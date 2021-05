Von Tobias Törkott

Wiesloch/Region. Die Anzahl an Möglichkeiten, um sich in der Region auf das Coronavirus per Schnelltest überprüfen zu lassen, nimmt weiter zu. Neben zahlreichen kommunalen Testzentren, Apotheken und Arztpraxen bieten auch immer mehr private Einrichtungen wie Baumärkte, Einzelhändler oder sogar der Golfplatz Hohenhardter Hof Schnelltest-Angebote an. Dabei helfen medizinisches Fachpersonal oder Dienstleistern. Je nach Inzidenzwerten muss im Alltag ein negatives Schnelltestergebnis vorgelegt werden, um bestimmte Leistungen in Anspruch nehmen zu können.

Wie bereits vor einigen Wochen wollen wir Ihnen wieder zeigen, welche Testzentren wann geöffnet sind. Die Angaben kommen hierzu von den Gemeinden oder den Betreibern. Der Personalausweis muss immer vorgelegt werden.

Zudem bieten die Landesapothekenkammer und die Kassenärztliche Vereinigung Übersichtskarten auf ihren Homepages an, welche Apotheke oder welche Arztpraxis testet. Die Hotline des Gesundheitsamtes des Rhein-Neckar-Kreises ist unter Telefon 06221/5221881 erreichbar. Die Übersicht:

> Dielheim: In Dielheim wird wieder an zwei Tagen in der Woche in der Kulturhalle getestet: mittwochs, zwischen 17 und 19 Uhr, und freitags, zwischen 7 und 9 Uhr. Dann können auch Kinder ab fünf Jahren getestet werden, teilt die Gemeinde auf Anfrage mit. Es seien spezielle Kinder-Testkits vorhanden. Eine Anmeldung sei nicht notwendig. PCR-Tests werden außerdem von der Arztpraxis Elias Müller, Schillerstraße 48, angeboten. Testmöglichkeiten in Geschäften gibt es nach Angaben der Gemeinde derzeit nicht.

Negativ getestet: Die Möglichkeiten, um sich in der Region mit einem Schnelltest auf eine Infektion mit dem Coronavirus zu überprüfen, nehmen zu. Foto: Pfeifer

> Malsch: Seit Donnerstag, 6. Mai, können sich alle Bürgerinnen und Bürger vorerst jeden Donnerstag in der Letzenberghalle jeweils von 17 bis 19 Uhr auf das Corona-Virus kostenlos testen lassen. Dies gilt auch an Feiertagen. Hierzu gibt es keine Terminvergabe. Ab dieser Woche können auch Kinder und Jugendliche getestet werden. "Bis 16 Jahren in Begleitung eines Erziehungsberechtigten und mit einer Einverständniserklärung. Die entsprechende Einverständniserklärung kann auf der Homepage der Gemeinde vorab runtergeladen werden", heißt es von Seiten der Gemeinde. In dem Testzentrum werden Schnell-Tests mittels Hals-Nasen-Rachenabstrich durch Mitglieder des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) durchgeführt. Eine Bescheinigung ist möglich.

Nach Angaben der Gemeinde gibt es zwei Hausärzte, die Corona-Tests durchführen, dies ist nach Vereinbarung und Kapazität möglich: die Praxis von Frank Cullik, Gartenstraße 12, und die Praxis von Angelika Jüngling, Hauptstraße 82.

Ab dem heutigen Freitag, 28. Mai, öffnet außerdem die Besenwirtschaft Reblaus, Wiesenäcker 2, wieder. Gäste können dort unter Aufsicht geschulten Personals getestet werden.

> Mühlhausen: In der Gemeinde Mühlhausen wird weiterhin zwei Mal pro Woche im Bürgerhaus auf das Coronavirus getestet werden. Die Tests werden im Mehrzweckraum durchgeführt. Nach Angaben der Gemeinde müssen sich die Menschen zuvor auf der Homepage www.muehlhausen-kraichgau.de anmelden. Die Tests finden dienstags und donnerstags von 16 bis 19 Uhr statt. Aktuell sind Termine dafür bis Anfang Juli freigeschaltet. Auch Kinder können dort im Beisein der Eltern getestet werden

> Rauenberg: In Rauenberg öffnet das kommunale Testzentrum an zwei Tagen pro Woche: Dienstag und Freitag, zwischen 18 und 20 Uhr, wird in der Rauenberger Kulturhalle, in der Dambach-la-Ville-Straße 4, per Schnelltest auf das Coronavirus durchgecheckt. Eine Anmeldung sei nicht notwendig. Ab Mittwoch, 9. Juni, können sich auch Menschen aus Rotenberg im ortseigenen Bürgerhaus, Heiligenwiesen 4, jeden Mittwoch zwischen 18 und 20 Uhr testen lassen. Tags darauf, ab dem 10. Juni, wird ebenfalls immer donnerstags, von 18 bis 20 Uhr, im Malschenberger Pfarrzentrum, St.-Wolfgang-Straße getestet. Beide Male ist kein Termin vonnöten.

