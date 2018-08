Rauenberg. (oé) Das Thema Umwelt- und Naturschutz zieht sich wie ein roter Faden durch das bisherige Leben von Natascha Lepp: Nach dem Abitur am Wirtschaftsgymnasium in Wiesloch absolvierte die Wieslocherin ein freiwilliges ökologisches Jahr in einem Bioland-Betrieb auf der Schwäbischen Alb und bei Wieslochs Umweltbeauftragter Monika Stein (wo sie zusammen mit ihrem Ehemann eine Obstsortenausstellung für den alljährlichen Bauernmarkt auf die Beine stellte). Es folgte das Studium der Geografie in Marburg sowie der Agrarbiologie und Landschaftsökologie an der Uni Stuttgart-Hohenheim. Dort forschte sie zunächst auch als wissenschaftliche Mitarbeiterin, bevor sie eine Tätigkeit am Mannheimer Institut für Agrarökologie und Biodiversität aufnahm. Zwischendurch heiratete sie und wurde Mutter einer kleinen Tochter. Seit gut einem halben Jahr nun ist die 29-Jährige die neue Umweltbeauftragte des Gemeindeverwaltungsverbands Rauenberg und damit Nachfolgerin von Brigitta Martens-Aly.

"Ich bin mit der Einarbeitung immer noch nicht ganz durch", schmunzelt Natascha Lepp. Das liegt zum einen an der Vielseitigkeit ihrer Aufgaben, aber auch daran, dass sie erst einmal sämtliche Prozesse in der Natur in ihrem Zuständigkeitsbereich kennenlernen will - und dafür braucht es eben ein ganzes Jahr mit all seinen Vegetationsphasen. Aus diesem Grund auch ist die Umweltbeauftragte momentan viel draußen in den Gemarkungen der Gemeinden Malsch, Mühlhausen und Rauenberg unterwegs: um zu beobachten, den aktuellen Zustand zu erfassen und dann gegebenenfalls auch lenkend eingreifen zu können.

Was Natascha Lepp dabei immer wieder fasziniert, ist die Vielgestaltigkeit der heimischen Natur: Statt Uniformität gibt es hier auf engem Raum eine Vielzahl miteinander verzahnter Lebensräume und Nutzungsformen - von der Streuobstwiese über den Weinbau bis hin zu Ackerbau und Nutztierhaltung. "Das macht es spannend, ist aber auch eine Herausforderung", sagt die Umweltbeauftragte. Schließlich will alles "fachlich gut begleitet werden": Natur-Kleinode wie Hohlwege oder Feuchtgebiete wollen durch regelmäßige Pflege erhalten oder sogar aufgewertet werden.

"Nicht nur heile Welt"

Gleiches gilt für den Artenreichtum an Tieren und Pflanzen, der immer noch beachtlich ist - gerade in der heimischen Vogelwelt, wo so seltene Arten wie der Neuntöter (Hauptthema ihrer Abschlussarbeit), der Wendehals oder das Blaukehlchen vorkommen: eine "einzigartige Ausstattung", die es zu bewahren und zu fördern gelte.

Dabei weiß die Umweltbeauftragte um die Problemstellungen und Konfliktfelder ihrer Arbeit - angefangen bei standortfremden Arten (Neophyten) bis hin zum "klassischen Beispiel": dem wertvollen Baum, der gefällt werden soll, weil er nicht mehr standsicher scheint. "Das ist nicht nur heile Welt", sagt die Ökologin. Dies gilt gerade auch im Verhältnis von moderner Landwirtschaft und Ökologie. Dass sich beides keineswegs ausschließen muss, sondern im Idealfall sogar ergänzen kann, beschäftigt Natascha Lepp seit ihrem Studium in Hohenheim, wo sie über das Thema der Natur als Gratis-Dienstleister in der Agrarlandschaft forschte (etwa bei der Obst- oder Waldproduktion).

Dass eine intakte Natur also nicht nur ein ideelles Gut ist, sondern auch handfeste wirtschaftliche Vorteile bietet - für solche Zusammenhänge und für die Belange der Natur insgesamt will die Umweltbeauftragte sensibilisieren, wie sie sagt. Und wie? Durch Offenheit, Dialogbereitschaft und die Suche nach gemeinsamen Lösungen. "Man kann nicht nur mit Erwartungen und Vorgaben zu den Leuten gehen", sagt sie. Es brauche auch Ideen, Angebote und Vorschläge - und vor allem "ein offenes Ohr". Das will sie haben.

"Ganz wichtig" ist ihr deshalb auch die Arbeit mit den Bürgern, die sie über verschiedene Veranstaltungen ansprechen will. Das fängt schon im Kindesalter an. Mit Kindern der Schillerschule Wiesloch hat sie in der Vergangenheit bereits Obstwiesen besucht, um den Kleinen zu zeigen, wie Blüten bestäubt werden und die verschiedenen Obstarten schmecken. Als ausgebildete Streuobstpädagogin will Natascha Lepp ein solches Unterrichtsangebot im Rahmen des "grünen Klassenzimmers" künftig auch an den Schulen der Verwaltungsgemeinschaft machen.

Die Umweltbildung ist eines der Schwerpunktthemen, die sie für die Zukunft angehen will - neben der engen Zusammenarbeit mit dem Landschaftserhaltungsverband (aktuell hat ein Beweidungsprojekt in Weinbergbrachen bei Rotenberg begonnen) oder auch mit den örtlichen Winzern. Die Gemarkungsputzaktion in Rauenberg will sie ebenso fest etablieren wie regelmäßige Schnittkurse und auch die "Hochstammaktion" soll es im Herbst wieder geben. Nicht zu vergessen die ehrenamtliche Arbeit. Gerade im Naturschutz sei sie eminent wichtig, so Natascha Lepp. Deshalb will sie auch hier neue Helfer gewinnen. "Ich habe noch viele Ideen im Kopf", sagt die neue Umweltbeauftragte.