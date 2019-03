Rettigheim. (g.ö.) Eine überaus große Trauergemeinde nahm Abschied von Bertold Ronellenfitsch, der am Mittwoch, dem Tag seines 85. Geburtstags, auf dem Friedhof in Rettigheim zur letzten Ruhe begleitet wurde. Pfarrer Dr. Thomas Stolle sprach Segensworte und den Angehörigen, Verwandten und Bekannten seinen Trost aus. Bertold Ronellenfitsch sei hilfsbereit, überzeugend und mit einer Lebensfreude ausgestattet gewesen, mit der er die Menschen habe berühren können. Seine Lücke werde nur schwer zu schließen sein, so der Geistliche.

Die Trauerrede hielt der Mingolsheimer Pfarrer Wolfgang Kesenheimer. Als er 1983 nach Mingolsheim kam, sei Bertold Ronellenfitsch, der 1980 dort den Kirchenchor übernommen hatte, für ihn genau der richtige Mann gewesen. Er habe in seinem Sinne den Schwerpunkt in den kirchenmusikalischen Bereich mit Orchestermessen, Motetten und Kantaten gelegt. Pfarrer Kesenheimer stellte im Rahmen der Trauerfeier "den Fitsch" als markante Persönlichkeit heraus, die motivieren und fordern konnte. Insgesamt war Bertold Ronellenfitsch 21 Jahre Chorleiter an St. Lambertus. Der katholische Kirchenchor aus Bad Schönborn unter der Leitung von Thomas Schmittenbecher sang denn auch in der Friedhofshalle die Lieder "Wirf dein Anliegen auf den Herrn", "Vater unser" und "O großer Gott" zu Ehren des Verstorbenen.

Bürgermeister Jens Spanberger sprach von einem "Freund und Wegbegleiter", einer vorbildlichen, dem Ehrenamt stets verschriebenen Persönlichkeit. Bertold Ronellenfitsch habe zu den engagierten Menschen gezählt, die sich um das soziale Leben, den Sport und den Chorgesang in seiner Heimatgemeinde und Umgebung in besonderer Weise verdient gemacht haben. Im November 2017 wurde Ronellenfitsch mit der Bürgermedaille der Gemeinde sowie mit der Staufermedaille des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet. Wie sein Vater Anton sei auch Bertold Ronellenfitsch mit Leib und Seele Lehrer gewesen, so Spanberger. Auch auf die Krönung dieser Laufbahn verwies der Bürgermeister: die 16-jährige Tätigkeit als Konrektor und Rektor an der Grund- und Hauptschule in Bad Schönborn-Mingolsheim.

Jens Spanberger erinnerte ebenso an die sportlichen Erfolge von "Fitsch", der seit 1950 dem TSV angehörte. Bei der A-Jugend über 1000 Meter und bei den Junioren über 400 Meter schaffte es der begeisterte Leichtathlet 1952 und 1954 sogar bis zur Badischen Meisterschaft und 1956 wurde er vom damaligen Landrat Georg Steinbrenner mit der Mannschaft als Kreismeister ausgezeichnet. Eine Erfolgsgeschichte ist die von Ronellenfitsch mitgegründete "Seniorensportgruppe 1988" sowie die Verleihung der Sportabzeichen, für die er federführend an den Schulen der Gesamtgemeinde Mühlhausen und Rauenberg verantwortlich war. Bürgermeister Spanberger sprach am Schluss von den "bleibenden Spuren und prägenden Erinnerungen", die "Fitsch" hinterlasse und die man lebendig halten wolle.

Ingeborg Rickert, eine frühere Schülerin aus Bad Rappenau, zeigte, dass es "der Fitsch" mit gegenseitiger Achtung und Zuneigung geschafft habe, dass die Kinder nicht "für ihn lernen", sondern "für sich". Dass eine Verbindung zwischen Lehrer und Schülern über 57 Jahre hinweg hält, dürfte wohl einmalig sein, so die ehemalige Schülerin.