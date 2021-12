Rauenberg. (seb) Notwendige Sanierungen oder Umbauten der Straßen sollen künftig von Fachleuten erfasst und priorisiert werden. Und ein kommunales Energiemanagement soll helfen, die Verbräuche genau zu erfassen, "Verschwender" aufzuspüren und den Energiebedarf kontinuierlich zu senken. Das hat Rauenbergs Gemeinderat kürzlich beschlossen.

Für Ordnung und Sicherheit auf rund 38 Straßenkilometern ist Rauenberg laut der Verwaltungsvorlage verantwortlich. Gerade angesichts der angespannten Finanzlage will man möglichst vorausschauend und zielgerichtet Instandsetzungen oder Erneuerungen angehen. Gemeinsam mit einem Dienstleister sollen nach einer Zustandserfassung des Straßen- und Wegenetzes in einer für mehrere Jahre geltenden Übersicht die erforderlichen Maßnahmen aufgelistet werden. Das soll langfristig Geld sparen und auch das Bauamt der Stadt entlasten.

Dringlichkeit ist dabei nicht das einzige Kriterium. Synergien sollen auch genutzt werden. Wenn es also Sinn ergibt, zwei oder mehr Maßnahmen zusammen anzugehen, eine wichtige und eine weniger dringende, oder wenn im Zug einer Investition, etwa in einen Neubau, in Versorgungsleitungen oder Kanäle eine Straßensanierung angegangen werden kann, gibt die neue Übersicht künftig dazu Hinweise.

Bei einer Nein-Stimme entschied der Gemeinderat sich für die Gesellschaft für Straßenanalyse (GSA) aus Kaiserslautern. Einmalig fallen Kosten von etwas über 23.000 Euro und jährlich rund 7300 Euro an. Franz Fippinger von der GSA stellte das Unternehmen vor, das ihm zufolge mit Kommunen jeder Größe zusammenarbeitet und bundesweit bereits über 800 Straßennetze erfasst hat.

Um Art, Größe und Zustand der Straßen und Wege im innerörtlichen Siedlungsbereich zu katalogisieren, wird laut Fippinger nicht nur eine Befahrung mit Aufnahmen von 360-Grad-Panoramabildern erfolgen. Fachleute begutachten zudem Schlaglöcher oder andere Schäden und mittels eines "dynamischen Fallgewichtgeräts" wird die Tragfähigkeit der Straßen bis in über zwei Metern Tiefe ermittelt.

Zum GSA-Angebot gehört überdies, aus einem von Rauenberg vorgegebenen Budget das Bestmögliche herauszuholen: Dank einer "objektiven Datengrundlage" und der Gesamtbetrachtung wird eine klare Kosten-Nutzen-Aufstellung möglich. Dabei betonte Fippinger: "Man kann Geld sparen, wenn man richtig und rechtzeitig handelt."

Über ein Energiemanagement, das sowohl Kosten als auch klimaschädliche Emissionen in den Blick nimmt, gab die Netze BW in der Sitzung Auskunft. Das war aber noch keine Festlegung: Prinzipiell steht der Stadt die Entscheidung noch frei, mit wem sie künftig zusammenarbeiten will. Mit Kosten von über 36.000 Euro für die ersten Jahre wird gerechnet. Fördermittel von Bund und Land sind in Aussicht. Einstimmig beschloss man, sich auf den Weg zu machen.

Wie Andreas Stampfer von Netze BW erläuterte, ist es möglich, dass ein Unternehmen Rauenberg über drei Jahre hinweg begleitet und die Stadt dann selbstständig arbeitet. Den Hintergrund des Energiemanagements bildet das aktuelle Klimaschutzgesetz des Landes. Ziel ist zum einen, Verbräuche zu senken, zum andern den Einsatz erneuerbarer Energien, etwa Solar, auszuweiten. Die Steigerung der Effizienz spare Geld und Kohlendioxid, hieß es. Dabei müssen laut Stampfer nicht immer Leuchtmittel, Heizungen oder andere Geräte ausgetauscht werden, mitunter hilft es, die Nutzerinnen und Nutzer zu sensibilisieren: Licht aus, Türen zu.

Von der Zusammenarbeit mit Fachleuten verspricht der Gemeinderat sich einen Beitrag fürs Klimaschutzkonzept der Stadt, einen Überblick darüber, was oder wer Energie verbraucht und wie viel für den jeweiligen Zweck aufgewendet werden muss – sprich: eine Vielzahl an eventuellen Stellschrauben für eine Optimierung.