Von Rudi Kramer

Mühlhausen. Die Nächte zwischen dem Heiligen Abend und dem Dreikönigsfest galten in Mühlhausen, aber auch weit verbreitet in der Region, in früheren Jahrhunderten als außergewöhnliche Tage. Es war die Zeit, in der jede Arbeit ruhte, die Zeit der Rückschau und des Blicks in die Zukunft.

Doch was hat es mit den "Rauhnächten" oder "Rauchnächten" auf sich? Warum haben die Menschen im Dorf noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts zwischen Weihnachten und Neujahr, keine Wäsche gewaschen? Um die längsten Nächte des Jahres entwickelte sich im Laufe der Jahrhunderte – sicher zurückgehend auf vorchristliche Zeiten – eine ganze Menge Aberglaube, der sich in manchen Einschränkungen und Verboten ausdrückte.

Wäsche waschen und im Freien aufhängen? Verboten. Chaos in der Wohnung? Nicht gut für das neue Jahr. Frau in der Dunkelheit noch auf der Straße? Geht auf keinen Fall. Kartenspiel? Bei Strafe verboten. Arbeiten am Spinnrad? Bringt Unglück. Haare oder Nägel schneiden? Fördert Krankheiten. Brot backen in diesen Tagen? Bringt Hunger im folgenden Jahr. Fehlende Knöpfe? Sollte man rechtzeitig vor den Nächten annähen, damit das Geld im kommenden Jahr nicht ausgeht.

In der Mühlhausener Tradition begannen die Rauhnächte am Heiligen Abend und endeten in der Nacht auf Dreikönig. Der ursprüngliche Name "Rauchnächte" lässt sich gut erklären. Sowohl am Heiligen Abend als auch in der Silvesternacht ging der Hausherr mit seiner Familie durch Haus, Hof und Stall, um diese zu räuchern. Das geschah mit getrockneten Kräutern, mit Weihrauch oder mit einem Teil des "Werzwischs", der an Maria Himmelfahrt in der Kirche gesegnet worden war: Diese Kräutersträuße wurden oft ganz verschieden zusammengesetzt, in der Regel gehörten aber Wermut, Kamille, Johanniskraut, Salbei, die Königskerze, Spitzwegerich und Arnika dazu.

Nach dem Räuchern wurden alle Räume mit Weihwasser besprengt, dazu wurde ein Segensgebet gesprochen. Damit sollten bei Mensch und Tier Krankheiten verhindert und böse Geister vertrieben werden. Üblich war auch, am Heiligen Abend etwas Heu vors Haus zu legen, damit das vorbeiziehende Christkind es segne. Dieses Heu wurde dann dem Vieh zum Fressen gegeben, damit es vor Seuchen bewahrt blieb. Beliebt war auch der Brauch, dass der Hausherr ein Stück Brot in die Christmette mitnahm, das er anschließend in kleinen Teilen an die Familie und das Vieh verteilte. Am Weihnachtstag besuchte man drei Gottesdienste: Die Christmette um 6 Uhr in der Frühe, die "Hirtenmesse" und schließlich die "Messe am Tag". Für die Menschen in früheren Zeiten bedeutete diese Zeit auch eine innere Besinnung: Man wollte sich vom Alten lösen und einen Neuanfang wagen.

Die Anzahl der zwölf Rauhnächte passte auch gut zur Zahl der Monate. Deshalb wollte der von der Witterung abhängige Landwirt während dieser Zeit etwas über das Wetter des kommenden Jahres erfahren. So legte man zwölf Zwiebelschalen vor das Küchenfenster, für jeden Monat eine. In jede Zwiebelschale streute man etwas Salz. Je nachdem ob das Salz feucht wurde oder trocken blieb, so sollte das Wetter des betreffenden Monats werden. Oft übertrug man die Witterung an den zwölf Rauhnächten auch einfach auf die Monate des folgenden Jahres. Allgemein galt: "Kalte Rauhnächt’ mit sehr viel Schnee, wächst im Jahr darauf viel Frucht und Klee." Der Raureif in der Zeit der Rauhnächte sollte ein fruchtbares Jahr mit viel Obst bringen. Unterbrochen wurde die stille Zeit durch die Silvesternacht. In der Dorfmitte blies der Nachtwächter das neue Jahr auf seiner Trompete an. Dann läuteten die Glocken von St. Cäcilia.

An altes Brauchtum erinnert noch das Neujahrsschießen, mit dem ursprünglich die bösen Geister vertrieben werden sollten. Wenige werden heute noch an den ursprünglichen Sinn des Lärmens denken. Wie gefährlich damals die selbst gebastelten Sprengstoffmischungen waren und wie oft mit gefährlicher Munition geschossen wurde, zeigen zwei Verordnungen von 1829 und 1879, als das Schießen verboten und streng bestraft wurde.

Auch in den Jahren 1849/1850 wurde nach der fehlgeschlagenen Badischen Revolution das Neujahrsschießen untersagt, bis der "Geist des Friedens wieder in die Gemeinde einkehre". Besonders die Gasthäuser seien in der Silvesternacht "auf das Sorgfältigste zu überwachen". Oft waren es aus heutiger Sicht nur Kleinigkeiten, für die das Dorfgericht Strafen verhängte. Weil er in der Neujahrsnacht 1874/75 auf der Straße Lieder gesungen hatte, musste ein junger Mann drei Mark an die Gemeindekasse zahlen. Sogar fünf Mark kostete es, weil jemand anderes in derselben Nacht Erde und Steinchen an das Fenster seiner Liebsten geworfen hatte. Am Neujahrstag selbst erhielten die Kinder von ihrer Patin, der "Getel", große Neujahrsbrezeln ("so groß wie ein Scheunentor") und auch das Personal der Zigarrenfabriken wurde mit solchen Brezeln beschenkt. Besonders beliebt als Neujahrsgeschenk war auch der "Dambedei", ein Gebäck aus Hefeteig in Form eines Männchens. In der aufwendigeren Ausführung hatte es einen Mund aus einer Mandel, eine Nase aus einer halben Nuss, Augen und Jackenknöpfe aus Rosinen.

Vom Neujahrstag bis Dreikönig zog wieder Ruhe in die Familien ein. Man bereitete sich auf die "Nacht der Wunder" vom 5. zum 6. Januar vor. Der Überlieferung nach weht in dieser Nacht ein heiliger Wind, der Haus und Bewohnerinnen sowie Bewohner segnet. Um ihn hereinzulassen, wurden für kurze Zeit Fenster und Türen weit geöffnet. Etwas Neues durfte beginnen.