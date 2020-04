Von Lisa Wieser

Wiesloch. Osterbrote haben Tradition, kündigen den Frühling an und machen Lust auf ein opulentes Frühstück oder einen Brunch. Vor Kurzem hat mir jemand erzählt, dass er in diesem Jahr an Ostern als Geschenk handgeschriebene Zettel zwischen Hasen und Eiern versteckt, auf denen gute Ideen stehen. Zum Beispiel, was die beschenkte Person in der Zeit, die sie wegen Corona zu Hause bleiben muss, so alles machen kann, und vor allem, was sie sich seit Jahren vorgenommen, aber egal aus welchen Gründen immer wieder verschoben hat. Es kann spannend und Tischgespräche füllend sein, was dabei herauskommt! Und allen, die nicht auf ein Osterfrühstück verzichten möchten, ob mit bunten Eiern oder eher herzhaft, werden die hier vorgestellten Rezepte sicher schmecken. Zeit und Muße zum Backen gibt es reichlich – und ob der Frühlingslaib mit Rosmarin und Eiern oder gefüllte Speck-Eier-Brötchen, beide sind schnell zubereitet, schmecken warm oder kalt, passen zu vielen Anlässen und groß hamstern muss man auch nicht, weil fast alle Zutaten sowieso in jeder Küche sind. Hier die Rezepte:

Frühlingslaib mit Rosmarin und Eiern für 6-8 Personen: 1 kg Mehl, 2 Teelöffel Salz, 60 ml. Olivenöl, ½ Teelöffel Zucker, 1 Teelöffel klein geschnittene Rosmarinnadeln, 1 Würfel Hefe, 300 ml lauwarmes Wasser, etwas Milch, 4 Eier, 2 frische Rosmarinzweige.

Zubereitung: Zucker, Hefe, Salz und klein geschnittener Rosmarin mit etwas warmem Wasser anrühren und ca. 15 Minuten gehen lassen. Eier hart kochen, kalt abschrecken, schälen. Zwei Eier in Achtel und zwei Eier in große Würfel schneiden. Mehl mit Olivenöl und 250 ml warmen Wasser verrühren, unter den angesetzten Vorteig mischen und kneten, bis ein glatter Teig entstanden ist. Mit einem Küchentuch abdecken und an einem warmen Ort gehen lassen, bis er sich verdoppelt hat. Dann mit Mehl bestäuben, zu einem runden Brot formen, dieses "aufklappen", mit Eierwürfeln füllen, zusammendrücken, auf ein mit Backtrennpapier bedecktes Blech legen und noch einmal ca. 15 Minuten gehen lassen. Eier in die Oberfläche drücken und bei 180 Grad ca. 35 Minuten backen. Die letzten Minuten ggf. mit Folie abdecken. Herausnehmen, noch warm mit Olivenöl bestreichen und mit frischem Rosmarinzweig dekorieren.

Gefüllte Speck-Eier Brötchen für 4 Personen: 4 große Dinkelbrötchen, 8 Scheiben Bacon, 4 Eier, 125 Gramm saure Sahne, viel frischer Schnittlauch, Salz & Pfeffer, 1 Knoblauchzehe, etwas Olivenöl, Küchenbindfaden.

Zubereitung: Bei Brötchen den Deckel abschneiden und das Innere herauslösen. Brötchen kurz anrösten und mit der Knoblauchzehe einreiben. Die Hälfte des Schnittlauchs in dünne Röllchen schneiden. Eier mit Sahne, Salz, Pfeffer und Schnittlauch aufschlagen. In einer Pfanne den Bacon leicht angehen lassen, die Brötchen damit auskleiden, mit Küchengarn umbinden, damit sie zusammenhalten und auf ein Backblech setzen. Eiermasse in der Pfanne kurz stocken lassen (ca. 1 Minute) und als halbflüssige Masse die Brötchen damit füllen und mit etwas Öl bestreichen. Im vorgeheizten Backofen bei 160 Grad ca. 10 Minuten backen. Aus dem restlichen Schnittlauch vier Sträußchen binden und auf jedes Brötchen setzen.