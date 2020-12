Rauenberg. (tt) Wenn ein Rauenberger Verein seine Hilfe – vor allem im Küchenbereich – brauchte, war Hermann Brand immer zur Stelle. Am Sonntag ist der langjährige Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler im Rauenberger Gemeinderat im Alter von 68 Jahren verstorben. Brand war bis zur Kommunalwahl 2019 insgesamt 25 Jahre Mitglied des Gemeinderates, 15 Jahre davon Fraktionsvorsitzender der Wählervereinigung. Neben seinem politischen Wirken für die Weinstadt engagierte er sich auch für zahlreiche Vereine und Organisationen.

Der Versicherungsfachangestellte im Ruhestand prägte über Jahrzehnte das politische Leben in Rauenberg mit, die Belange seiner Stadt waren im zeitlebens ein großes Anliegen. In Anerkennung seiner Leistungen für das Gemeinwohl wurde ihm 2019 von der Stadt Rauenberg die Stadtmedaille in Gold verliehen. Der Gemeindetag Baden-Württemberg zeichnete ihn außerdem mit der silbernen Ehrennadel für seine Arbeit im Gemeinderat aus, dem er seit 1994 angehörte. Weil er über zehn Jahre lang als Gemeinderat tätig war, durfte er gemäß der Ehrenordnung der Stadt nach seinem Ausscheiden den Titel "Altstadtrat" tragen.

Sein Engagement bei den Freien Wählern reicht sogar noch weiter zurück: Über 30 Jahre lang setzte er sich für ihre Belange ein. Dafür wurde er im vergangenen Jahr vom Vorsitzenden, Stephan Hakala, mit der Ehrenmedaille in Silber für langjährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Zunächst war Brand ab 1989 als Vorsitzender der Freien Wähler aktiv, dann als Gemeinderat, ab 2004 dann als Fraktionsvorsitzender.

Bereits 1980 gründete Brand den Angelverein Mannaberg in Rauenberg mit, dessen Vorsitzender er von 1986 bis 2015 war. In die drei Dekaden währende Amtszeit Brands fiel die Übernahme der Fischereipacht am Waldangelbach. Außerdem setzte er sich für die Gewinnung von jungen Angelfreunden und die Kameradschaftspflege im Verein ein und etablierte das Fischessen am Karfreitag als festen Bestandteil im Rauenberger Veranstaltungskalender.

Ebenfalls lange aktiv war Brand beim Musikverein Rauenberg, dessen Ehrenmitglied er ist: Von 1964 bis zum Jahr 2000 spielte er Bariton im Orchester, war auch zwei Jahre Schriftführer des Vereins. Um seine Eltern pflegen zu können, beendete er seine aktive Musikerlaufbahn, blieb dem Verein aber weiterhin treu. Er engagierte sich im Vergnügungsausschuss und sorgte immer dafür, dass es Musikern und Vorstandschaft – was das Essen anbelangte – gut ging. So kümmerte er sich nicht nur bei den Probewochenenden um die Verpflegung für die Musiker und bereitete die Mahlzeiten zu, als "Küchenchef" schmiss er auch die Küche bei Konzerten und war aus dem Kerwezelt des Musikvereins nicht wegzudenken. Seine Erfahrung beim Zubereiten von Speisen bei großen Veranstaltungen stellte er auch immer wieder anderen Vereinen zu Verfügung.

Brand hinterlässt seine Frau Marie-Luise, drei Kinder, sechs Enkelkinder und einen Urenkel.