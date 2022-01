Etwas gestalten können und einen direkten Bezug zu den Projekten haben, so wie hier auf dem Rotenberger Spielplatz, das bereitet Bürgermeister Peter Seithel (l.) Freude. Im Gespräch mit RNZ-Redakteur Tobias Törkott sagte er, er fühle sich in Rauenberg „genau richtig.“ Foto: Helmut Pfeifer

Rauenberg. Corona, angespannte Finanzen und dennoch viele Projekte: Das Jahr 2021 in Rauenberg war ereignisreich. Bürgermeister Peter Seithel sagt im RNZ-Interview, was trotz Pandemie geklappt hat, welche Themen 2022 auf die Stadt zukommen und was ihn wirklich geärgert hat.

Herr Seithel, Corona beschäftigt uns nun schon seit zwei Jahren. Negative Nachrichten überwiegen: Was hat trotz der Pandemie 2021 gut geklappt?

Dass uns dieses Thema das zweite Jahr so intensiv beschäftigt, hätten wir vergangenes Jahr nicht gedacht. Wir sind davon ausgegangen, 2020 gibt ein besonderes Jahr in der Ortschronik. Was wirklich toll ist, istdass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer noch motiviert sind und alles abarbeiten, was kommt. Das zehrt echt. Wir bearbeiten Themen, von denen wir nicht mal wussten, dass sie Aufgaben der Gemeinden sind…

Was zum Beispiel?

Angefangen vom Gesundheitsbereich, wie die Organisation von Impfterminen oder die Testzentren. Die Quarantänekontrollen von Reiserückkehrern. Phasenweise war das Ordnungsamt allein damit voll ausgelastet. Auch was wir in den Schulen und Kindergärten organisieren, ist ein schwieriges Feld. Sie treffen dabei auf so viele Meinungen. Wir sind an die rechtlichen Vorgaben gebunden – dem einen ist es zu viel, dem anderen zu wenig. Da muss ich sagen, ich bin meiner Mannschaft sehr dankbar, dass sie – egal wie kurzfristig oder zu welcher Uhrzeit – mitzieht. Zudem versuchen wir, dass das normale Geschäft weiterläuft.

Was musste liegen bleiben?

Das ist unabhängig von Corona immer ein Thema. Wenn man den Haushalt plant, plant man ja nie 100 Prozent, sondern immer 150 Prozent. Dann bleiben die Dinge liegen, wo ein Erfordernis fehlt, wie zum Beispiel ein Förderbescheid. So war es letztes Jahr beim Umbau der Bushaltestellen. Da dachten alle, wir fangen an. Der Bescheid ist aber erst jetzt eingetroffen. Bei anderen Maßnahmen hat uns die wasserrechtliche Genehmigung gefehlt. Ein immer größeres Thema ist es, Firmen zu finden. Sowohl in der Ausführung, wie auch in der Vorplanung.

Corona geht auch an die Psyche. Daher fragen wir mal Sie: Wie geht es Ihnen ganz persönlich mit der Corona-Pandemie?

Wir Bürgermeister merken das eigentlich am Briefkasten oder am Mail-Postfach. In der Bevölkerung ist der Frust immer mehr spürbar. Ich bekomme Mails, da steht in der Einleitung: Ich weiß, Sie können nichts dafür, aber ich muss es loswerden. Und am Ende des Schreibens kommt nochmal eine Entschuldigung. Das müssen wir aushalten, aber das prasselt in letzter Zeit schon vermehrt auf einen ein. Es ist nett, dass Sie mal fragen. Selbst nimmt man sich das gar nicht raus, zu sagen: Das ärgert mich auch. Es darf einem ja nicht passieren, dass sie Frust ablassen – das macht die Situation noch anstrengender. Ich bin froh, dass das Jahr zu Ende ist, weil es dann doch mal ruhiger ist in der Zeit zwischen den Jahren.

Hatten Sie als Bürgermeister mal den Drang, einen Brief an die Regierungen in Land oder Bund zu schicken?

Den Drang hat man sicherlich. Es war in den letzten zwei Jahren teilweise schon ernüchternd, wie viele Entscheidungen an die örtliche Ebene weitergegeben wurden. Wie oft wir Dinge für uns konzipieren mussten. Wir haben mit dem Gemeindetag einen Dachverband, dort werden die Anliegen der Kommunen zusammengetragen. Einzelne Briefe an den Landtag bringen da weniger.

Mehrfach mussten nun auch schon Feste ausfallen. Welche Bedeutung hat dies auch für das Zusammenleben in der Stadt und den Ortsteilen?

