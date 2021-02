Von Agnieszka Dorn

Schatthausen/St. Leon-Rot/Walldorf. Nach wie vor haben die Schwimmbäder ihre Pforten coronabedingt geschlossen – und somit liegt auch das Vereinsschwimmtraining für Kinder und Jugendliche seit Monaten auf Eis. Bereits vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie warnte die Deutsche-Lebens-Rettungsgesellschaft (DLRG) davor, dass immer weniger Kinder gut schwimmen können. Die Situation hat sich im Zuge des Lockdowns und dem damit verbundenen Ausfall des Schwimmtrainings verschärft. Für Kinder, die nicht schwimmen können, ist das Baden besonders gefährlich, in den letzten Jahren ertranken sie deshalb zunehmend.

"Bei uns liegt das Training seit Monaten auf Eis", sagt Ann-Sophie Fritz, die Vorsitzende der Gesellschaft für Trend- und Rettungssport (GTRS) in Schatthausen. Der seit 1997 existierende Verein hat rund 200 Mitglieder und trainiert Kinder sowie Jugendliche im Lehrschwimmbecken in Schatthausen. Das vergangene Jahr sei hart gewesen, so Fritz, denn aufgrund des Lockdowns musste das Training immer wieder unterbrochen werden. Zudem sei das Lehrschwimmbecken von Juli bis September von der Stadt Wiesloch ohnehin geschlossen worden, also blieb in der Summe nicht viel Möglichkeit, Kindern das Schwimmen beizubringen beziehungsweise es zu üben.

Das letzte Mal "stürzte" man sich vier Wochen im Oktober in die Fluten, dann kam der Lockdown. Natürlich habe das Auswirkungen auf die Schwimmleistung, so Fritz, das alles nachzuholen sei eigentlich nicht möglich. Deshalb wird man der Vorsitzenden zufolge bei den Kindern, die gerade dabei waren, sich mit dem Schwimmen vertraut zu machen, von vorne anfangen müssen. Denn bei den Jüngeren seien Grundzüge wie das Schwimmen mit offenen Augen oder das Erkennen von Farben unter Wasser schnell wieder vergessen. Und nicht jeder habe eine Badewanne zu Hause, in der man solche Dinge "trainieren" könne, so Fritz.

Ähnlich sieht es bei der DLRG St. Leon aus, auch hier setzt das Training seit Monaten aus. Wöchentlich lernen im Schnitt rund 280 Kinder im St. Leon-Roter Gemeindehallenbad das Schwimmen, betreut werden sie von rund 40 Trainerinnen und Trainern. Die Warteliste ist lang, "das ausgefallene Training betrifft vor allem die jüngeren Kinder", sagt Schwimmgruppenreferent Thomas Haffner, dem dieser Part am meisten Sorgen bereitet. Nach der Zwangspause müsste man zunächst schauen, was die Kinder verlernt haben und wo man mit dem Training wieder ansetzen muss.

Außerdem könne die St. Leoner DLRG keine neuen Kinder mehr auf die Warteliste aufnehmen, denn durch das ausgefallene Training haben bei möglichen Lockerungen zunächst diejenigen Vorrang, die ohnehin schon warten. Die Entwicklung sei daher nicht so gut, berichtet Haffner. Aufholen kann man ihm zufolge die ausgefallenen Übungsstunden schlecht.

"Das letzte Mal fand das Training im Oktober statt", sagt Dieter Nagel, Abteilungsleiter Schwimmen der SG Walldorf Astoria. Das sei im Hallenbad des Aqwa-Bäderparks gewesen. Seitdem findet auch hier nichts statt. Man hofft, dass mit der Öffnung der Schulen und dem damit verbundenen schulischen Schwimmunterricht auch das Schwimmtraining für Vereine wieder erlaubt werde. Rund 115 Kinder trainieren bei der SG Walldorf Astoria wöchentlich, ob man das ausgefallene Training nachholen könne, sei nicht gewiss, so Nagel. Allerdings plant man im Sommer ein Schwimmcamp, das intensives Training bieten soll und hofft so, die vergangenen Monate wieder kompensieren zu können. Ganz nachvollziehbar ist das Schwimmverbot für Nagel nicht, denn bekanntlich töte Chlor, das zur Desinfektion des Wassers eingesetzt werde, Viren. Deshalb hoffen alle Vereine, bald wieder mit dem Schwimmtraining starten zu dürfen.