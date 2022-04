Von Anja Hammer

Region Wiesloch. Der Traum vom Eigenheim, den haben viele. Doch wer diesen verwirklichen möchte, braucht zunächst einmal einen Bauplatz. Diese sind allerdings Mangelware. Die RNZ hat sich bei den Kommunen umgehört, wo es noch freie Grundstücke gibt beziehungsweise wo welche in Aussicht sind.

Wiesloch

Die Stadt Wiesloch hat derzeit keine eigenen Baugrundstücke zum Verkauf. Allerdings ist derzeit mit dem zweiten Bauabschnitt der "Äußeren Helde" ein Neubaugebiet in der Mache. "Das Bebauungsplanverfahren ist abgeschlossen, die Erschließung hat aber noch nicht begonnen", heißt es zum Stand der Dinge von der Stadtverwaltung. In der südöstlichen Kernstadt sollen 21 Grundstücke mit einer Größe zwischen 500 und 1200 Quadratmetern entstehen. Was diese kosten und nach welchen Kriterien sie vergeben werden, steht allerdings noch nicht fest. Im Rathaus rechnet man damit, dass private Baumaßnahmen etwa Mitte 2024 starten könnten.

Hinzu kommen aktuell noch Gebiete, die von privaten Investoren erschlossen werden. Da ist etwa das "Quartier am Bach": Auf dem Gelände der ehemaligen Wellpappe entstehen derzeit 57 Reihenhäuser, die Preise für 150 bis 250 Quadratmeter großen Grundstücke mit Haus liegen zwischen rund 630.000 und 770.000 Euro. In den nächsten Jahren sollen dort noch mehr Doppel- und Reihenhäuser folgen. Wer kein Haus möchte, sondern eine Eigentumswohnung, der könnte ebenfalls in Wiesloch fündig werden: Private Investoren schaffen im Gebiet "Zwischen den Wegen – Nord", also südlich des früheren Hotels "Mondial" in der Kernstadt, etwa 68 Wohneinheiten und auf der "Östliche Königswiese" circa 16 Wohneinheiten.

Walldorf

Die Astorstadt hat bereits alle freien Grundstücke im Neubaugebiet "Walldorf-Süd" vergeben. Das heißt, sie hat weder dort noch sonstwo im Stadtgebiet freie Bauplätze im Angebot. Es ist jedoch ein dritter Bauabschnitt in "Walldorf-Süd" geplant. " Hier befindet sich die Stadt Walldorf noch in einem sehr frühen Planungsstadium", heißt es dazu aus dem Rathaus. "Es wird vermutlich etwa noch bis ins Jahr 2025 dauern, bis mit einer Bebauung dort voraussichtlich begonnen werden kann." Daher könnten jetzt noch keine Aussagen zu Anzahl, Größe und Preis der Grundstücke getroffen werden. Auch die Vergabekriterien müssten zu gegebener Zeit erst noch vom Gemeinderat beschlossen werden.

Ein Grundstück auf dem freien Markt zu erwerben, dürfte schwierig werden. Der Stadt ist zumindest nicht bekannt, dass derzeit ein Platz von privat verkauft wird.

Dielheim

Wer nach einem Bauplatz sucht, den muss das Dielheimer Rathaus enttäuschen. "Nein, wir bieten derzeit keine Bauplätze an", sagt Bauamtsleiter Alexander Wenning. Zwar gibt es mit den Erlenbachwiesen II und III ein Neubaugebiet im Ortsteil Balzfeld, doch die freien Grundstücke dort sind in privater Hand. "Ob die freien Grundstück auf den Markt kommen, ist uns leider nicht bekannt", so Wenning weiter. Deshalb könne man auch keine Aussagen über Preise treffen.

Es sind jedoch zwei weitere Neubaugebiete in Horrenberg geplant: "Neuwiesen" und "Am Eichbaum Nord". In den "Neuwiesen" sind rund 60 Bauplätze für Einzel- Doppel- und Mehrfamilienhäuser angedacht, die Grundstücksgrößen reichen von 220 bis 500 Quadratmetern. "90 Prozent davon befindet sich derzeit noch in privater Hand", so Wenning. Wie viele letztlich in Gemeindebesitz landen, stehe noch nicht fest, da es noch keine Umlegung gegeben habe. "Wenn alles gut läuft, können die Neuwiesen in drei Jahren bebaut werden", sagt Wenning. Beim Gebiet "Am Eichbaum" mit voraussichtlich elf Bauplätzen sei die Sache allerdings komplizierter". Hier wurde vom Gemeinderat der Aufstellungsbeschluss gefasst, alles weitere stehe noch nicht fest. Häuslebauer könnten hier frühestens 2026 loslegen.

Malsch

Wer in der Letzenberggemeinde den Traum vom Eigenheim erfüllen will, der muss eigentlich schon einen Bauplatz sein eigen nennen. Denn weder hat die Gemeinde Grundstücke im Angebot noch wird sie in absehbarer Zeit welche haben. Denn es sind keine neuen Baugebiete in Planung, ist vom kommunalen Bauamt zu erfahren.

Es gibt zwar durchaus noch freie Plätze – nur: "Sämtliche Bauplätze im Gemeindegebiet befinden sich in privater Hand", erklärt Bauamtsleiterin Ute Schwab. Und weiter: "Der Gemeinde sind auch keine privaten Eigentümer bekannt, die Bauplätze verkaufen."