Vermutlich wird schon einiges darunter leiden. Ganz am Anfang plante man noch, Feste nachzuholen. Es könnte inzwischen schon sein, dass bei Veranstaltungen, die zwei Mal ausgefallen sind, die Leute in der Zukunft vielleicht nicht mehr so mitziehen und erst wieder aktiviert werden müssen. Da ist schon die Gefahr, dass Dinge wegbrechen.

Ist Corona auch eine Chance für neue Konzepte bei manchen Festen?

Die Gedankenspiele hatten bei uns schon begonnen. Wir wollten ein Neubürgerfest machen und hatten da auch die Idee, das mit dem bisherigen Ehrungsabend zu verbinden. Mit einer Vorstellung der Vereine, um auch Kontaktmöglichkeiten für die Neubürgerinnen und Neubürger zu schaffen. Schön ist, dass wir nun noch adäquatere Möglichkeiten haben, im Winzermuseum zu heiraten. Da ging es zunächst eigentlich um eine besser nutzbare Raumgröße wegen den Coronabestimmungen. Inzwischen wollen wir gar nicht mehr ins Rathaus zurück.

Der Neubau des Feuerwehrhauses in Malschenberg war teuer (mehr als drei Millionen Euro). Laut Bürgermeister Peter Seithel (r.) habe man sich genau an die Erfordernisse gehalten. Foto: Helmut Pfeifer

Wir standen vor dem Neubau der Feuerwehr Malschenberg. Welche Bedeutung hat dieses Projekt?

Wir haben Feuerwehrhäuser aus verschiedenen Baujahren. Die Kameradinnen und Kameraden in Malschenberg haben sich bisher in einer alten Halle um das Fahrzeug herum umgezogen. Auch sonst war das Gebäude nie originär als Feuerwehrhaus konzipiert. Der ein oder andere wird vielleicht sagen, das neue Haus ist stattlich geworden. Es gibt aber für alles Vorgaben und Normen. Wir haben das gebaut, was nach den heutigen Erfordernissen notwendig ist. Es soll ja auch für die nächsten 30 Jahre und länger bestehen.

Das heißt auch, dass ein Zusammenschluss für die drei Wehren wohl in der Zukunft nicht mehr möglich ist?

In dieser Entscheidung ist man nicht ganz frei. Es gibt Hilfsfristen, das heißt Zeitspannen, in denen man auch am letzten Winkel der Gemarkung ankommen muss. Das sind Dinge, die man berücksichtigen und berechnen muss. Da wären wir in Rauenberg schon an der Grenze gewesen. Wir befassen uns als nächstes mit dem Rauenberger Feuerwehrhaus, auch das passt nach den aktuellen Richtlinien nicht mehr. Wir haben die gute Lage, dass wir viele Freiwillige für den Feuerwehrdienst haben. Wir merken aber, dass die sogenannte Tagesverfügbarkeit schwieriger wird. Vielleicht muss es da in Zukunft auch eine gemeinsame Grundabdeckung geben. Das wird in den nächsten Jahren bei der weiteren Ausrichtung eine Rolle spielen.

Der Markt in Rauenberg war in diesem Jahr mehrfach Thema: Was kann die Gemeinde hier machen, um diesen attraktiver zu gestalten?

Wir haben damals Anfragen an viele Händler gestartet. Alle hatten noch verschiedene Zeitfenster. Der Mittwochvormittag hatte letztlich die größte Schnittmenge und wir konnten einen Markt starten. Es hat supergut begonnen, danach ging es auf das normale Maß zurück. Es gab vor Kurzem einzelne Stimmen, ob es für die Händler noch passt. Wir hatten hier eine Gesprächsrunde mit den Standbetreibern und es stellte sich heraus, dass nahezu alle zufrieden sind. Der Rauenberger Markt ist etwas anders, weil er auch einen Treffpunkt darstellt. Es gibt ein Grundpotenzial von Kunden, die immer kommen. Bei dem Gespräch gab es keine Rückmeldungen, dass das Projekt auf der Kippe steht. Es wurden aber ein paar Maßnahmen besprochen, die den Markt noch fördern sollen.

Über das potenzielle Baugebiet Sandäcker wird heiß diskutiert. Die Nachfragen nach Grundstücken sei groß, so die Verwaltung. Foto: Helmut Pfeifer

Eines der "umstrittensten Projekte" ist das Baugebiet Sandäcker. Sogar eine Art Bürgerinitiative hatte sich gegründet. Haben Sie dafür Verständnis?

