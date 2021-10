Die Ortsdurchfahrt in Rotenberg soll saniert werden. Dafür sind viele unterschiedliche Maßnahmen vorgesehen. Hier sind teilweise Fördermittel aus einem Landesprogramm möglich. Die Gesamtkosten sind aber noch nicht abzusehen. Foto: Pfeifer

Von Benjamin Starke

Rotenberg. Die Sanierung der Rotenberger Ortsdurchfahrt war ein Thema, das von den Ortschaftsräten bei der jüngsten Sitzung ihres Gremiums im Bürgerhaus diskutiert wurde. Die angedachten Sanierungsmaßnahmen für die Rauenberger Straße und die Mühlhäuser Straße stellte Bauingenieur Simon Schuster vom Ingenieurbüro Willaredt aus Sinsheim vor. Ziel der Umbauten sei die Beseitigung von Straßenschäden, die Schaffung von Barrierefreiheit, die Verringerung der Durchfahrtgeschwindigkeit, eine optische Aufwertung und damit einhergehend eine Steigerung der Aufenthaltsqualität auf der Straße.

Die Straßensanierung und Neufassung sehe von Rauenberg kommend folgende Maßnahmen vor: Das Errichten einer begrünten Mittelinsel mit Fahrbahntrennung zur Reduktion der Einfahrtgeschwindigkeit, den Straßenanschluss samt neuem Fußgängerweg und Fußgängerquerung für das Neubaugebiet nordwestlich des Friedhofs, eine Fahrbahn-Einengung durch Parkplätze und Baumquartiere und die Neuanlegung der Bushaltestelle Richtung Wiesloch samt Friedhofsparkplätzen. Dazu kommen auch die völlige Neugestaltung des Kreuzungsbereichs Rauenberger- / Schloß- / Malscher- / Mühlhäuser Straße auf einem erhöhten, gelben Asphalt samt bestehender Fußgängerquerung, die Neuanlegung der Bushaltestelle Richtung Waldangelloch an der Ecke Gartenstraße samt Wartehaus und Fahrradparkplätzen, mehrere wechselseitig angelegte Fahrbahn-Einengungen durch Parkplätze und Baumquartiere sowie eine Neugestaltung der Ortsausfahrt Mühlhausen, die in einer leichten U-Form verlaufen soll, um das Verkehrstempo zu reduzieren und die südliche Zufahrt in den Mühlgrund aufzunehmen.

Ob und bis wann diese rund 500 Meter lange Strecke in Angriff genommen werden kann, sei bei den klammen städtischen Kassen unklar, war man sich im Ortschafstrat einig. Bauamtsleiter Martin Hörner stellte jedoch heraus, dass für die Sanierung der Rauenberger Straße samt Kreuzungsbereich Fördermittel aus dem Landesprogramm "Ortskernsanierung alter Stadtkern Rotenberg" von 480.000 Euro möglichen seien, wenn die Maßnahme bis April 2023 abgeschlossen werde. In welchem Verhältnis dies zu den Gesamtbaukosten stehe, sei jedoch fraglich.

"Wir müssen die Anwohnerbeschwerden zu den Raser-Einfahrten ernst nehmen und handeln. Die hier angedachten Straßenverschwenkungen an den beiden Ortseinfahrten wären eine dauerhafte Lösung, das gefällt mir sehr gut", zeigt sich Franz Sieber (Freie Wähler) von den Planungen überzeugt. Elke Uhrig (SPD) und Jürgen Matz (CDU) forderten, die Bedenken der Anwohner bei Parkplätzen und Baumquartieren ernst zu nehmen. Es dürften keine aktuellen und künftigen Grundstückseinfahrten verbaut werden, im Zweifel müsse auf Parkplätze verzichtet und stattdessen nur Grünstreifen angelegt werden.