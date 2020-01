Rettigheim. (seb) Einig war man sich, dass die Rettigheimer Ortsdurchfahrt unattraktiv für den Durchgangsverkehr werden soll. Die Wünsche der Bürger, die sich während der Informationsveranstaltung im Gemeindezentrum äußerten, reichten aber von milden Veränderungen für mehr Sicherheit bis hin zu großen baulichen Maßnahmen, die eine Umfahrung Rettigheims für alle, die nicht direkt in den Ort wollen, zur einzig sinnvollen Alternative machen.

Die ist jetzt auch vorhanden: Die Kreisstraße K 3520 zwischen Mühlhausen und Östringen, die an die Umgehungsstraße B 39 angeschlossen ist, wurde ausgebaut und für den Schwerlastverkehr ertüchtigt. Dadurch war auch möglich, Rotenberger und Östringer Straße in Rettigheim von Kreis- zu Gemeindestraßen abzustufen, jetzt hat Mühlhausen hier die Verantwortung.

Die Abstimmung mit der Bevölkerung sei essenziell, betonte Bürgermeister Jens Spanberger einleitend: Ihm und dem Gemeinderat seien ein Stimmungsbild als Basis für das Verkehrskonzept sehr wichtig. Die zahlreichen Anwesenden beteiligten sich rege an der Diskussion mit dem Bürgermeister, Stefan Wammetsberger vom Ingenieurbüro für Verkehrswesen Köhler & Leutwein, Ordnungsamtsleiter Marcel Reichensperger und Bürgermeister-Stellvertreter Ewald Engelbert aus Rettigheim. Spanberger ermutigte alle, ihre Ideen einzubringen, "die Rahmenbedingungen sind bestens, wir können einiges bewegen".

"Zeigen, was wir machen können", ohne bereits etwas festzulegen, wollte Stefan Wammetsberger anhand einer Bildpräsentation. "Über die Köpfe der Rettigheimer hinweg wollen wir nicht entscheiden", betonte auch er. Mit Verweis auf verschiedene Studien erläuterte er das massive Plus an Sicherheit, das Tempo 30 gegenüber der aktuellen Tempo-50-Regelung habe. Dem konnte die Mehrheit der Anwesenden zustimmen. Für Diskussionsstoff sorgte, ob die Ortsdurchfahrt Vorfahrtsstraße bleiben soll oder ob eine Tempo-30-Zone mit Rechts-vor-Links-Regelung besser wäre. Die Busse, so Wammetsberger, wollten sicher Vorfahrt haben.

Für jeden der Anwesenden stand fest, dass Rotenberger wie Östringer Straße, vergleichsweise breit und jeweils bergab in den Ort führend, das Schnellfahren begünstigten. Überdies, wurde mehrfach geäußert, werde ortsauswärts, also die Hänge hinauf, stark beschleunigt, was zu Lärmbelästigungen und Geschwindigkeitsüberschreitungen führe. Wammetsberger zeigte Beispielbilder aus anderen Gemeinden, in denen nicht nur Schilder, sondern auch bauliche Veränderungen klare, sicht- und spürbare Signale an die Autofahrer senden, das Tempo zu drosseln und mehr Rücksicht zu üben.

Als Beispiel nannte der Verkehrsplaner breitere Gehwege, eventuell möbliert und begrünt, und vereinzelte Fahrbahnverengungen, die zusätzlich das Queren erleichtern. Auch widmete er sich Mittelinseln und Fahrbahnteilern sowie Verschwenkungen der Straßen. Dabei könne man auch das Radwegenetz ausbauen.

Eingehend ging Wammetsberger auf den Ortseingang aus Richtung Östringen ein, die Kreuzung von Gartenstraße und Am Hahnenberg mit der Östringer Straße. In Sachen Temporeduzierung riet er zu einer umfangreicheren Umgestaltung mit Fahrbahnverschwenkungen und begrüntem Mittelstreifen, einer Art Allee. Auch könnten die Linksabbiegerspuren entfernt werden, damit die Straße schmaler werde und damit einfacher zu queren sei.

Leider, das betonten Wammetsberger und Spanberger mehrfach, lassen Straßenführung, Topografie und Platzmangel keinen Kreisverkehr an dieser Kreuzung zu, auch keinen "Minikreisel", dessen Nutzen, da flach und überfahrbar, ohnehin in Zweifel gezogen wurde. Wenn man es versuche, "würden wir die Sicherheit nicht erhöhen, sondern verschlechtern", so Wammetsberger.

Die Diskussion mit den Bürgern drehte sich auch um die Kreuzung von Malscher und Östringer Straße in der Ortsmitte, nahe der Kirche. Eine Aufwertung mit Querungshilfen und deutlichen, auch baulichen, Kennzeichen, dass hier langsam und vorsichtig gefahren werden muss, befürwortete man einhellig. Die Sicherheit rund um die Bushaltestellen und deren Barrierefreiheit wurden ebenfalls angesprochen.

Kritik wurde nicht nur an Auto-, sondern auch an Busfahrern laut: "Die schießen hemmungslos durch den Ort", hieß es, teilweise sogar über Gehwege. Das und das Falschparken stärker zu ahnden, konnte Spanberger zusichern, man habe eigens den Gemeindevollzugsdienst verstärkt. Die Geschwindigkeitskontrolle mit "Blitzern" wurde vielfach gefordert, die sei günstiger und schneller umzusetzen als bauliche Maßnahmen, könnte sich eventuell sogar refinanzieren, hieß es. Dem konnte Stefan Wammetsberger nicht uneingeschränkt zustimmen. Er plädierte für bauliche Maßnahmen, "die bringen immer was, wenn man es richtig macht".

Auf die Sicherheit am Rettigheimer Friedhof angesprochen, sagte Bürgermeister Spanberger, der Kanal dort müsse ohnehin saniert werden, da könne man weitere Baumaßnahmen angehen, um den Sorgen der Friedhofsbesucher entgegenzukommen. Der Bürgermeister musste jedoch einige Hoffnungen dämpfen, beispielsweise die auf ein Durchfahrtsverbot für Laster wie in Malsch: Da hätten Nachbarorte und das Regierungspräsidium das Recht, mitzuentscheiden, bisherige Stellungnahmen seien ablehnend. Er erklärte, dass man gerne weitere Vorschläge sammle, die nächsten Schritte seien das Priorisieren und das Abschätzen der Kosten. Voraussichtlich im Februar werde sich der Gemeinderat erstmals mit dem Maßnahmenpaket befassen.