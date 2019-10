Rauenberg. (aot) In seiner jüngsten Sitzung beauftragte der Rauenberger Gemeinderat die Verwaltung, mit der "Deutschen Funkturm GmbH" mit Sitz in Münster einen Mietvertrag über ein städtisches Grundstück im Gewann "Bruch" abzuschließen. Auf dem 200 Quadratmeter großen Areal soll ein 32 bis 35 Meter hoher Funkturm errichtet werden, der die ICE-Strecke der Deutschen Bahn mit besserem Mobilfunk versorgt. Der Vertrag läuft über 15 Jahre und kann bei Bedarf dreimal für fünf Jahre verlängert werden. Der jährliche Mietzins beträgt 2400 Euro.

Jürgen Bender (CDU) bemängelte, dass der Vertrag von der "Deutschen Funkturm" jederzeit mit einer Frist von zwölf Monaten gekündigt werden könne, der Gemeinde werde dagegen keinerlei Kündigungsrecht eingeräumt. Bürgermeister Peter Seithel sagte zu, diesen Einwand weiterzugeben. Franz Sieber (Freie Wähler) wies darauf hin, dass der Turm im Naturschutzgebiet erstellt werden solle, was er für nicht genehmigungsfähig halte. Auch dies wollte Seithel zur Sprache bringen.

Die CDU-Fraktion hatte einen Antrag zur Gründung einer "Bürgerenergiegenossenschaft" eingereicht. Ziel sei es, dem Klimawandel zu begegnen und den Energiebedarf in Eigenregie zu decken. Dazu solle die Gemeinde ihre öffentlichen Gebäude für Fotovoltaikanlagen zur Verfügung stellen, die Bürger könnten sich mit Geschäftsanteilen an dieser Energiegenossenschaft beteiligen.

Ihre Einlage würde sich mit voraussichtlich zwei bis drei Prozent verzinsen. Fehlende Mittel will man über langfristige Kredite finanzieren. Im Antrag wird weiter vorgeschlagen, dass die Kommune selbst die Gründung der Genossenschaft in Absprache mit der kommunalen Aufsichtsbehörde in die Wege leitet.

Die CDU-Fraktion beantragte außerdem weitere Wasserversorgungsstellen für den Weinbau, da die Entnahmestelle unter der Autobahnbrücke, die ursprünglich vom Winzerkeller Wiesloch, der Stadt Rauenberg und dem Abwasser- und Hochwasserschutzverband finanziert worden war, nicht mehr ausreiche.

Auf Malschenberger Gemarkung sei eine weitere Wasserstelle geplant, diese liege aber wegen ungeklärter Grundstücksverhältnisse auf Eis. Da das Projekt im öffentlichen Interesse liege, sollte die Stadt "das Projekt forcieren und abschließen". Des Weiteren verlangt man die Überprüfung, ob nicht, wie in Malsch, Wasser aus dem öffentlichen Netz entnommen werden könne.

Die übrigen Gemeinderatsfraktionen signalisierten zwar Gesprächsbereitschaft, schlugen aber vor, die Anträge zu einem späteren Zeitpunkt, eventuell auf der Klausurtagung, ausführlich zu diskutieren. Im Hinblick auf die Gründung einer Genossenschaft meinte Christiane Hütt-Berger, sehr zur Erheiterung des Gremiums und der Zuhörer, abschließend: "Wir von der SPD würden es begrüßen, wenn es in Rauenberg möglichst viele Genossen geben würde."

Auf Antrag der Freien Wähler beschloss der Gemeinderat einstimmig eine Änderung der Hauptsatzung, nach der die Anzahl der Sitze im Bauausschuss von sechs auf sieben erhöht wird, damit das Ergebnis der Kommunalwahl besser dargestellt werde. Dem folgte die Nachwahl von Franz Sieber (Freie Wähler).

Bereits bei den Haushaltsberatungen hatte der Gemeinderat beschlossen, ein elektronisches Ratsinformationssystem (RIS) einzuführen. In diesem werden den Gemeinderäten und der Öffentlichkeit Termine, Einladungen, Beschlussvorlagen und Protokolle online zur Verfügung gestellt. Ab Oktober erhalten nun alle Mitglieder des Gremiums die Unterlagen auf das ihnen kostenfrei zur Verfügung gestellte iPad gesendet.

Als Ziel dieser Maßnahme sieht die Verwaltung eine Zeitersparnis, die zeitlich und räumlich unabhängige Verfügbarkeit der Unterlagen, eine allen Beteiligten zugängliche Archivierung und die Verringerung der Porto- und Kopierkosten. Alle Gemeinderäte stimmten der Umstellung zu.