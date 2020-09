Gestern Vormittag wurden die drei Teile der Behelfsbrücke über den Waldangelbach in Rotenberg an ihren Platz nahe den Hallen von Metallbau Menges-König gehoben. Foto: Lerche

Rotenberg. (stoy) Der erste Bauabschnitt der Sanierung der Rotenberger Schlossstraße ist nun abgeschlossen. Die Arbeiten zur Neugestaltung der Straßenoberfläche sowie die Kanalarbeiten im ersten Abschnitt sind erledigt, lediglich kleinere Restarbeiten stehen noch aus. Somit können der sanierte Bereich, beginnend ab der Einmündung der Schlossstraße in die Weiherstraße bis zum Kreuzungsbereich mit der Keltergasse, sowie der sanierte Burgweg bis zur Einmündung in die Straße "Im Knollen" ab heute, 13 Uhr, für den öffentlichen Verkehr freigegeben werden.

Darüber hinaus gehen die Arbeiten zur Sanierung der Sandsteinbrücke in der Schlossstraße weiter. Die Behelfsbrücke im Bereich des Bolzplatzes am Ende der Straße "Herrenwiesen" wurde am Donnerstag installiert, nutzbar wird sie ab dem Zeitpunkt der Sperrung der Sandsteinbrücke sein. Vorher werden laut dem Bauamtsleiter Martin Hörner noch restliche Arbeiten an der provisorischen Baustraße ausgeführt und die Beleuchtung installiert. Dabei ist bis auf das ausgebrachte Parkverbot auf öffentlichen Verkehrsflächen in der "Herrenwiesen" mit keinen Behinderungen für die Anwohner zu rechnen.

Sobald die Behelfsbrücke nutzbar ist, wird mit der Sanierung der Sandsteinbrücke begonnen. Dies soll ab Donnerstag, 24. September, ab etwa 7 Uhr morgens der Fall sein, ab dann ist die Brücke komplett gesperrt und die Behelfsbrücke befahrbar. Die Umleitung wird über die Straße "Herrenwiesen", die provisorische Baustraße über den Bolzplatz, die Behelfsbrücke und die Straße "Heiligenwiesen" laufen, eine entsprechende Beschilderung ist angebracht.

Etwa zweieinhalb Monate dauert die Sanierung, zum Jahresende sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein, erklärt Hörner. Eigentlich sollte die Sanierung schon Mitte Juli beginnen, jedoch mussten die Bauarbeiten verschoben werden. "Der Stadt sind aber keine Mehrkosten entstanden. Das Planungsbüro hat uns zugesichert, dass sie die dadurch entstandenen Kosten übernehmen", so Hörner.