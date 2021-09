Rauenberg. (seb) Angesichts des zu erwartenden Anstiegs der Verschuldung war es für Rauenbergs Gemeinderat ein kleiner Trost, dass die Kanal- und Straßensanierungsarbeiten, für die man in der jüngsten Sitzung erste Weichen stellte, "durchfinanziert" sind. Aber es ist nun mal eine Pflichtaufgabe, sowohl in der Rauenberger Schönbornstraße als auch in der Malschenberger Appoloniastraße tätig zu werden. Wie Bürgermeister Peter Seithel erinnerte, wurden an Kanälen ebenso wie teilweise an Fahrbahnen und Gehwegen starke Schäden festgestellt.

Deren Beseitigung sollen jetzt bewährte Planungsbüros vorbereiten. Bei beiden Straßen hat die Verwaltung jene Planer ausgesucht, die bereits über Vorwissen und notwendige Daten verfügen und sich somit gewisse Arbeiten sparen können. Der Rat stimmte einhellig zu.

Das erste Planerhonorar beläuft sich im Fall der Schönbornstraße, die in zwei Abschnitten zwischen Im Brühl und Wieslocher Straße saniert wird, auf über 48.000 Euro. Insgesamt 120.000 Euro sieht der diesjährige Haushaltsplan laut Kämmerer Thomas Dewald für die Maßnahme vor, in 2022 und 2023 zusammen noch mal eine Million Euro. Eine Umgestaltung der Straße, etwa was Fuß- und Radwege oder Parkplätze angeht, ist laut Seithel vorstellbar, der Gemeinderat kann Ideen einbringen.

Der nunmehr vierte Bauabschnitt der Appoloniastraße ist mit insgesamt rund zwei Millionen Euro eingeplant, wie der Kämmerer erläuterte. An dem Bereich um den "Appoloniabrunnen" im historischen Malschenberger Ortskern wird bereits seit 2009, als Fördermittel aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum flossen, sukzessive gearbeitet. Jetzt ging es um die Planung der Freianlagen und Vorbereitungen von Straßen- und Kanalsanierung sowie Fassung und Ableitung der Quelle.

Für die Steigerung der Aufenthaltsqualität und eventuell weitere Parkplätze hat die Stadt nun mehr Möglichkeiten, weil sie ein Gebäude in dem Bereich erworben hat. Auch hier betrachte man die Situation umfassender, so der Bürgermeister: Wenn man sich schon die Mühe mache, werde nicht nur "ein bisschen angepasst".