss stellte das Kerwe-Komitee mit Roland Kretz und Heinz Maier ihre Kerwe-Schlumpel „Katrinka“ vor, welche gemeinsam mit den drei hohen Damen Rotenbergs nun das Führungs-Quartett des Stadtteils bilden würde. Die „Machtübernahme der Frauen“ in Rotenberg war dann auch der erste Punkt der Kerwe-Rede des Komitees. Wird die neue Ortsvorsteherin Katrin Wagner doch von ihren beiden Stellvertreterinnen Dr. Rebecca Sinn und Elke Uhrig flankiert. Zudem forderte das Kerwe-Duo einen Wochenmarkt ab nächstem Jahr für die dann neu-sanierte Ortsmitte, ebenso wie eine Fußgängerbrücke über den Angelbach, parallel zur noch zu sanierenden Straßenbrücke, um die Verkehrssicherheit an diesem Nadelöhr zu erhöhen. Zudem stellte sich das Duo die Frage, was aus den vielen Hunde-Toiletten mit ihren Plastikbeuteln werde, wenn die Plastiktüten verboten werden.

Die Tanz-AG der Schlossbergschule heizte den Gästen tüchtig ein. Fotos: Jan A. Pfeifer

Der Martins-Wein 2019 hörte auf den Namen Elfi und ging an Tanja Brecht. Die Martins-Gans hieß Elmo, Bedri Dalloshi gewann sie. Wie im Vorjahr wurde die Gans nicht lebend übergeben, sondern in Form eines Gutscheins.

Nach dem Rotenberger Lied und dem Ausschank des „Weins fer umme“ durch Ortsvorsteherin Katrin Wagner sowie Weinprinzessin Simona Maier war die Kerwe eröffnet. Die Rotenberger feierten mit ihren Gästen zunächst bei den örtlichen Vereinen und später bis tief in die Nacht in der Kerwe-Disco der Jugendfeuerwehr.

Am heutigen Kerwe-Montag findet die Martini-Kerwe in Rotenberg ihren Abschluss. Die Vereine laden zum Frühschoppen und Mittagessen bei Wellfleisch mit Sauerkraut (MGV Frohsinn) oder Dammwildgulasch mit Spätzle an Birne und Preiselbeeren (Feuerwehr) ein. Danach hält der Kirchenchor Kaffee und Kuchen bereit, am Abend öffnen auch die Klause der Texas Twisters, die Waffelhütte der Ministranten und der Probierstand der Winzergenossenschaft, bevor um 18 Uhr die Kerwe-Schlumpel den Flammen im historischen Ortskern übergeben wird. Danach klingt die Kerwe bei den örtlichen Vereinen in der Nacht aus.