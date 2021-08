Noch erscheint das Mc Donald’s Restaurant in Rauenberg verwaist. Am Donnerstag öffnet nach der vorrübergehenden Schließung zunächst der Drive-in wieder. Foto: Helmut Pfeifer

Rauenberg. (jdh) Wer mitten in der Urlaubszeit in den letzten Wochen mit Heißhunger auf einen saftigen Hamburger vielleicht sogar die Autobahn verließ und das McDonalds-Restaurant in Rauenberg ansteuerte, musste sich mit leerem Magen eine Alternative suchen. Seit Freitag, 13. August, standen viele Gäste dort vor verschlossenen Türen und abgesperrtem Drive-in.

Auf einem Aushang war lediglich von einem "technischen Systemausfall" die Rede. Der Grund für die Schließung war auch tatsächlich der Ausfall von gleich zwei wichtigen Zentralrechnern im Restaurant, wie der zuständige Bezirksleiter Martin Kappe auf RNZ-Anfrage erklärt. "Die sind für die Kommunikation zwischen Kasse, Terminals, der App und der Küche verantwortlich." Aufgegebene Bestellungen gingen so direkt weiter an die Küche. Ein Betrieb ohne diese Technik wäre eine große Herausforderung gewesen, so Kappe. Das alles manuell zu machen, "würde den Personalaufwand extrem erhöhen". Das sei in der aktuellen Situation nicht möglich gewesen, ein Teil der Belegschaft sei schließlich auch im Urlaub.

Die Öffnung sei dann durch ein sich zunehmend verbreitetes Problem verzögert worden, erläutert Kappe: die weltweit angespannte Liefersituation bei Computerchips. Aufgrund der hohen Lieferzeit bei den Ersatzrechnern in Verbindung mit der umfangreichen Einrichtung derselben habe das Restaurant für die etwa zwei Wochen schließen müssen und die Belegschaft bei 90- prozentiger Gehaltsfortzahlung in Kurzarbeit geschickt. Man sei da vom Zeitpunkt der Lieferung abhängig gewesen.

Auch bei der Information der Gäste mussten die Verantwortlichen auf analoge Methoden zurückgreifen. Nicht wegen der kaputten Rechner, sondern weil so eine kurzfristige Schließung nicht vorgesehen ist: "Der Aushang an der Tür war erst einmal die einzig mögliche Variante. Die Aktualisierung der Öffnungszeiten online bringt eine gewisse Verzögerung mit sich", sagt Kappe. Sowohl bei der Suchmaschine Google, wo später von einer vorübergehenden Schließung die Rede war, als auch in der McDonald’s App dauere es eine Weile, die Informationen zur Schließung zu verbreiten.

"So ein Fall ist eine Ausnahme", schließlich seien gleich zwei Rechner ausgefallen. "Ein ähnlicher Fall ist mir nicht bekannt", meint Kappe. Einige Gäste hätten in der App noch bestellen und auch bezahlen können, nur um dann hungrig vor dem leeren Gebäude im Gewerbegebiet Hohenaspen zu stehen. Das Unternehmen wolle sich dafür entschuldigen, "alles wird rückvergütet".

Der Bezirksleiter schätzt, dass dem Unternehmen während der Schließung etwa 8000 Gäste entgangen sind. Mittlerweile sei die Lieferung mit der neuen Technik jedoch eingetroffen und derzeit werde die Öffnung vorbereitet.

Beim Schnellrestaurant freut man sich, am morgigen Donnerstag um 11 Uhr den Drive-in wieder öffnen zu können. Da man zunächst nach der Schließung etwas weniger Gäste erwarte, werde man erst ab 1. September wieder zu regulären Öffnungszeiten zurückkehren und dann auch den Innenbereich öffnen. Zudem "wollen wir die Stabilität der neuen Systeme sicherstellen", so Kappe.