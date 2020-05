Die 1920 erbaute Brücke über den Angelbach in Rotenberg ist nach 100 Jahren sanierungsbedürftig. Foto: Pfeifer

Rauenberg. (oé) Nach einem wahren "Ausschreibungsmarathon" (so SPD-Stadträtin Christiane Hütt-Berger) hat der Gemeinderat jetzt bei zwei Enthaltungen der FDP den Auftrag zur Sanierung der Waldangelbach-Brücke in Rotenberg erteilt. Insgesamt vier Ausschreibungsrunden waren nötig, jedes Mal lagen die Ergebnisse weit über dem kalkulierten Betrag – teilweise um bis zu 84 Prozent. Teilweise gingen nur ein, einmal sogar überhaupt kein Angebot ein. Anfangs waren die Sanierung der alten Brücke und der Bau einer Behelfsbrücke für die Dauer der Sanierungsarbeiten gemeinsam ausgeschrieben worden, zuletzt hatte sich die Gemeinde entschieden, beide Bau-Lose getrennt auszuschreiben.

Doch auch hier war das Ergebnis Bauamtsleiter Martin Hörner zufolge "mehr als unbefriedigend". Bei der Behelfsbrücke betrug die Kostenüberschreitung 26 Prozent, bei der eigentlichen Brückensanierung sogar 67 Prozent: Statt der kalkulierten rund 252.000 Euro für beide Lose lag das Ergebnis bei knapp 370.000 Euro – nicht ganz 118.000 Euro mehr als vorab berechnet.

Eigentlich hätte damit die Ausschreibung der Vergabeordnung gemäß erneut aufgehoben werden müssen. Wenn sich der Gemeinderat auf Empfehlung der Verwaltung am Ende aber anders entschied, dann vor allem, weil inzwischen die Zeit drängt. Denn das Land hat der Gemeinde einen Zuschuss von 88.500 Euro zugesagt und die Bewilligung auch schon einmal verlängert. Im September läuft die Förderfrist aber endgültig aus, so Bürgermeister Peter Seithel. "Wir müssen entscheiden." Zwischenzeitlich hat sich der Erhaltungszustand der 100 Jahre alten Gewölbe- und Bogenbrücke auch weiter verschlechtert. Eine kurzfristige Schadensbeseitigung sei erforderlich so der Bauamtsleiter.

Allerdings machte Hörner auch deutlich, dass die Brücke keineswegs "akut gefährdet" oder "baufällig" sei. Die Standfestigkeit sei nach wie vor gewährleistet. Sonst hätte man die Brücke längst sperren müssen. Es gehe um deren dauerhafte Erhaltung. Der Bauamtsleiter reagierte damit auf die Nachfragen von FDP-Stadtrat Friso Neumann, der die Dringlichkeit der Maßnahme angesichts der Corona-bedingten Einnahmeausfälle der Stadt (rund eine Million Euro) kritisch hinterfragt hatte. Andere Kommunen hätten bereits einen Ausgabenstopp verfügt. Da empfand Neumann die Ausgabepolitik Rauenbergs bei diesem und anderen Projekten "im Prinzip fast verantwortungslos".

Sicher ließe sich die Maßnahme och schieben – bis zu dem Zeitpunkt, da die Standsicherheit gefährdet sei. Dann könne es aber zu spät für eine Sanierung sein, warnte der Bauamtsleiter.

Dann würde nur noch ein Ersatzneubau helfen. Dessen Kosten sind Hörner zufolge "schwierig zu kalkulieren", liegen aber "sicher weit über 600.000 Euro". Und die Kosten für die Behelfsbrücke kämen noch hinzu. Angesichts dieser Zahlen hätte ein Neubau "keine Chance", betonte Volker König (CDU). Als einziger Übergang über den Bach sei die Brücke für Rotenberg "lebensnotwendig". Deren kurzfristige Schließung wäre "eine Katastrophe", gerade für die Gewerbetreibenden. Man müsse "in den sauren Apfel beißen", so König.

"Zähneknirschende" Zustimmung signalisierte auch Christiane Hütt-Berger für die SPD. Gerade jetzt sei die Wirtschaft auf Aufträge durch die öffentliche Hand angewiesen. Hier müsse man eine Balance finden, sagte sie. Auch für Wolfgang Mayer (SPD) wäre es "nicht zu verantworten", wenn Rotenberg abgeschnitten würde. Man könne ja eine "italienische Brückenlösung abwarten", hatte sich zuvor Franz Sieber (Freie Wähler) in Sarkasmus geflüchtet. Eine "Wahl zwischen Pest und Cholera" konstatierte Rotenbergs Ortsvorsteherin Katrin Wagner. Sie könne sich allerdings nicht vorstellen, dass die Maßnahme in zwei oder drei Jahren günstiger wäre. Auch Bürgermeister Seithel sah den "Entscheidungspunkt" jetzt. Eine "gewisse Brisanz" liege darin, dass die Brücke die "einzige Verbindung für Rotenberg" sei.