Nach Angaben der Gemeinde wird außerdem in der Zahnarztpraxis Ingo Etz, Schulstraße 15, montags, mittwochs und donnerstags getestet. Termine können online reserviert werden: www.zahnarzt-rauenberg.de.

Außerdem bietet der Spiess Elektro Markt in Rauenberg, Hohenaspen 44-54, zu den Öffnungszeiten Tests für Kunden und Mitarbeiter an. Auch beim DM-Drogeriemarkt, Frankenäcker 2, wird ab Freitag, 4. Juni, getestet. Hierzu muss online ein Termin vereinbart werden. Auch der Club Jackie ’O, Hohenaspen 28, bietet während der Öffnungszeiten, Montag bis Sonntag, 17 bis 21 Uhr, seinen Gäste die Möglichkeit zum Corona-Test an.

> St. Leon-Rot: Über eine eigene Homepage der Gemeinde kann jeder einen Schnelltesttermin buchen. Dies gilt nach Informationen der Verwaltung auch für nicht Ortsangehörige. Das Zentrum im Harres öffnet an sechs Tagen pro Woche seine Pforten: Montag und Mittwoch immer von 17 bis 20 Uhr. Dienstag und Freitag von 18 bis 20 Uhr. Donnerstag von 15 bis 20 Uhr. Außerdem wird am Samstag von 9 bis 11 Uhr getestet. Unter www.testzentrum-stleonrot.de kann man sich anmelden. Wer keine Möglichkeit hat, sich online anzumelden, kann telefonisch unter 0 62 27/53 81 07 einen Termin reservieren.

Auch Kinder können nach Angaben der Gemeinde dort getestet werden, sofern es das Kind zulässt und eine schriftliche Einwilligung des Erziehungsberechtigten vorliegt. Kinder unter 14 Jahren müssen in Begleitung eines Erziehungsberechtigten sein, ab 16 Jahren dürfen sie alleine kommen, benötigen aber die schriftliche Einverständniserklärung.

So wie hier, im Wieslocher Wohnzimmer, gibt es an nahezu allen Tagen der Woche in allen Gemeinden des Verbreitungsgebietes Testzentren. Foto: Pfeifer

Außerdem bietet das Zentrum auch PCR-Tests an, wenn ein selbst durchgeführter Schnelltest – ohne Symptome – positiv sein sollte. Dies sei kostenlos, um Anmeldung werde aber gebeten. Dazu dürfen enge asymptomatische Kontaktpersonen und Haushaltsangehörige von Corona-Infizierten getestet werden. Hierfür ist ein Berechtigungsschein notwendig. Außerdem können sich Menschen, die in der Corona-Warn-App den Status "erhöhtes Risiko" haben, testen lassen. Wer Symptome hat, soll sich an die Schwerpunktpraxen im Ort oder das Gesundheitsamt wenden: Diese befinden sich im Hausarztzentrum, Im Schiff 10, der Praxis von Rita Thierjung, Erlengrund 70, und der Praxis von Henry Mittnacht, Reilinger Straße 32. Dazu bietet die Zahnarztpraxis von Sabine Kopecz in der Marktstraße 18 nach vorheriger Absprache unter der Telefonnummer 0 62 27/5 09 99 Tests an. Die Drogeriekette DM testet in ihrer Filiale, Hauptstraße 208, ebenfalls auf Corona. Die Anmeldung erfolgt unter www.dm.de/corona-schnelltest-zentren oder in der "dm-App". In St. Leon-Rot gibt es noch weitere private Einrichtungen, die auf das Coronavirus testen: Täglich zwischen 10 und 18 Uhr gibt es die Möglichkeit zum Corona-Schnelltest an der Erholungsanlage St. Leoner See. Der Spiess Elektro Markt, Schillerstraße 66-68, bietet ebenfalls Kunden und Gästen Möglichkeiten an, sich auf das Virus zu überprüfen. Beim FC Rot, Sepp-Herberger-Straße 4, gibt es ebenfalls jeden Tag von 11 bis 19 Uhr ein Test-Angebot. Auch beim VFB St. Leon-Rot, Kronauer Straße 110, oder am Amselplatz in St. Leon gibt es nach Informationen der Gemeinde Testmöglichkeiten.

