Rauenberg. (bms) Kein Naturschutz ohne Klimaschutz und kein Klimaschutz ohne Naturschutz – und der hört auch nicht an Ortsgrenzen auf. Das ist der Grund, warum "Fridays For Future" (FFF) aus Wiesloch nun eine Kundgebung in Rauenberg am vergangenen Sonntag organisierte. Das Motto der Veranstaltung auf dem Gerhard-Geißler-Platz war "There Is No Planet B" (Es gibt keinen Planeten B). "Weil die Ökosysteme der Erde eng miteinander verwoben sind. Wenn wir zum Beispiel das Klima erhitzen, hat das auch fatale Auswirkungen auf die Artenvielfalt", erklärte die 15-jährige Lena Bantscheff. Andersherum: "Wenn der Natur- und Artenschutz vernachlässigt wird, so wie das aktuell beim Neubaugebiet ,Sandäcker’ in Rauenberg der Fall ist, hat das auch wieder Einfluss auf das Klima."

Das geplante Wohnareal ist ein Thema mit viel Konfliktpotenzial – und damit war der lokale Bezug hergestellt. Da parallel auch der Sommertagsumzug durch Rauenberg zu Ende war, fanden sich viele Zuhörerinnen und Zuhörer ein.

Lena Bantscheff und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter fassten ausführlich zusammen, worum es ihnen geht: "Die Politik muss die Ziele des Pariser Klimaabkommens einhalten und die globale Erwärmung auf unter 1,5 Grad Celsius begrenzen." Denn man könne nun mal nicht auf einen Planeten B ausweichen, "wenn unsere Erde vom globalen Norden kaputtgewirtschaftet ist, wenn Milliarden Menschen an den EU-Außengrenzen anklopfen und um das Überleben bitten, wenn weitere Fluten weitere Ahrtäler mit sich reisen. Wir haben nur diese eine, wunderschöne Erde."

Vor Ort in Rauenberg nahm Erik Reiß von der Bürgerinitiative diesen roten Faden gerne auf. Der Gemeinderat hat erst vor wenigen Tagen mehrheitlich den Bauplänen im Neubaugebiet "Sandäcker" mit vorwiegend Einzel- und Doppelhäusern zugestimmt. Dagegen regt sich seit längerer Zeit Widerstand. Es dürften sich nicht die Fehler der Vergangenheit wiederholen, meint Reiß: "Umweltschutz und Klimaschutz sind untrennbar miteinander verbunden." Das Gebiet dürfe auf keinen Fall versiegelt werden, um Hitzestau und Hochwasser im Ort zu vermeiden. Dabei sparte Reiß nicht mit harscher Kritik. "Dieser Gemeinderat geht verantwortungslos mit unserer Umwelt um und wir müssen die Beschlüsse ausbaden."

Von "Doppelmoral" der Gemeinderäte war die Rede, auch von "Schandtaten" der Verwaltung. "Vier von fünf Fraktionen haben geschlossen für die Vernichtung der Natur gestimmt." Konkret benannte er Beispiele: Das Neubaugebiet verdränge Biotope, kreuze über einen Geh- und Radweg, der gesamte Autoverkehr würde auf dem Weg des Kreisradwegenetzes entlang fahren und auch Angebote für den öffentlichen Nahverkehr fehlten.

Und überhaupt: Die hohe, explodierende Pro-Kopf-Verschuldung in Rauenberg sei seiner Auffassung wohl ursächlich mitverantwortlich dafür, dass man bei der Verwaltung Neubaugebiete als mögliche Lösungen betrachte. "Aber vor Flächenversiegelung muss doch erstmal innerstädtische Entwicklung erfolgen. Es gibt Baulücken und leerstehende Häuser." Mit einem Schlussappell wandte sich Erik Reiß an seine Mitbürgerinnen und Mitbürger, aber auch an Gemeinderat und Verwaltung: "Überdenkt das bitte noch mal. Seid mutig und habt die Größe, davon abzulassen."