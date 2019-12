Von Armin Rößler

Walldorf. "2020 wirft lange Schatten voraus", freut sich Walldorfs Bürgermeisterin Christiane Staab am Ende des alten schon auf das neue Jahr. Denn dann feiert die Astorstadt den 1250. Jahrestag ihrer Ersterwähnung im Lorscher Codex. Und das nicht etwa mit einem einzigen Fest, sondern mit einer ganzen Fülle von Veranstaltungen, die sich durchs ganze Jubiläumsjahr ziehen werden.

Der Startschuss dafür fiel bereits mit der Vorstellung des neuen Buchs "Walldorfer Geschichten aus zwölf Jahrhunderten", "ein wunderschöner Abend für die Walldörfer", wie die Bürgermeisterin findet. Die seien nicht in Scharen zur Präsentation ins Rathaus gekommen, am Raunen im Publikum habe man auch gemerkt, wie sehr die Inhalte des Buchs die Menschen interessieren. Den vier Autoren Andy Herrmann, Jürgen Kamm, Klaus Ronellenfitsch und Werner Sauer ist Christiane Staab dankbar, "dass sie sich die Mühe gemacht haben, Geschichten zu schreiben", dem Ersten Beigeordneten Otto Steinmann gebührt ebenfalls Dank, weil er "alles zusammengeführt hat". Die einzige Vorgabe an das Team, eben keine trockene Chronik zu verfassen, sei bestens erfüllt worden: "Das Buch kommt unglaublich gut an", hat die Bürgermeisterin erfahren.

Vorfreude aufs Jubiläumsjahr: Walldorfs Bürgermeisterin Christiane Staab. Foto: Pfeifer

Nach dem "großartigen Auftakt" soll es "genauso weitergehen", vom städtischen Neujahrsempfang samt Neujahrskonzert des SAP Sinfonieorchesters am 12. Januar bis hin zur "weihnachtlichen Musik" des Ökumenischen Arbeitskreises Walldorfer Kirchenmusiker, die am 27. Dezember den großen Veranstaltungsreigen beschließen wird. "Es ist wirklich gelungen, unglaublich viele Menschen zu mobilisieren", sagt Christiane Staab, ähnlich wie im Astor-Jahr (2013 wurde der 250. Geburtstag von Walldorfs berühmtestem Sohn gefeiert) sei es gelungen, "das Thema überall zu platzieren" und viele dafür zu begeistern.

So organisieren den großen Festumzug am 10. Mai, verknüpft mit dem traditionellen Sommertagszug, dankenswerterweise die Abteilung Werbegemeinschaft des Gewerbevereins und "Der Churpfalz Wilder Haufen". Die Bürgermeisterin freut sich auch ganz besonders auf die "Lange Tafel" in der Hauptstraße (19. Juli), veranstaltet vom Walldorfer Tafelverein, bei der viele Menschen zusammenkommen sollen: "Jeder bringt etwas mit, man teilt und unterhält sich. Das wird schön." Eigentlich, so Christiane Staab, gilt ihre Vorfreude dem gesamten Festjahr mit seinen vielen Veranstaltungen, ob Kunstausstellungen, Konzerten, dem historischen Markt am 19./20. September und vielen, vielen kleineren Ereignissen.

Vom kommenden zurück ins zu Ende gegangene Jahr: Die "erleichterndste Entscheidung" war für die Bürgermeisterin, "dass der Standort für das Feuerwehrhaus festgezurrt worden ist". Nach langer Suche und einer knappen Abstimmung im Gemeinderat sei zwar über die Lösung, das Feuerwehrhaus in den dritten Bauabschnitt des Neubaugebiets Walldorf-Süd zu integrieren, "niemand in Jubel" ausgebrochen ("das war ja auch nicht mein Wunsch-Standort", so Christiane Staab), aber nun könne man planen und die Realisierung "schnell vorantreiben", klagt doch die Feuerwehr schon seit Längerem über akute Raumnöte.

"Dafür brauchen wir den Gemeinderat", betont die Bürgermeisterin und ist froh, "dass wir uns" – nach atmosphärischen Störungen rund um die Bürgermeister- und Kommunalwahl – "wieder eingeruckelt haben". Dafür sei sie "froh und dankbar", auch wenn die Mehrheitsverhältnisse "nicht einfacher" geworden sind.

In Walldorf sei man aber dank der stabilen Finanzlage "immer noch in der wunderbaren Position, alle Projekte durchführen zu können, die der Gemeinderat als sinnvoll erachtet", und das geschehe auch meist in großem Konsens.

Für 2020 plant man mit Gewerbesteuereinnahmen von 160 Millionen Euro, 2019 waren es fast 250 Millionen, 2018 etwa 210 Millionen. "Bitter" ist vor diesem Hintergrund "die Zinspolitik aus Europa". Wenn Steuergelder für Verwahrentgelte eingesetzt werden müssen, läuft nicht nur für Walldorfs Bürgermeisterin "etwas unfassbar schief".

Ein "wunderbares Ereignis" war für Christiane Staab das Projekt "Europa – Gemeinsam ohne Mauern", an dem sich neben der Astorstadt auch die Junge Philharmonie Rhein-Neckar, Kammarkör und Kammarorkester aus dem schwedischen Motala sowie Schüler des Conservatoire von Vichy in Frankreich beteiligten. "Musik verbindet einfach die Menschen", sagt die Bürgermeisterin über das großartige Konzert in Walldorfs katholischer Kirche, zu dem sich eine Foto-Ausstellung gesellte. "Wir müssen uns immer wieder vor Augen führen, wie wichtig Europa ist, und uns bewusst, was für einen großen Schatz wir haben", sagt Christiane Staab.

So gelinge es beispielsweise in der Partnerschaft mit St. Max/Frankreich "immer wieder neue Ebenen zu finden". Weniger einfach gestaltet sich die Partnerschaft mit dem türkischen Kirklareli: "Vielleicht kann man das wieder beleben", hofft die Bürgermeisterin, gerade in schwierigen politischen Situationen sei ja "der Austausch der Menschen wichtig". Da ist es sicher ein gutes Zeichen, dass sie wie auch aus den US-amerikanischen Partnerstädten eine Delegation aus Kirklareli zum Jubiläums-Festakt im Mai angekündigt hat.

Mit der neuen Mensa samt Räumen für die Ganztagsbetreuung ist ein wichtiger Teil der 25-Millionen-Euro-Investition am Walldorfer Schulzentrum bereits in Betrieb. Die neue Sporthalle wird voraussichtlich im Februar folgen. Foto: Pfeifer

Eins der größten Bauprojekte Walldorfs, der Ausbau des Schulzentrums mit Kosten von über 25 Millionen Euro, nähert sich seinem guten Ende. Mit der bereits in Betrieb genommenen Mensa und den darin enthaltenen Räumen für die Ganztagsbetreuung könne der Ganztagsbetrieb auch an Realschule und Gymnasium endlich "richtig Fahrt" aufnehmen, wie an den beiden Grundschulen schon seit einigen Jahren erfolgreich praktiziert.

Die Sporthalle sollte eigentlich Ende 2019 ebenfalls fertiggestellt sein, aktuell rechnet man mit Februar 2020. Dann geht es an den Abriss der alten Sporthalle und die Neugestaltung der Außenanlagen. "Es wird Zeit, dass das Schulzentrum mal zur Ruhe kommt", meint die Bürgermeisterin.

Wobei die "Dauerbaustelle" zumindest im Inneren weitergehen wird, bereiten sich die Schulen doch auf den "Digitalpakt des Bundes" und damit den Einbau neuer Meiden in den Unterricht vor. Sie sei "gespannt, wie dieser moderne Unterricht" aussehen wird, sagt Christiane Staab, selbst vierfache Mutter. Sie könne "nur hoffen, dass wirklicher Nutzen entsteht", stecke doch nicht nur der Bund ("das ist schon ein großzügiges Programm"), sondern auch die Stadt viel Geld in den Ausbau.

Notwendig werde beispielsweise, einen IT-Hausmeister einzustellen, der bei Problemen auf Abruf an die Schulen kommen kann. Bereits gefunden hat die Stadt einen Mobilitätsmanager, der seine Stelle zum 1. Januar antritt. "Der Mobilitätspakt bringt die Stadtbauämter an ihre Grenzen", meint Christiane Staab, die Mitarbeiter hätten "alle unfassbar viel zu tun", auch weil man "mit Vorschriften bombardiert" werde. "Der Gesetzgeber macht sich da oft keine Gedanken."

