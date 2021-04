Kopf leicht in den Nacken und still halten: Ein Helfer testet einen Mann im Rauenberger Schnelltestzentrum. Foto: Pfeifer

Von Tobias Törkott

Region Wiesloch/Walldorf. Wo wird auf das Coronavirus in der Region getestet? Und nur per Schnelltest, oder auch via PCR-Überprüfung? In allen Gemeinden gibt es Möglichkeiten, um sich auf das Virus testen zu lassen, teilweise auch ohne Voranmeldung. Der Personalausweis muss dabei immer vorgelegt werden. Seit dem 8. März hat jeder und jede in Deutschland Anspruch auf einen Schnelltest pro Woche.

Laut einem Sprecher des Sozialministeriums des Landes Baden-Württemberg bieten zudem die Landesapothekenkammer und die Kassenärztliche Vereinigung Übersichtskarten auf ihren Homepages an, welche Apotheke oder welche Arztpraxis testet. Nach der Verordnung des Bundes müsse bei den sogenannten Bürgertests lediglich nachgewiesen werden, dass die zu testende Person ihren ständigen Wohnsitz in der Bundesrepublik habe. Die Angebote würden eigenverantwortlich von den Kommunen durchgeführt, so der Sprecher.

Wichtig: In den Schnelltestzentren werden meist nur Menschen auf das Coronavirus geprüft, die keine Symptome haben und auch keine direkte Kontaktperson sind. Diese sollen sich bei den Schwerpunktpraxen melden. Außerdem ist die Hotline des Gesundheitsamtes des Rhein-Neckar-Kreises an Werktagen von 7.30 Uhr bis 16 Uhr unter 0 62 21/5 22 18 81 erreichbar sowie am Wochenende von 10 bis 14 Uhr. Diese Übersicht zeigt, wo zwischen Walldorf und Malsch getestet wird:

> Dielheim: Die kostenlosen Bürgertests gibt es in Dielheim an zwei Tagen pro Woche. Mittwochs, zwischen 17 und 19 Uhr, und freitags, zwischen 7 und 9 Uhr, können Dielheimerinnen und Dielheimer das Angebot der Schnelltests nutzen. Eine Anmeldung sei nicht notwendig, heißt es von der Verwaltung. PCR-Tests werden außerdem von der Arztpraxis Elias Müller, Schillerstraße 48, angeboten.

> Malsch: Nach Angaben der Gemeinde gibt es zwei Hausärzte, die Corona-Schnelltests durchführen: die Praxis von Frank Cullik, Gartenstraße 12, und die Praxis von Angelika Jüngling, Hauptstraße 82. Außerdem gibt es dort auch die Möglichkeit zum PCR-Test, da beide eine Schwerpunktpraxis sind.

> Mühlhausen: Zwei Mal pro Woche können jeweils bis zu 140 Menschen aus Mühlhausen im Bürgerhaus auf das Coronavirus getestet werden. Nach Angaben der Gemeinde müssen sich die Menschen zuvor hier anmelden. Die Tests finden dienstags und donnerstags von 16 bis 19 Uhr statt. Eine PCR-Testung gibt es nicht, dies übernehmen nach Angaben der Gemeinde die Hausärzte.

> Rauenberg: Immer Dienstag und Donnerstag, zwischen 18 und 20 Uhr, werden in der Rauenberger Kulturhalle, in der Dambach-la-Ville-Straße 4, Bürgerinnen und Bürger per Schnelltest auf das Coronavirus durchgecheckt. Das Ergebnis soll nach 15 Minuten – entweder telefonisch oder direkt vor Ort – vorliegen. Eine Anmeldung sei nach Angaben der Gemeinde nicht notwendig. Das Angebot gelte aber vorwiegend für Menschen aus Rauenberg, Rotenberg oder Malschenberg. Die Gemeinde begründet dies mit der Schwierigkeit und der Wartezeit, um an Testkits zu kommen. PCR-Testungen werden nach Informationen der Verwaltung keine angeboten.

> St. Leon-Rot: Über eine eigene Homepage der Gemeinde kann jeder, der möchte, einen Schnelltesttermin buchen. Drei Mal pro Woche öffnet das Harres seine Pforten: Montag, Mittwoch und Freitag immer von 18 bis 20 Uhr. Ohne Anmeldung unter www.testzentrum-stleonrot.de gibt es aber keinen Test.

Neben dem kommunalen Zentrum bietet auch die Zahnarztpraxis von Sabine Kopecz in der Marktstraße 18 nach vorheriger Absprache unter der Telefonnummer 06 22 7/50 99 9 Schnelltests an. Die Drogeriekette DM testet in ihrer Filiale ebenfalls auf Corona. Die Anmeldung erfolgt unter www.dm.de/corona-schnelltest-zentren oder in der "dm-App". Das Ergebnis soll nach 15 Minuten vorliegen. Die Gemeinde hat außerdem drei Schwerpunktpraxen: Diese sind im Hausarztzentrum, Im Schiff 10, die Praxis von Rita Thierjung, Erlengrund 70, und die Praxis von Henry Mittnacht, Reilinger Straße 32.

> Walldorf: In der Astor-Stadt gibt es kein kommunales Testzentrum. Dafür wird in der Central-Apotheke in der Hauptstraße 1 und in der Stadt Apotheke, Hauptstraße 8, getestet. Dazu kommen vier Hausarztpraxen, die Schnelltests nach vorheriger telefonischer Anmeldung anbieten: Praxis Willinger und Seitz, Hans-Thoma-Straße 18, das Hausarztzentrum an der Drehscheibe, Bahnhofsstraße 1-3, die Praxis von Carmen Ciré, Nußlocher Straße 26a und die Kinderarztpraxis von Regina Raab, Am Neuen Schulhaus 3.

> Wiesloch: In Wiesloch wurde die Stadionhalle in der Parkstraße zum kommunalen Schnellestzentrum umgewandelt. Zwei Mal pro Woche werden Tests angeboten: mittwochs, zwischen 18 und 20 Uhr, samstags, zwischen 9 und 11 Uhr. Zuvor sollen sich die Bürgerinnen und Bürger hier anmelden. Alternativ geht auch der Weg per Telefon unter 06 22 2/8 42 08 von Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr. Außerdem bieten die Corona-Schwerpunktpraxen Tests an, wie die Stadt mitteilt. Dazu zählen das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Wiesloch, Schloßstraße 14, das Hausarztzentrum Wiesloch, Bergstraße 20, und die Praxis von Georg Schulze-Eyßing, Schatthäuser Straße 65. Auch in der Hessel-Apotheke, Hesselgasse 46, werden Tests angeboten.