Generell wird wohl kein Baugebiet mehr entstehen ohne Diskussionen. Bei uns gibt es dazu ein paar Besonderheiten zu beachten. Das Schöne ist, dass das Areal direkt in der Natur liegt. Da trifft man aber auch auf eine andere Situation, wie wenn es eine brachliegende Fläche ist. Dazu kann das Gebiet nicht von überall angefahren werden. Da ist es legitim, dass das angesprochen wird. Wir versuchen, alles abzuarbeiten. Man muss auch gegenüberstellen, dass täglich wegen Baugrundstücken nachgefragt wird. Der Flächennutzungsplan lässt uns zur Entwicklung nur noch drei, vier Bereiche auf der gesamten Gemarkung offen. Es hängt daher auch immer von der Mitwirkungsbereitschaft der Grundstückseigentümer ab. Und die positiven Rückmeldungen waren bei Abfragen hier größer als bei anderen Gebieten.

Die Finanzlage in Rauenberg ist zumindest angespannt. Wie kann sich das in den kommenden Jahren bessern?

Das Mittel ist klar. Wir müssen priorisieren! Was natürlich nicht einfach ist. Klar, wir könnten die Einnahmen durch Steuererhöhungen verbessern, aber da liegen wir im Kreis schon im oberen Bereich. Wir sind in Rauenberg darüber hinweg, dass wir Luxus-Aufgaben machen, wir erfüllen unsere Pflichten und begrenzen uns ansonsten auf Maßnahmen, die in großer Mehrheit mitgetragen werden. Wir dürfen bei allem die Entwicklung nicht aus den Augen verlieren.

Gewerbesteuereinnahmen werden immer genannt, dabei kommt es aber auch auf ein passendes neues Gewerbegebiet an. Gibt es hier neue Entwicklungen?

Längerfristig ist ein Gewerbegebiet eine gute Sache. Natürlich würde uns das gut tun. Wir haben das Gebiet Hohenstein-Schanzenäcker, das ist ein großes Areal entlang der B 39 bis zur Autobahn, wo wir die Möglichkeit haben, ein Gewerbegebiet zu entwickeln. Die Hälfte der Fläche gehört einem einzelnen Eigentümer, der uns bestimmte Ideen vorgeschlagen hat. Es geht letztlich um die Aufteilung, die Verkehrssituation, den Lärmschutz und es dürfen nicht nur große Unternehmen sein. Wir stehen an dem Punkt, dass wir mit dem Investor prüfen, was möglich ist.

Gab es für Sie jemals den Gedanken, woanders, vielleicht auch unter anderen finanziellen Voraussetzungen, Bürgermeister zu werden?

Es macht den Beruf natürlich aus, dass man als Bürgermeister etwas gestalten kann. Klar, wenn sie in einer Gemeinde sind, wo sie jeden Euro umdrehen müssen, ist das natürlich nicht immer so. Es gibt aber viele weitere Kriterien. Zunächst müssen sie sich dort wohl fühlen, wo sie arbeiten. Und das tue ich in Rauenberg. Ich bin hier auch deshalb genau richtig, da man bei dieser Gemeindegröße noch einen direkten Bezug zu den einzelnen Projekten hat. Alles hat noch eine charmante Größe. Das gefällt mir. So kann ich mich einbringen und auf diese Art mitgestalten.

Thema Klimaschutz? Was für Maßnahmen hat Rauenberg hier umgesetzt oder will die Stadt umsetzen?

Unser Strom kommt aus regenerativen Energien. Das war dem Gremium wichtig. Wir haben in diesem Jahr für viele Gebäude energetische Untersuchungen in Auftrag gegeben. Dadurch erhoffen wir uns qualifizierte Aussagen, um passende Verbesserungen vornehmen zu können. Vielleicht können wir auch noch weitere Fotovoltaikanlagen installieren. Wir sind im vergangenen Jahr auch in ein fundiertes Gebäudemanagement eingestiegen. Nach der Straßenbeleuchtung haben wir nun die Mannaberghalle auf LED-Beleuchtung umgestellt. Im vergangenen Jahr haben wir drei E-Autos angeschafft und den Bereich Umwelt- und Klimaschutz deutlich aufgestockt, damit die Stelle mehr Potenzial hat, unser Klimaschutzkonzept voranzubringen.

Was hat Sie am meisten geärgert?

Zählen die Leute, die am Kreisel nicht blinken oder an der Ampel bei Grün nicht losfahren auch…? Was ich schade fand, war, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter viel angestauten Frust abbekommen haben. Für Dinge, für die sie nichts konnten. Da waren teilweise richtig üble Verfehlungen dabei. Hinterher hat es der eine oder andere sicher auch selbst gemerkt.

Was war Ihr persönliches Highlight?

Ein Highlight ist nach wie vor, dass von den knapp 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der städtischen Einrichtungen in dieser Corona-Zeit niemand dabei war, der richtig schwerwiegend erkrankt ist. Wir haben viel dafür gemacht. Dennoch muss man da dankbar sein.