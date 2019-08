Ein Großaufgebot der Rauenberger Feuerwehren war am Morgen in der Wieslocher Straße im Einsatz. Im Keller des dortigen Hotel-Gasthofs war ein Schmorbrand entstanden. Der Sachschaden ist hoch, doch der rasche Einsatz verhinderte, dass sich ein Feuer im gesamten Gebäude entwickelte. Foto: Kloé

Rauenberg. (oé) Der Sachschaden ist einer ersten Schätzung der Polizei zufolge hoch, aber es hätte alles auch noch viel schlimmer kommen können. Dies ist das vorläufige Fazit eines Brandes, der am heutigen Montagmorgen im Keller eines Hotel-Gasthofs in der Wieslocher Straße ausgebrochen ist. Eine Nachbarin hatte kurz nach 9 Uhr bemerkt, wie dichter, schwarzer Qualm aus den Kellerfenstern quoll, und die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte waren schnell am Brandort und konnten Schlimmeres verhüten.

Offenbar hatte sich am Stromhauptverteilerkasten ein Schmorbrand entwickelt, den die Feuerwehr rechtzeitig ersticken konnte. Ein offenes Feuer war noch nicht entstanden. Der Polizei zufolge befand sich zum Zeitpunkt des Brandes niemand im Gebäude, es kamen auch keine Personen zu Schaden. Allerdings entstand ein hoher Sachschaden, den die Polizei auf circa 100.000 Euro beziffert. Die Brandursache ist der Polizei zufolge noch unklar, der Polizeiposten Mühlhausen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Einsatzleitung vor Ort hatte Friedrich Sommer, der Gesamtkommandant der Rauenberger Feuerwehren, deren drei Abteilungen mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 30 Feuerwehrleuten im Einsatz waren. Erschwert wurden die Löscharbeiten zunächst durch den kompletten Stromausfall im Gebäude. Dadurch ließ sich das elektrische Garagentor nicht öffnen, sodass sich die Feuerwehrleute mit Gewalt Zugang zur Garage verschaffen mussten, wie der Einsatzleiter erläuterte. Sie schnitten das Tor mit einer Flex-Maschine auf. Anschließend drangen drei Löschtrupps unter Atemschutz und mit zwei C-Rohren in die verqualmten Kellerräume vor. Sie konnten den Brandherd schnell lokalisieren und löschen.

Dabei waren sich der Gesamtkommandant Friedrich Sommer und der Rauenberger Abteilungskommandant Julian Haupt einig in der Einschätzung, dass nur das schnelle Eingreifen ein weiteres Ausbreiten des Brandes verhindert hat. "Das hätte auch anders ausgehen können", so der Einsatzleiter.

Seinen Worten zufolge musste für die Löscharbeiten nur wenig Wasser eingesetzt werden. Allerdings sei durch die Hitze eine Wasserleitung geborsten, sodass im Keller Wasser austrat, das die Feuerwehr anschließend absaugte. Auch die Räume des Gebäudes wurden mit Überdruck belüftet, um sie schnell vom Rauch zu befreien. Dennoch seien Hotel und Gaststätte wegen des Brand- und Rauchgeruchs "momentan nicht nutzbar", so Sommer.

Erleichtert über den vergleichsweise glimpflichen Ausgang des Brandes zeigte sich auch Rauenbergs Bürgermeister Peter Seithel - dies gerade auch mit Blick auf die unmittelbar benachbarte Tankstelle, die bei einem Vollbrand des Gaststätten-Gebäudes direkt gefährdet gewesen wäre. Der Rathauschef war sofort nach dem Alarm vom nahen Rathaus mit den Bauplänen des Gebäudes an die Brandstelle geeilt, um den Einsatzkräften die Orientierung im Haus und in dessen Kellerräumen zu erleichtern.

Gegen 10.30 Uhr schließlich war der Einsatz beendet. Neben dem Großaufgebot der Feuerwehr selbst waren vorsorglich auch ein Rettungswagen sowie drei Streifenwagen der Polizei vor Ort, die die Wieslocher Straße im Bereich des Brandorts absperrten.

Update: Montag, 12. August 2019, 16 Uhr