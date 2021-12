Region Wiesloch. (leu) In einem digitalen Treffen Ende November bekamen die Pfarrgemeinderäte und Gemeindeteammitglieder der Seelsorgeeinheit "WaLeRo" (Walldorf und St. Leon-Rot) einen ersten Einblick in die "Kirchenentwicklung 2030", wie diese nun mitteilt. Gernot Hödl, Pastoralreferent in der Seelsorgeeinheit Wiesloch-Dielheim und Koordinator für das Projekt in der neuen Pfarrei, informierte die Interessierten über die Anliegen und den Weg, den die Erzdiözese Freiburg mit diesem Prozess einschlägt.

Die deutlichste Veränderung ist die Zusammenlegung von vier Seelsorgeeinheiten zu einer neuen Pfarrei: Leimen-Nußloch-Sandhausen, Wiesloch-Dielheim, Walldorf-St. Leon-Rot und Letzenberg. "Das ist aber eine ganz andere Pfarrei, wie wir sie bisher kennen", so Gernot Hödl. "Es ist eine Verwaltungseinheit, die von einem Pfarrer geleitet wird. Sie ist ein großes Netzwerk aus vielen Knotenpunkten: Gemeinden, Gemeinschaften, oder auch so wichtigen Orten wie die Klinikseelsorge am PZN. Kirche soll weiterhin vor Ort leben, in einem guten Miteinander von Ehren- und Hauptamtlichen. Gerade die Seelsorger sollen in dieser großen Einheit von Verwaltung entlastet werden durch professionelle Geschäftsführer, damit sie nah bei den Menschen sein können."

In der Gestaltung dieser neuen Pfarrei wird es viele Freiräume geben. Das wurde auch in einer Videobotschaft von Erzbischof Stephan Burger deutlich, die im Rahmen des Informationsabends eingespielt wurde. Wie diese Freiräume in der Pfarrei neu gestaltet werden, war ein weiterer wichtiger Teil der Präsentation von Gernot Hödl: "Diese Frage werden wir in unserem lokalen Projekt bis 2025 miteinander bearbeiten. Wie das Volk Israel am Jordan Kundschafter ausgesendet hat, so wird es auch bei uns ‚Kundschafter-Teams‘ geben. Sie werden überlegen und ausprobieren, wie Kirche in Zukunft aussehen könnte, wie Kirche auch unter vollkommen veränderten Rahmenbedingungen noch weiter den Glauben an Gott leben und wachhalten kann." Denn an diesen gesellschaftlichen Veränderungen komme auch die Kirche nicht vorbei.

Mit der "Kirchenentwicklung 2030" werde darauf reagiert, damit man "in der Erzdiözese Freiburg auch noch 2030 gut katholisch" sein kann, wie Erzbischof Burger betont.

In den Austauschrunden des Abends wurde deutlich, dass "Kirchenentwicklung 2030" eine große Herausforderung sein wird: Fragen nach Menschen, die mitgestalten wollen, wurden gestellt. Oder: "Wie erreichen wir eine Öffnung zu den Menschen hin?" Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehen auch Chancen darin, Freiräume zu haben und mitgestalten zu können. Letztlich brauche es viel gegenseitiges Verständnis und Gottvertrauen, so eine Teilnehmerin. Dabei hob Hödl das Leitwort zur "Kirchenentwicklung 2030" aus dem zweiten Timotheusbrief hervor: "Denn Gott hat uns nicht den Geist der Verzagtheit geschenkt, sondern den Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit."