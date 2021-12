Einfach einsteigen: Ab dem 1. Januar braucht man keinen Fahrschein mehr, wenn man in Walldorf in den Bus steigt. Die Stadt will damit den Umstieg vom Auto auf den Nahverkehr fördern. Foto: Pfeifer

Region Wiesloch. Was war los in der Region Wiesloch im Jahr 2021? Außer Corona? Das erfahren Sie hier in unserem Jahresrückblick.

Busfahren ab 1. Januar "fer umme"

Ab dem 1. Januar können in St. Leon-Rot und Walldorf die Busse innerhalb der jeweiligen Gemeinde- und Stadtgrenze kostenlose genutzt werden. Das haben die Gemeinderäte beider Kommunen im Sommer beschlossen. Sie nutzen dabei eine Tarifreform des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar, der Ortstarife ab dem Jahreswechsel möglich macht, sofern die Kommune die entstehenden Mindereinnahmen ausgleicht. In Walldorf rechnet man – sofern die Fahrgastzahlen stabil bleiben – mit 53.000 Euro pro Jahr, in St. Leon-Rot mit 20.000 Euro. Ziel ist, mehr Menschen zu animieren, für innerörtliche Fahrten auf das eigene Auto zu verzichten. Kurios: Fahrten über die Gemeindegrenze hinaus sind nicht mehr "fer umme". Das gilt auch für Fahrten von Walldorf nach St. Leon-Rot und umgekehrt. (tt/obit)

Haben die Märkte eine Zukunft?

Kaum ein Wochenmarkt zieht regelmäßig so viel Publikum an wie Wiesloch. Foto: Pfeifer

"Wochenmärkte sind keine Selbstläufer": Das hat nicht nur Mühlhausen festgestellt. Sie sind durchaus willkommene Einkaufsmöglichkeiten und Treffpunkte – für viele, aber mancherorts nicht genug Menschen

In Wiesloch ist der Markt ein Publikumsmagnet. Und das derart, dass die Läden in der Innenstadt sich wünschten, dass er auf den Adenauerplatz zurückkehrt, um mehr Kundenfrequenz zu bringen. Drei Jahre lang war der Markt auf dem Platz am Alten Stadtbahnhof, bis die Bauarbeiten am "Kubus"-Einkaufszentrum und in der Fußgängerzone im Juli abgeschlossen waren.

Seit zwei Jahren gibt es den Markt in Mühlhausen, seit Anfang 2021 zusätzlich einen in Rettigheim. In beiden Fällen will die Gemeinde aktiv werden, um mehr Kundschaft für sie zu gewinnen. Nicht dass es dort wie in Malschenberg geschieht. Im Mai eröffnet, musste der Markt wegen fehlenden Umsatzes im August aufgeben. Der Rauenberger Wochenmarkt hat zu kämpfen: Auch hier gehen die Besucherzahlen zurück. Er war ins Leben gerufen worden, weil wegen Bauarbeiten an Aldi und Rewe Nahversorgungsmöglichkeiten fehlten – jetzt sind die Einkaufsmärkte aber wieder offen

Die "Blow Ups" sind seit Sommer Geschichte

Noch vor dem Beginn der Sommerferien und damit kurz vor dem Einsetzen des Reiseverkehrs konnte die Großbaustelle auf der A5 zwischen dem Walldorfer Kreuz und der Anschlussstelle Kronau beendet werden. Seit Dezember wurde auf der 6,6 Kilometer lange Streckenabschnitt grundhaft saniert und drei Brücken im Bereich St. Leon-Rot neu gebaut – über die Roter Straße, den Kehrgraben und die Kronauer Straße. Insgesamt hat der Bund dafür 75 Millionen Euro ausgegeben.

Bei der Verkehrsfreigabe sagte der damalige Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Steffen Bilger (CDU), dass die A5 ein wichtiger Bestandteil des Bundesfernstraßennetzes sei. Deshalb sei es wichtig, dort in die Infrastruktur zu investieren, um die Verkehrssicherheit zu verbessern. Die Fahrbahndecke aus Beton war am Walldorfer Kreuz teilweise 40 Jahre alt und es kam deshalb vor der Sanierung zu sogenannten "Blow Ups". Bei Außentemperaturen jenseits von 30 Grad und direkter Sonneneinstrahlung dehnt sich der Beton so stark aus, dass es zum plötzlichen Versagen kommt und sich die Betonfahrbahn an den Fugen nach oben schiebt. Auch für den Lärmschutz der St. Leoner wurde etwas getan: Die Schutzwand ist mit acht Metern nun doppelt so hoch wie früher.

Auf der A6 waren im Sommer 2021 die vielen Unfälle bei Nässe auf dem Teilstück zwischen Rauenberg und Sinsheim auffällig. Bei Kilometer 602 auf der Höhe von Dielheim krachte es zwischen Mai und August zehn Mal. Schwerer verletzt wird niemand, dafür geht der Schaden in die Hunderttausende. Der "Höhepunkt" ist der August. Fünf mal krachen Autos in Leitplanken, ehe sich eine anonyme Quelle bei der RNZ meldet und der Redaktion ein Video von mäßig ablaufenden Regenmassen zugespielt wird.

Erst wenige Monate zuvor wurde der Streckenabschnitt nach Sanierungsarbeiten wieder komplett freigeben. Im Netz wird wild spekuliert: Sind die Fahrerinnen und Fahrer einfach zu schnell? Ist der Belag an dem Abschnitt beschädigt? Anfragen bei der zuständigen privaten Betreibergesellschaft "ViA6West" und der Autobahn-Gesellschaft des Bundes zeigen, dass beiden Unternehmen die Häufung der Unfälle aufgefallen ist. Kurz danach werden Schilder aufgestellt: "Tempo 80 bei Nässe" gilt seit Mitte August an dem besagten Streckenabschnitt. (tt/obit)

Renschler ist neuer Walldorfer Bürgermeister

Gratulation nach dem zweiten Wahlgang: Nicole Marmé und der neue Bürgermeister Matthias Renschler. Foto: Pfeifer

Mit 54,65 Prozent sicherte sich Matthias Renschler bei der Neuwahl zum Bürgermeister am 12. Juli den Chefsessel im Walldorfer Rathaus. Der ehemalige FDP-Stadtrat war nach dem Wechsel der ehemaligen Bürgermeisterin Christiane Staab (CDU) in den Landtag gegen fünf andere Kandidatinnen und Kandidaten angetreten. Nach einem Dreikampf im ersten Wahlgang am 20. Juni zwischen Renschler, Nicole Marmé (CDU) und Petra Wahl (SPD) kam es bei der Neuwahl zu einem Duell mit Marmé, welches Renschler mit 456 Stimmen Vorsprung für sich entscheiden konnte.

Im Vorfeld des zweiten Wahlganges trat der Erste Beigeordnete Otto Steinmann als Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses zurück, da bei einer digitalen Kandidatenbefragung nicht alle eingereichten Fragen in der Lostrommel landeten. Die CDU sprach von einem nicht neutralen parteiischen Verhalten und vermutete eine bewusste Aussortierung. Die Bögen waren nach Steinmanns Auskunft von der Poststelle verwaltungsintern falsch zugeordnet worden. Der Erste Beigeordnete entschuldigte sich dafür und räumte ein, es sei ein Fehler gewesen, dass er nach Kenntnis des Sachverhaltes nicht den Gemeindewahlausschuss informiert habe.

Neben der Kandidatenbefragung der Stadt mit zuvor eingereichten Fragen konnten Leserinnen und Leser bei einer Facebook-Live-Veranstaltung den drei aussichtsreichsten Kandidaten auch live Fragen stellen. Die Veranstaltung wurde von Timo Teufert, dem Wieslocher Redaktionsleiter, moderiert. Dazu übernahmen die Kollegen Sebastian Lerche und Tobias Törkott die Berichterstattung für Print und Online, mit Unterstützung der RNZ-Online-Redaktion. Knapp eineinhalb Stunden sprachen Renschler, Marmé und Wahl im RNZ-Forum über Radwege, Nahverkehr oder Wohnungsbau. Der Livestream dazu wurde mehr als 2000 Mal über die Facebook-Seite der Wiesloch-Walldorfer Ausgabe der RNZ angeklickt. (tt/obit)

Per Bürgerbus zu Einkauf und Arzt

Zwei Mal die Woche ist er seit September unterwegs: der Rauenberger Bürgerbus. Mittwochs und freitags können alle Einwohnerinnen und Einwohnern damit in den drei Stadtteilen mobil sein, egal ob es zu Arzttermin, Wochenmarkt oder einer anderen Besorgung geht. Nach vorheriger Anmeldung ist die Fahrt kostenfrei.