> Walldorf: In der Astor-Stadt gibt es kein kommunales Testzentrum. Dafür wird in der Central-Apotheke in der Hauptstraße 1 und in der Stadt-Apotheke, Hauptstraße 8, getestet. Dazu kommen vier Hausarztpraxen, die Schnelltests nach vorheriger telefonischer Anmeldung anbieten: Praxis Willinger und Seitz, Hans-Thoma-Straße 18, das Hausarztzentrum an der Drehscheibe, Bahnhofsstraße 1-3, die Praxis von Carmen Ciré, Nußlocher Straße 26a, und die Kinderarztpraxis von Regina Raab, Am Neuen Schulhaus 3. Hier werden nach Angaben der Stadt Walldorf auch Tests für Kinder angeboten. Sogar an jedem Tag der Woche gibt es eine Testmöglichkeit in der Gaststätte Metropolis des Luxor-Kinos in der Impexstraße 1 in Walldorf. Dies ist von montags bis samstags von 8 bis 19 Uhr sowie sonntags von 10 bis 15 Uhr möglich. Termine gibt es auf der Homepage des Heidelberger Herstellers für Hygiene-Artikel Aspilos, der mehrere Zentren wie dieses betreut: www.aspilos.de/testzentrum. Auch hier können Kinder mit Einverständnis der Eltern getestet werden.

Auf dem Parkplatz des Möbelhauses Ikea in Walldorf bietet das Unternehmen Falken-Med ebenfalls von Montag bis Samstag Tests an. Ab 9.30 Uhr bis 19.30, beziehungsweise bis 19.45 Uhr an Samstagen, gibt es hier die Möglichkeit zum Corona-Check. Nach Angaben des Anbieters können Kinder mit der Einverständnis der Eltern getestet werden. Auch stehen unterschiedliche Testanwendungen, wie Nasen- oder Lutschtests, zur Verfügung. Wer im Restaurant Marktstube, Hauptstraße 20, etwas essen oder trinken möchte, kann sich vor Ort durch geschultes Personal auf das Coronavirus testen lassen. Darüber hinaus gilt das Test-Angebot auch für alle anderen Bürger, wie das Restaurant auf Anfrage mitteilt. Getestet wird täglich während der Öffnungszeiten ab 13 Uhr, sonntags ab 12 Uhr. Auch Kinder können hier getestet werden.

> Wiesloch: Die Stadionhalle in der Wieslocher Parkstraße ist weiterhin ein kommunales Schnellestzentrum. Zwei Mal pro Woche werden Tests angeboten: mittwochs, zwischen 18 und 20 Uhr, samstags, zwischen 9 und 11 Uhr. Kinder ab 14 Jahren können mit Einverständnis der Eltern hier getestet werden. Zuvor sollen sich die Bürgerinnen und Bürger unter www.wiesloch.de anmelden. Alternativ geht auch der Weg per Telefon unter 06 22 2/8 42 08 von Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr. Außerdem bieten die Corona-Schwerpunktpraxen Tests an, wie die Stadt mitteilt. Dazu zählen das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Wiesloch, Schlossstraße 14, das Hausarztzentrum Wiesloch, Bergstraße 20, und die Praxis von Georg Schulze-Eyßing, Schatthäuser Straße 65. Auch in der Hessel-Apotheke, Hesselgasse 46, werden Tests angeboten. Die Hessel-Apotheke betreibt in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing weiterhin die Corona-Teststation am Wieslocher Marktplatz. Diese testet nun an sechs Tagen, von Montag bis Freitag, 11 bis 16 Uhr, und samstags 17 bis 19 Uhr, im "Wieslocher Wohnzimmer", Marktstraße 11. Termine gibt es unter https://testtermin.de/stadtmarketing-wiesloch.

In Baiertal wurde ebenfalls ein Schnelltestzentrum, Mühlstraße 2, eröffnet. Dort gibt es täglich die Möglichkeit, sich auf Corona testen zu lassen: Montag bis Samstag in der Zeit von 8 bis 19 Uhr, Sonntag von 10 bis 16 Uhr.

Auf dem Parkplatz des Sport- und Freizeitparks "Fun4you", Gewann Haagen 7, gibt es ebenfalls die Möglichkeit, sich per Schnelltest auf das Virus zu checken. Anmeldungen für die Testzeiträume, täglich von 10 bis 18 Uhr, sind online unter www.schnelltest-wiesloch.de möglich. Auch auf dem Gelände des Golfclubs Hohenhardter Hof in Wiesloch-Baiertal können sich Bürgerinnen und Bürger testen lassen. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit der Mannheimer Brückenapotheke. Dann kann sich jeder von Montag bis Freitag von 10 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr testen lassen. Am Wochenende und an Feiertagen ist die Teststation durchgehend von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Auch vor der Filiale der Baumarktkette Toom, Am Schwimmbad 26, gibt es in der Zeit von 7.30 Uhr bis 19.30 Uhr von Montag bis Samstag die Möglichkeit zum Corona-Schnelltest.

Info: Eine Übersicht von Arztpraxen und Apotheken, die testen, gibt es online unter www.lak-bw.de oder auch unter www.kvbawue.de.