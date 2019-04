"Was die Oma noch kochte" gab es bei der Interessengemeinschaft Winzermuseum. Passend zur Karwoche wurde ein Fastenessen serviert, nämlich "Füllselnudeln". Der Besucher-Andrang war groß, alle Plätze in der Remise waren vorab ausgebucht. Foto: Pfeifer

"Was die Oma noch kochte" gab es bei der Interessengemeinschaft Winzermuseum. Passend zur Karwoche wurde ein Fastenessen serviert, nämlich "Füllselnudeln". Der Besucher-Andrang war groß, alle Plätze in der Remise waren vorab ausgebucht. Foto: Pfeifer

Rauenberg. (wolr) Der erste Stammtisch unter dem neuen Vorsitzenden der Interessensgemeinschaft Winzermuseum Rauenberg, Jochen Kyek, war ein voller Erfolg. Die Nachfrage nach Karten war weitaus größer als das Platzangebot in der mit 75 Sitzplätzen schön dekorierten Remise des alten Landfriedschen Schlosses. Thema des Abends waren Sitten und Gebräuche in der Fastenzeit.

In der Woche vor Ostern, auch Karwoche genannt, wird am Gründonnerstag in vielen Gegenden ein grünes Essen gekocht. Bekannt bei uns sind die Füllselnudeln, die nach nebenstehendem alten Hausrezept zubereitet wurden. Großzügigerweise stellte Jürgen Menges vom Hotel Winzerhof seine Küche kurzzeitig zur Verfügung und unterstützte bei der Zubereitung Kornelia Rößler von der Interessensgemeinschaft mit Rat und Tat. Als kleines Dankeschön überreichte sie ihm ein vom Vorsitzenden selbst gebackenes Osterlamm.

Füllselnudeln für zwei Personen Das Rezept: eine halbe Gemüsezwiebel andünsten (eventuell Knoblauch dazu); zwei Stangen Lauch (mittlere Größe) in Ringe geschnitten (circa ein Zentimeter breit) dazugeben; fünf Minuten dünsten lassen, danach frischen oder gefrorenen Blattspinat (circa 150 Gramm) und circa eine halbe Tasse Gemüsebrühe hinzufügen und das Ganze weitere drei bis vier Minuten dünsten. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken und zum Schluss mit circa einen Esslöffel Creme Fraiche verfeinern. Nebenbei 200 Gramm breite Nudeln abkochen, gut abtropfen lassen und mit dem Füllsel vermengen. Butter (circa 30 Gramm) in der Pfanne erhitzen, Semmelbrösel darin goldbraun werden lassen und über die Füllselnudel geben.

Das größte Lob für die Küche waren die leer gegessenen Teller und viele machten von der angebotenen Nachschlagmöglichkeit Gebrauch. Lisa Brand berichtete über verschiedene Bräuche kurz vor Ostern und erwähnte unter anderem auch das Ave-Singen. Ende der 1960er-Jahre erlosch ein alter Brauch in Rauenberg. In den beiden Nächten auf Karfreitag und Karsamstag wurde das morgendliche Ave-Läuten durch das Ave-Singen von den jeweils gerade aus der Schule entlassenen Achtklässlern ersetzt.

Man zog in der Frühe durch das Dorf und sang an allen zentralen Plätzen. Auch das Rätschen wurde beibehalten. Es schloss den jeweiligen Liedbeitrag ab. Noch einmal ließ Jochen Kyek diesen alten Brauch aufleben. Er begleitete am Keyboard die Schülerin Elisabeth Jovic aus Malschenberg, die mit ihrer schönen Stimme für viele anwesenden Männer das Ave-Singen in Erinnerung brachte. Diese musste man dann auch nicht zweimal auffordern, um selbst eine Strophe beizutragen.

Nach weiteren Liedbeiträgen erfolgte ein reger Austausch über die unterschiedlichen Rezepturen beim Kochen der Füllselnudeln und weitere Essensvorschläge für das, "was Oma noch kochte". Es bestand Einigkeit darüber, diese Art von Stammtischen fortzusetzen.

Mit dem Hinweis auf die am 15. Mai stattfindende Maiandacht im Museum, den Tag der offenen Tür am 25. August, bei dem der im Alten Pferdestall neu verlegte Parkettboden und der neu zum Museum gehörende Schlossgarten besichtigt werden können, und nicht zuletzt den Zitherabend am 3. Dezember schloss der Museumsleiter den offiziellen Teil des Abends.

Zusätzlich bedankte er sich mit einem Osterlamm bei Christian Elsässer, der mit seinen "Parkettlegern on Tour" ab dem 14. August als öffentliche Vorführung den Parkettboden verlegen wird.