Rauenberg. (RNZ) In Kooperation mit dem mobilen Impfteam des Rhein-Neckar-Kreises bietet die Stadt Rauenberg am Freitag, 9. Juli, erneut eine Aktion zum Schutz vor dem Coronavirus in der großen Mannaberghalle an. Das Angebot mit dem mRNA-Impfstoff von Moderna richtet sich besonders an Personen, die bisher mit der Impfkampagne nicht erreicht werden konnten. 150 Dosen stehen für Bürgerinnen und Bürger der Gesamtstadt sowie für Personen, die in Rauenberg, Malschenberg oder Rotenberg arbeiten, bereit.

Die Zweitimpfung ist für den 20. August geplant. Ortsansässigen Gastronomen und Hoteliers wird vorab die Möglichkeit gegeben, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzumelden: ab sofort unter Telefon 0 62 22/6 19 56. Ab Montag ist für die gesamte Bevölkerung die Anmeldung freigeschaltet.