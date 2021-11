Dicht an dicht gedrängt standen die Kinder 2019 noch vor dem Walldorfer Astorhaus, um das Martinsspiel zu beobachten. Dieses Jahr wäre so etwas nicht möglich, da die Abstandsregeln nicht eingehalten werden könnten. Foto: Helmut Pfeifer

Von Lara Hesse

Region Wiesloch/Walldorf. Bunte Laternen, gemeinsam Sankt-Martins-Lieder singen, fröhliche Kinder und Eltern, und alle ziehen durch die Straßen. So stellt man sich einen Sankt-Martins-Umzug normalerweise vor. Doch auch in diesem Jahr sieht die Realität am 11. November leider etwas anders aus. Fast alle Gemeinden und Vereine der Region Wiesloch/Walldorf haben ihre Umzüge abgesagt – nur Malsch macht seinen möglich. Entweder liegt es an den steigenden Coronafallzahlen oder dem Problem, Abstandsregeln, Hygienemaßnahmen und Impf- oder Testnachweise in einem Konzept zu vereinen und trotzdem einen Umzug mit großer Teilnehmerzahl auf die Beine zu stellen. Um den Kindern dennoch etwas zu bieten, planen Kindergärten und Schulen in manchen Gemeinden Sankt Martin dennoch zu feiern – wenn auch intern, im kleinen Kreis und ohne großen Umzug. Eine Übersicht:

> In Wiesloch findet dieses Jahr leider wie auch 2020 kein Sankt-Martins-Umzug statt. Auch die Ortsteile Frauenweiler, Baiertal und Schatthausen planen dieses Jahr nichts. Grund dafür sei die derzeitige Coronaverordnung in Baden- Württemberg, die keine großen Umzüge mit über 1000 Teilnehmern zulasse. Vor allem, da die Kontaktverfolgung während eines solchen Umzuges nicht möglich sei. Wie die Stadt mitteilte, sind Formulare zur Datenerfassung hierbei keine Option, da viele Besucher in den letzten Jahren spontan dazugestoßen sind. Zudem sei die Organisation der Umzüge bisher von zwei Schulen übernommen worden, dieses Jahr wäre es nicht möglich, alles abzustimmen. Als Entschädigung haben aber mehrere Schulen und Kindergärten vor, kleine Laternenumzüge mit Martins-Feiern zu veranstalten.

> In Walldorf gibt es dieses Jahr ebenfalls keinen Sankt-Martins-Umzug im großen Stil. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, sei dieser aus Platzgründen nicht möglich. Traditionellerweise beginnt der Walldorfer Umzug nämlich am Astorhaus mit dem Martinsspiel, wo sich auf engem Raum viele Kinder mit ihren Eltern aufhalten. Da dort die Abstände nicht eingehalten werden können, schien den Verantwortlichen der Stadt ein Martinsumzug für nicht vertretbar – auch wenn er unter freiem Himmel stattgefunden hätte. Als Ersatz planen die verschiedenen Kindertagesstätten kleinere Umzüge vor Ort.

> Auch in St. Leon-Rot wird 2021 kein Martinsumzug organisiert. Nach Angaben der Gemeindeverwaltung gibt es kein Konzept, das Hygienemaßnahmen, Abstandsregeln und Impf- beziehungsweise Testnachweis unter einen Hut bekommt. Auch die Sorge, ob eine 2-G-Regel eingeführt werden könne, verhindert weitere Planungen. Allerdings veranstalten Schule und Kindergärten auch hier kleine Sankt-Martins-Feiern für sich.

> In Mühlhausen wird es leider ebenfalls keinen Sankt-Martins-Umzug geben. Aus den Kindergärten und der Grundschule habe sich wohl niemand dazu bereit erklärt, die Organisation einer regelkonformen und coronagerechten Sankt-Martins-Feier zu übernehmen. Ob Schule und Kindergärten im kleinen Kreis selbst Feiern organisieren, ist nicht bekannt.

> In Dielheim findet 2021 zum wiederholten Male kein Sankt-Martins-Umzug statt. Laut Gemeindeverwaltung ist die Umsetzung aufgrund der steigenden Fallzahlen und der Corona-Verordnung nicht möglich. Allerdings veranstalten die örtlichen Kindergärten, wie in anderen Gemeinden auch, kleine, private Martins-Umzüge.

> In Malsch dürfen sich die Kinder auf ein Stück Normalität freuen: Nachdem es im letzten Jahr auch hier keine Festlichkeiten gab, wird es dieses Jahr wieder anders werden. Nach langer Überlegung steht fest: Am 11. November beginnt um 17.30 Uhr auf dem Rathausplatz der traditionelle Martinsumzug, der am Tierpark vorbei zum Flugplatz führt. Dort wartet auf die Kinder und Eltern ein Lagerfeuer, Martinsmännchen und gemeinsames Singen.

Organisiert wird die Veranstaltung vom Verkehrs- und Heimatverein. Der Förderverein der Karnevalsgesellschaft wird die Bewirtung übernehmen: Es gibt Glühwein, Kinderpunsch und Würstchen. Sowohl am Rathausplatz als auch am Flugplatz wird der 3-G-Nachweis kontrolliert. Somit müssen alle Besucher geimpft, genesen oder tagesaktuell getestet sein. Die zugelassenen Gäste bekommen dann ein entsprechendes Bändchen. Die Kontaktdaten werden mit der Luca-App verfolgt. "Es ist ein riesen Aufwand", sagt Tanja Beichel vom Verkehrs- und Heimatverein auf RNZ-Anfrage. "Aber wir wollen uns das aufbürden, weil es einfach schade für die Kinder ist,wenn nichts passiert."

> In Rauenberg wird es wie in vielen anderen Gemeinden auch keinen öffentlichen Martinsumzug geben. Eine Sprecherin der Stadtverwaltung erklärte, dass es den Organisatoren – Verantwortliche des Kindergartens Unterm Regenbogen – zu viel werde. Vor allem die Einlasskontrollen in Hinblick auf eine 3-G- oder sogar 2-G-Regelung seien nicht umsetzbar. Zumal nun in Baden-Württemberg auch die Corona-Warnstufe gelte. In den Ortsteilen Malschenberg und Rotenberg fällt der Umzug dieses Jahr ebenfalls coronabedingt aus. Allerdings haben sich vier Rotenberger Vereine und Gruppen zusammengetan und laden am morgigen Samstag, 6. November, und Sonntag, 7. November, zum Martini-Wochenende ein. Dabei wird es neben Open-Air-Veranstaltungen Wein, Waffeln, Grill- und texanische Spezialitäten geben. Die Kinder können Karussell fahren, außerdem bieten Süßigkeitenstände ihre Ware an und auch Entenangeln kann ausprobiert werden. An allen Ständen gelten die entsprechenden Coronaregeln – auch im Außenbereich.