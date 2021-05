Rauenberg. (tt) Nachdem der Rauenberger Gemeinderat bereits im Februar den endgültigen Verzicht von Betreuungsgebühren für Kindergarten- und Krippenkinder für Januar und Februar 2021 beschlossen hatte, folgte nun der nächste Schritt: Das Gremium entschied einstimmig, auch auf die Gebühren von März bis Mai im Bereich der verlässlichen Grundschule zu verzichten.

"Seit dem 1. März haben wir eine Normalität bei den Betreuungszeiten im Kindergartenbereich", berichtete Kämmerer Thomas Dewald. Im Bereich der Schulkindbetreuung, also bei der verlässlichen Grundschule und der flexiblen Nachmittagsbetreuung, käme es hingegen durch den Wechselunterricht weiterhin zu erheblichen zeitlichen Einschränkungen. "Weil immer nur die halbe Betreuungszeit genutzt werden kann, häufen sich E-Mails und Anrufe der Eltern", sagte Dewald. Deshalb solle nun der Gemeinderat über einen endgültigen Verzicht entscheiden.

"Die aktuell noch veranlagten Gebühren für die Schulkindbetreuung betragen monatlich zusammen rund 10.000 Euro", heißt es in der Vorlage. Für die drei Monate bedeutet das eine Gesamtsumme von 30.000 Euro, die die Gemeinde selbst tragen muss. Denn "Landeshilfen hierfür sind nicht zu erwarten", heißt es in der Verwaltungsvorlage.

Stephan Hakala (Freie Wähler) schlug vor, die Gebühren zu halbieren, weil die Betreuung noch angeboten werde. "Wir haben auch bei der Notbetreuung entschieden, dass diejenigen, die die Betreuung nutzen, auch dafür zahlen sollen", so Hakala. Verzichte man auf die Gebühren, weil der interne Aufwand zu groß sei, werde die Erwartungshaltung bei den Eltern noch größer.

Gegen diese Erhebung stehe aber der Appell der Landesregierung, wegen der Corona-Pandemie auf Betreuungsgebühren zu verzichten", so Dewald. "Der Aufwand ist zudem enorm, herauszufiltern, wer die Betreuung in Anspruch genommen hat, und wer nicht", ergänzte Bürgermeister Peter Seithel. Außerdem gebe es an jeder der drei Rauenberger Schulen andere Modelle, so Sandra Elzer, Fachbereichsleiterin für die Bildungs- und Betreuungseinrichtungen. "Das ist unglaublich komplex."

Für den Gebührenverzicht in Kindergärten, Krippen und der Grundschule fielen für April, Mai und Juni 2020 insgesamt 285.872 Euro an, für den Verzicht für Januar und Februar 190.800 Euro im Kindergarten- und Krippenbereich sowie jetzt die 30.000 Euro in der Schulkindbetreuung – insgesamt also über eine halbe Million Euro.