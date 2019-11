Rund um Wiesloch-Walldorf. (rö) Neuerlicher Medaillenregen für die Winzer der Region: Bei der badischen Gebietsweinprämierung 2019 in Offenburg hat es wieder zahlreiche Auszeichnungen für die hiesigen Winzer gegeben: für die Weingüter Bös und Kempf aus Malsch, das Weingut Fellini (Rauenberg) und das Weingut Barth (Malschenberg) sowie für die Winzer von Baden mit Sitz in Wiesloch.

Wie der Badische Weinbauverband mitteilt, wurden zur Gebietsweinprämierung insgesamt 2326 Weine angestellt, die an acht Terminen von unabhängigen Weinverkostern verprobt wurden. Am Ende konnten 1750 Weine (rund 75 Prozent) prämiert werden. 11,9 Millionen Flaschen (circa 8,9 Millionen Liter) wurden mit Prämierungszeichen ausgestattet, gemessen an den Weinen, die 2019 als Qualitäts- oder Prädikatsweine die amtliche Prüfungsnummer erhalten haben, sind das laut Weinbauverband 7,9 Prozent.

Der Ehrenpreis für den Kraichgau ging bereits zum achten Mal in Folge an das Malscher Weingut Bös und zum ersten Mal an das Staatsweingut Karlsruhe-Durlach. Die beiden Betriebe kamen zum punktgleichen Ergebnis, und das bis auf vier Stellen nach dem Komma – ein Novum bei der Gebietsweinprämierung. Rüdiger Bös freute sich gegenüber der RNZ über den neuerlichen Ehrenpreis sowie 14 Gold- und drei Silbermedaillen. „Damit wird unsere konsequente Arbeit im Weinberg und im Keller belohnt“, sagte er.

Die badische Landesweinprämierung sei die Basis für das Streben nach Qualität und spiegle den Anspruch wider, „den wir unseren Weinen gegenüber haben“, so Bös. Auch bei der DLG-Bundesweinprämierung wurden seine Weine vom Malscher Ölbaum und Rotsteig hoch dekoriert. Mehrere tausend Weine wurden dort angestellt, das Weingut Bös konnte 20 Medaillen erringen und sich mit einem Wein, dem 2017er Cabernet Franc trocken, einen Platz unter den Top 50 der trockenen Rotweine sichern. „Damit hat das Weingut Bös seinen Platz unter den Top-100-Weingütern in Deutschland gefestigt“, freute sich Rüdiger Bös.

Grund zur Freude hatte auch Wolfgang Riesterer, Geschäftsführer der Winzer von Baden, deren Weine mit je zwölf Gold- und Silbermedaillen dekoriert wurden. „Unser Qualitätsstreben setzt sich fort“, lobte er gegenüber der RNZ die gute Arbeit der Genossenschaftswinzer: „Alle besuchen Fortbildungen, keiner ist beratungsresistent, viele haben sehr viel Erfahrung.“

Damit sei die erste Voraussetzung für einen guten Wein gegeben, denn „man macht im Keller aus einem lahmen Esel kein Rennpferd“. Die Qualitäten würden im Weinberg erzeugt, „wir können sie im Keller nur erhalten“. Das sei dank einer jungen, motivierten Kellermannschaft auch gelungen. „Die Motivation stimmt“, so Riesterer, zudem habe man im jüngsten Herbst „noch mal an der Qualitätsschraube gedreht“.

Fünf Gold- und fünf Silbermedaillen hat das Weingut Fellini aus Offenburg zurück nach Rauenberg gebracht. „Unser Kellermeister Tim Fellhauer verstand es auch im Jahrgang 2018 wieder, den Trauben mit viel Geschick und Können die vorhandene Aromenvielfalt im Zug der alkoholischen Gärung zu entlocken und im Weinausbau auf die Flasche zu bringen“, erklärte Seniorchef Bernhard Fellhauer gegenüber der RNZ.

Und das in einem nicht einfachen Weinjahr 2018: Nach einem sehr frühen warmen Sommer und sehr warmen Hauptsommer mit wenigen Niederschlägen hätten sich die Trauben erstaunlicherweise noch im August mit etwas Regen erholt, „wonach die Traubenqualität und Quantität uns ein topgesundes Lesegut zur Weinlese bereits Ende August bescherte“, so Fellhauer, der auch allen Winzerkollegen zu ihren Auszeichnungen gratuliert.

„Wir sind zufrieden“, sagte Harald Kempf. Der Malscher Winzer wurde mit je zwei Gold- und Silbermedaillen bedacht. Gold gab’s für einen 2015er Blaufränkisch und einen 2018er Grauburgunder, Silber für die beiden 2016er Cuvées „Grand Malheur“ und „Grand Cinema“. „Meine liebe Frau hat für den ’Grand Malheur’ sämtlichen Blaufränkisch und Spätburgunder vereinnahmt“, schmunzelte Kempf – was ihm seine Frau Michaela, die das „Malheur“ alle zwei Jahre neu auflegt („aus einem Kellerunglück wurde das ’Grand Malheur’“) übrig ließ, landete im „Grand Cinema“, beide Cuvées wurde in Barrique-Fässern ausgebaut. Und Kempf macht auch schon Lust auf seine kommenden Weine: „Dieses Jahr haben wir etwas sehr Schönes im Keller.“ Zwar sei der Ertrag sehr gering gewesen, aber die Weißweine hätte „eine wunderschöne Säure“ und seien „sehr frisch, da hat alles gepasst“

Das kleine Weingut Barth aus Malschenberg hat erstmals bei der Weinprämierung drei Weine angestellt: „Alle drei wurden prämiert, somit haben wir eine 100-prozentige Erfolgsquote“, freute sich Volker Barth über die Medaillen für seine 2018er Weißburgunder (Gold), Grauburgunder und Auxerrois (beide Silber). Alle Weine stammen nach seinen Worten aus ertragsbegrenzten Selektionsanlagen und konnten 2018 zum optimalen Reifezeitpunkt in bestem Gesundheitszustand gelesen werden.

„2018 haben wir auch wunderschöne Qualitäten an Spätburgundern geerntet, die in Ruhe in den Barriquefässern reifen, ebenso eine Teilmenge des Grauburgunders, der noch im Holzfass reift und auf seine Füllung wartet“, so Barth. Auch das Jahr 2019 zeichne sich „durch sehr vielversprechende Qualitäten aus. die uns optimistisch die nächste Füllung erwarten lassen“, erklärte der Winzer.