Von Maria Stumpf

Malsch/Mühlhausen/Rauenberg. Sie sollen wertvolle Beiträge zur interkulturellen Verständigung leisten: ehrenamtliche Elternmentorinnen und -mentoren. Sie beraten andere Eltern, Schulen oder Kindertagesstätten und sind dort aktiv, wo sie benötigt werden. Denn oft haben Jugendliche mit Zuwanderungsgeschichte schlechtere Bildungschancen als andere. Diesen Unterstützungsbedarf hat auch der Rhein-Neckar-Kreis erkannt und sucht für das neue Projekt "Zusammenhalt(-en) bilden!" nach Mitarbeit.

Unterstützung für das Vorhaben kommt aus zehn Kreis-Kommunen, auch aus Malsch, Mühlhausen und Rauenberg. Ziel sei es, Eltern mit Zuwanderungsgeschichte in ihrer Elternrolle zu stärken und sie dazu zu befähigen, Kinder im Bildungssystem zu unterstützen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Elternmentoren sollen anschließend vor Ort als Ansprechpersonen zur Verfügung stehen. Im Idealfall, so hofft man im Landratsamt, lassen sich engagierte Eltern mit eigener Zuwanderungsgeschichte gewinnen. Die Kurse sollen im Juni starten und dauern bis zum Herbst 2021 in drei digitalen Schulungsprogrammen.

Oft fehle es bei den Eltern an Erfahrungen mit dem lokalen Bildungssystem, nennt man Gründe für Schulschwierigkeiten der Kinder. Außerdem seien viele Eltern nur wenig über die regionalen Hilfsoptionen informiert und im Umgang mit Bildungsinstitutionen ungeübt.

Das Projekt wird von der Stabsstelle Integration des Landkreises organisiert und kooperiert mit den Integrationsverantwortlichen der Kommunen – denn die verfügten meist über direkte Kontakte zur Zielgruppe, insbesondere zu Geflüchteten. Unterstützt wird das Projekt durch das Ministerium für Soziales und Integration aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg. Ansprechpartnerin für den Gemeindeverwaltungsverband Rauenberg ist die Integrationsbeauftragte Rojda Lenz. Bei Fragen kann man sich auch an den Landkreis wenden: E-Mail e.albrecht@rhein-neckar-kreis.de.