Mühlhausen

Die Kraichgaugemeinde hat aktuell zwei Bauplätze zu verkaufen: einen Platz im Ortsteil Tairnbach für 260 Euro pro Quadratmeter und einen Platz in Mühlhausen mit einem Quadratmeterpreis von 370 Euro; bei Letzterem handelt es sich um einen Restplatz vom 2019 fertiggestellten Neubaugebiet "Riebel". Der Haken an der Sache: "Wir haben eine Interessentenliste und da stehen insgesamt 150 Personen drauf", sagt der stellvertretende Rechnungsamtsleiter Stefan Schuhmacher. Wenn sich jetzt noch Interessenten melden würden, dann würde man diese zwar auf die Liste aufnehmen. "Wir sagen aber auch dazu, dass sie jetzt nicht mehr zum Zuge kommen", sagt Schuhmacher und fügt hinzu: "Eventuell aber bei neuen Grundstücken."

Diese könnten in ein paar Jahren in Tairnbach entstehen. Dort gibt es nicht mehr benötigte Gewerbeflächen und diese sollen in Wohnflächen umgewandelt werden. Man befinde sich aber noch ganz am Anfang des Verfahrens, betont Schuhmacher: "Der Gemeinderat wird sich im Laufe des Jahres mit dieser Thematik und den Details beschäftigen." Bebaubar wären die Grundstücke dann frühestens 2025. Die Preise stünden noch nicht fest, doch aufgrund der stetig steigender Kosten rechnet Schuhmacher mit 400 bis 600 Euro pro Quadratmeter.

Im Neubaugebiet "Riebel" hatte die Gemeinde bestimmte Vergabekriterien festgelegt. So wurden etwa Bewerber, die in Mühlhausen arbeiten, wohnen oder eine enge verwandtschaftliche Beziehung nach Mühlhausen haben, bevorzugt und Interessenten, die bereits Wohneigentum besitzen, ausgeschlossen. Für das angedachte Tairnbacher Neubaugebiet könnte es wieder eine vom Gemeinderat festgelegte Vergaberichtlinie geben. "Eine Vergabe nach Höchstgebot ist nach derzeitigem Stand nicht vorgesehen", so Schuhmacher.

Von privater Hand werden nach Schätzungen des stellvertretenden Rechnungsamtsleiters ein bis fünf Grundstücke jährlich zum Verkauf angeboten. Dort würden die Preise von 500 bis 1000 Euro pro Quadratmeter reichen.

Rauenberg

Der Grundstücksmarkt in Rauenberg ist wie leergefegt. Weder hat die Gemeinde Land im Angebot, noch sind ihr Bauplätze bekannt, die von privat verkauft werden. Um das zu ändern, wird derzeit der Bebauungsplan für das Wohnbaugebiet "Sandäcker" aufgestellt. Dieses befindet sich im Süden der Kernstadt auf Rauenberger und Rotenberger Gemarkung. Auf dem 2,3 Hektar großen Areal zwischen Bahnhof- und Weinstraße könnten nach derzeitigen Planungen 21 Einzel- und 22 Doppelhäuser sowie sieben Hausgruppen entstehen. Die Grundstücke sind zwischen 230 und 450 Quadratmeter groß.

Wann es hier losgehen kann, ist noch offen. "Da im Vorhinein nicht abschätzbar ist, mit welchen Stellungnahmen, Anregungen und Erfordernisse zu rechnen ist, erscheint die Nennung eines konkreten Zeitpunktes schwierig", heißt es aus dem Rauenberger Rathaus. Auch Quadratmeterpreise und Vergabekriterien könnten noch nicht genannt werden, zumal sich die Grundstücke größtenteils in Privateigentum befinden. Es sei allerdings vorgesehen, eine zeitliche Vorgabe zur Bauverpflichtung zu verankern, erklärt die Verwaltung auf RNZ-Nachfrage.

Neben dem Gebiet "Sandäcker" wird derzeit geprüft, ob an ein bis zwei Stellen an den Siedlungsrändern Wohnbauflächenarrondierungen möglich sind, ist aus dem Rathaus zu erfahren.

St. Leon-Rot

Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht für Bauwillige: Im Ortsteil Rot entsteht derzeit ein Neubaugebiet. Am Ortsausgang Richtung Malsch entsteht auf der rechten Seite neues Bauland und die Gemeinde verkauft dort zwölf Grundstücke. So weit zu den guten Nachrichten. Die schlechte Nachricht: Für die Bauplätze, bei denen die Gemeinde 680 Euro pro Quadratmeter verlangt, gibt es 263 Bewerber und die Bewerbungsfrist ist inzwischen abgelaufen. Die Plätze werden nach einem Punktesystem vergeben; es gibt beispielsweise Punkte für Wohnen, Arbeitsplatz oder Ehrenamt im Ort. Auf die Frage, ob es "Oberfeld"-Grundstücke auf dem freien Markt gibt, sagt Bauamtsleiter Werner Kleiber: "Da ist aktuell keine Aussage möglich, da noch Restarbeiten der Erschließung laufen und die Freigabe voraussichtlich erst im Juni erfolgt." Ein weiteres Baugebiet ist ansonsten nicht in Sicht: "Erst mal ,Oberfeld’ fertig machen, dann sehen wir weiter", erklärt der Bauamtsleiter.

Auf dem privaten Markt ist dagegen kaum Bewegung. Zwar sieht man immer wieder unbebaute Grundstücke inmitten der Ortsteile, aber verkauft werden diese in der Regel nicht. "Das kommt ganz selten vor", weiß Kleiber. Deswegen könnten hier auch keine Preise genannt werden.