Die Idee entstand in der Zeit, als der Aldi abgerissen und neu errichtet wurde und zudem auch der Rewe wegen Umbauarbeiten geschlossen hatte. Der Seniorenbeauftragte der Stadt, Norbert Menges, schlug vor, älteren Menschen die nun weitere Fahrt zum Einkauf so zu ermöglichen. Nach dem Probebetrieb Ende 2020 wurde 2021 ein neues Elektro-Fahrzeug angeschafft. Als Bereicherung, nicht als Konkurrenz zu Taxi oder Linienbus gedacht, fährt der Bürgerbus nur in Rauenberg und den Stadtteilen. (seb)

Zwei Tiefschläge für Malschs Ortsmitte

Die schlechten Nachrichten für Malschs innerörtliche Versorgungsstruktur haben sich 2021 geballt. Zum einen war die örtliche Sparkassenfiliale eine der zehn Niederlassungen, die bis Ende April geschlossen wurden. Außerdem gab die einzige Apotheke im Ort auf. Dann wieder sorgte das Angebot, einen "Mini-Supermarkt", der 24 Stunden geöffnet haben soll, in der Ortsmitte anzusiedeln, für Diskussionsstoff.

Schon Ende 2020 hatte die Sparkasse Heidelberg erklärt, dass sie wenig frequentierte Filialen schließen wird. Die Mehrheit der Kundinnen und Kunden erledigten ihre Geschäftsvorfälle digital oder per Telefon. Und für alle älteren, nicht mobilen oder wenig technikaffinen Menschen gibt es nun den "Sparkassenbus", der das Heidelberger Umland bedient und in dem praktisch die gleichen Bankdienstleistungen wie in einer Filiale vor Ort angeboten werden, von der Versorgung mit Bargeld bis hin zur Beratung.

Wieso der Apotheker in Malsch seinen Mietvertrag kündigte, der eigentlich noch eine Laufzeit von zehn Jahren gehabt hätte, wurde nicht bekannt. Auch die Zukunft des Gebäudes, in dem sie untergebracht war, ist nach dem Scheitern eines angedachten Verkaufs ungewiss.

Die Hürden für den Apotheker-Nachwuchs sind nicht einfach zu bewältigen, seien es die Herausforderungen der Selbstständigkeit oder die gesetzlichen Auflagen beim Verkauf von Arzneimitteln und Medizinprodukten. Außerdem beobachtet die Landesapothekerkammer, dass immer weniger Apotheker von den Universitäten kommen und ihr eigenes Geschäft eröffnen wollen.

Trotz einiger Bedenken hat wiederum "Teo" eine Chance erhalten. Ein Kleinst-Supermarkt der Kette Tegut soll an der Ecke von Haupt- und Friedhofstraße aufgestellt werden: 48 Quadratmeter Fläche, barrierefrei, mit kleinem Sortiment und ohne Personal. Zutritt und Bezahlung erfolgen mit EC-Karte oder per Handy. Der Gemeinderat stimmte dem mit sieben zu fünf Stimmen bei einer Enthaltung zu.

Die Sorgen drehten sich um Lärm- und Verkehrsbelastung, um Müll, der am Mini-Supermarkt verstreut wird, und vor allem um die Konkurrenz für den Handel, den es bereits – noch – in Malschs Ortskern gibt. Eines immerhin sah man positiv: "Teo" will am geplanten Standort für mehr Verkehrssicherheit sorgen, den Gehweg verbreitern und die Übersichtlichkeit verbessern.

Bahnpläne sorgen für Fassungslosigkeit

Wieso werden für solche Planungen überhaupt Personal und Geld eingesetzt? In St. Leon-Rot sorgten die Vorstellungen der Bahn für Fassungslosigkeit. Eine neue, mindestens 20 Meter breite Trasse für Fern- und Güterverkehr soll durch die Region führen? Wo denn? Viel muss noch geprüft werden, aber erste grobe Pläne legten Gleise quer durch den St. Leoner See und regten einen Tunnel unter der Gemeinde durch an. Wie realitätsnah kann das sein? (seb)

Streit auf dem Campingplatz

Ärger in der Camper-Idylle: Zwischen Dauercampern und der neuen Eigentümerin des Walldorfer Campingplatzes brach 2021 ein Streit los, der für die Beteiligten nervenaufreibend war.

Mehrere Dauercamper gaben sogar ihren Stellplatz, den sie teilweise mehr als 30 Jahre inne hatten, auf. Der Grund waren die neuen Mietverträge, die Änderungen vorsahen. Für besagte Ex-Camper waren diese teilweise Schikane, sie unterschrieben nicht. Ein weiterer Vorwurf: Das Dauercampings sollte so ein Ende finden. Die neuen Betreiberin, eine Berliner Unternehmerin, verwies auf gängige Vorschriften aus der Camping-Verordnung des Landes, wie beim Brandschutz. Die Situation war verfahren und kochte so hoch, dass sich Bürgermeister Matthias Renschler einschaltete. Dieser hatte Verständnis für die vergrämten Camper, aber sagte auch, dass die neue Betreiberin angehalten sei, Regeln durchzusetzen. Der Platz wird derzeit saniert und soll im Frühjahr wieder öffnen. (obit)