Nicht fehlen dürfen für die Bürgermeisterin im Rückblick auf 2019 die vielen Festen, Veranstaltungen und Begegnungen mit Menschen. "Das ist das, was die Stadt zusammenhält", denkt Christiane Staab etwa an die vielen Menschen, die sich am Stadtradeln beteiligt haben (mit dem Walldorfer Gemeinderat als erneut deutschlandweit aktivstem Gremium), an den von einem "wunderschönen" Serenadenkonzert auf dem Marktplatz beschlossenen "Tag der offenen Gärten und Höfe" oder auch an die neue Spargelkönigin Luisa I., die sich im anstehenden Jubiläumsjahr "so richtig austoben" kann. "Dankbar" zeigt sich die Bürgermeisterin gegenüber Luisas Vorgängerin Chantal I., die das Amt fünf Jahre lang vorbildlich ausfüllte.

"Überragend gute Konzerte" habe Prof. Gerald Kegelmann in 25 Jahre als städtischer Musikbeauftragter veranstaltet und "überragend gute Künstler nach Walldorf geholt". Mit seinem Nachfolger, Dr. Timo Jouko Herrmann, bereits Organisator der "Walldorfer Musiktage", sei sichergestellt, dass diese Tradition fortgeführt wird, so die Bürgermeisterin.

Im zweiten Abschnitt von Walldorf-Süd haben die Erschließungsmaßnahmen Fahrt aufgenommen, man sieht inzwischen, dass hier ein Wohngebiet entsteht, die Stadt ist dabei, ihre Grundstücke nach einem sorgfältig abgewogenen Punktekatalog zu vergeben. "Im März oder April" sollen die ersten privaten Bauherren starten können, "der Wohnraum wird dringend gebraucht".

Danach werde man, auch bedingt durch die Entscheidung für den Feuerwehrhaus-Standort, den dritten Abschnitt "zügig in Angriff nehmen", das letzte Baugebiet in Walldorf, "dann haben wir nichts mehr". Dabei wird auch die Frage zu klären sein, was die Stadt mit ihren eigenen Grundstücken anfängt. So wurde im Gemeinderat bereits darüber diskutiert, dass dringend auch "Wohnen für Normalverdiener" ermöglicht werden muss.

Wenn Kommunen den "Klimanotstand" ausrufen, wie Konstanz im Mai als erste deutsche Stadt, macht Christiane Staab "die Begrifflichkeit Sorge", seinen mit dem "Notstand" doch eigentlich auch bestimmte Maßnahmen verbunden. "Bei Klimakatastrophe oder Klimanotfall bin ich dabei", sagt sie aber. "Wir sehen es, wenn wir im Wald sind, da sind wir mittendrin", machen ihr die Auswirkungen der heißen Sommer und der Trockenheit "Angst" – mit Blick auf die Zukunft der Wälder, aber auch auf den Trinkwasserbestand.

Ein Projekt, mit dem die Stadt versucht hat, "Zeichen zu setzen", war die Ausweisung von Bienenweiden auf über 22 Hektar zuvor landwirtschaftlich genutzten Flächen. "Das hat bis Stuttgart ausgestrahlt", soll das Projekt laut Christiane Staab nicht nur mit allen Bauern fortgesetzt werden, die sich bei der Stadt gemeldet haben, sondern auch modellhaft mit dem Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz.

Andere Projekte zum Klimaschutz gelten der Verringerung von motorisiertem Verkehr: Öffentliche Leihfahrräder ("NextBike" sollen ebenso kommen wie Echtzeitanzeigen an den Bushaltestellen, die den ÖPNV "wahrnehmbarer und attraktiver" machen sollen. "Das Thema Mobilität wird uns die nächsten intensiv begleiten" spricht Walldorfs Bürgermeisterin auch die Prüfung möglicher Straßenbahnlinien an.

Die 1500 Rückmeldungen zur großen Umfrage im Rahmen des Mobilitätspakts hätten vor allem für eine stärkere Förderung des Fahrradverkehrs plädiert. Im Gemeinderat gebe es nun einen Beschluss, einzelne Straßenzüge auf mehr Gerechtigkeit für alle Verkehrsteilnehmer zu untersuchen. "Das wird sauschwer", weiß Christiane Staab. Angehen will man es trotzdem.