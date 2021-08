Von Tobias Törkott

Rauenberg. Drei Punkte zum Nachschärfen: Das war die Ausgangslage für den Lärmaktionsplan der Stadt Rauenberg im September 2020. Drei Mal ging es dabei um Geschwindigkeitsbegrenzungen dreier relevanter Straßen an Rauenberg vorbei oder aus Rauenberg hinaus: Da wäre die Geschwindigkeitsbegrenzung der Kreisstraße K4170 nach Dielheim oder Tempo 120 auf der Autobahn A6 auf der Höhe von Rauenberg oder die Reduzierung auf Tempo 70 während des Abschnitts der Bundesstraße B39 hin zur Kreisstraße K4169 nach Malschenberg.

Diese "ergänzenden verkehrsrechtlichen Maßnahmen", so werden sie in der Ratsvorlage bezeichnet, wurden eingefordert, da diese bis dato nicht im Lärmaktionsplan aufgetaucht waren. Doch nach einer erneuten Prüfung der Punkte durch das Regierungspräsidium Karlsruhe und die Straßenverkehrsbehörde herrschte im Rauenberger Rat durchaus Tristesse. Denn nur einem der drei wurde von den Behörden stattgeben – die Schilder an der K4170 werden versetzt, der Tempo-50-Bereich damit ausgeweitet.

Er überbringe "schlechte Nachrichten", erklärte Frank Rogner, Geschäftsführer des Planungsbüros Köhler und Leutwein. Dennoch empfahl er den Ratsmitgliedern, den Lärmaktionsplan so zu verabschieden. Das Gremium folgte dem Ratschlag, eine Enthaltung und zahlreiche Nachfragen ob der Entscheidung gab es dennoch.

Die Kreisstraße K4170 nach Dielheim: Sie und die B39 sind Teil des Lärmaktionsplans der Stadt. Die Geschwindigkeit sollte verringert werden. Doch nur bei der K4170 bessern die Behörden von Land und Kreis nun nach. Die B39 wird nicht begrenzt. Foto: Pfeifer

Zumindest, dass der Tempo-50-Bereich am Rauenberger Ortsausgang in Richtung Dielheim nun länger wird, sorgte für kurzfristige Zufriedenheit im Rat. Eine Prüfung vor Ort kam zu dem Ergebnis, dass die Lärmbelastung für die Anwohner der Kreisstraße zu hoch ist. Nun soll das Schild versetzt werden. Die Begrenzung verläuft dann bis zum Ende der Bebauung am Suttenweg.

Ernüchternder war hingegen die Reaktion darauf, ob eine Begrenzung auf 120 Kilometer pro Stunde der Autobahn A6 bei Rauenberg möglich ist. Zum 1. Januar übernahm die bundeseigene "Autobahn GmbH" die Zuständigkeit über den Abschnitt. Die Gemeinde versuchte schon vorab, Kontakte bei den jeweiligen Sachbearbeitern zu knüpfen, jedoch bislang ohne Erfolg. Rogner sagte, dass man noch keine Antwort der "Autobahn GmbH" habe. "Ich könnte mir vorstellen, dass der Betreiber zu Gesprächen bereit ist", gab Seithel die Hoffnung nicht auf.

Noch unerfreulicher – aus Rauenberger Sicht – fällt die Überprüfung von Tempo 70 auf der B39 aus. Ein Blick zurück in den Herbst 2020: Bereits bei der Ratssitzung im September war Rogner skeptisch, dass es auf dem Teilstück der B39 Möglichkeiten gebe, den Lärm zu reduzieren. Denn generell sei Rauenberg "lärmtechnisch in einer guten Situation". Der Verkehr auf der Bundesstraße habe den Zahlen seines Büros zufolge damals sogar abgenommen.

Noch weniger Lärm, das könnte schwierig werden, erkannte Rogner schon damals: "Auf der B39 ist der Fahrbahnbelag relativ gut und leise. Auch ein Lärmschutz ist da, deshalb wäre eine Geschwindigkeitsreduzierung die einzige Möglichkeit." Zwar seien die Belastungen für das Wohngebiet Weißenberg höher als andernorts, aber noch lange nicht im kritischen Bereich. Auch war die Zahl der Betroffenen nicht hoch genug, die Gefahr, dass der Antrag daher abgeschmettert werden könnte, existierte bereits damals. Doch der Rat wollte dennoch, dass Tempo 70 in den Aktionsplan kommt und geprüft wird.

Und diese Prüfung fiel eindeutig aus: "Nach eingehender Erörterung wurden seitens des Regierungspräsidiums und der Straßenverkehrsbehörde keine Handlungsspielräume identifiziert, welche die Anordnung einer Ausdehnung der Geschwindigkeitsreduzierung auf maximal 70 Kilometer pro Stunde entlang der Bebauung an der B39 rechtfertigen würden." So steht es in den Unterlagen, die die Verwaltung an den Rat aushändigte.

Begründet wurde diese gleich an mehreren Stellen: Da wäre einmal die "übergeordnete Nutzungsanforderung" an die Bundesstraße, außerdem die geringe Zahl an direkt betroffenen Anwohnerinnen und Anwohnern – und auch die von Bürgermeister Peter Seithel angesprochene Häufung von Unfällen im Bereich der Abzweigung nach Malschenberg reichte nicht aus. Sollte es hier jemals eine Ampel geben, gehen die Behörden eher davon aus, dass durch Starten und Stoppen noch mehr Lärm entstehen könnte. Letztlich blieb nur ein kleiner Hoffnungsschimmer in der Begründung: Aktuell ist Tempo 70 ausgeschlossen, die Situation will man aber im Auge behalten.

Im Rat fielen die Reaktionen trotz schwieriger Prognose enttäuscht aus: "Dass wir nicht Tempo 70 ausweisen können, versteht da niemand", sagte Manuel Steidel (Grüne) und schob eine mögliche Idee hinterher, die an die Vernunft der Autofahrerinnen und -fahrer appellieren soll: "Können wir wenigstens Plakate aufhängen mit Hinweisen für eine angemessene Geschwindigkeit?" Seithel nahm den Vorschlag wohlwollend an: "Moral-Plakate nehmen wir gerne mit, um das ins Bewusstsein zu rufen."

Im Rat kam kurzzeitig auch die Idee einer möglichen Geschwindigkeitsanzeige, wie sie aus vielen Gemeinden bekannt ist, auf. So schnell der Vorschlag entstand, verschwand er jedoch wieder. Zu groß war die Sorge, dass dies Raserinnen und Raser nur noch mehr anspornen könnte.

Christiane Hütt-Berger von der SPD-Fraktion wollte die Entscheidung der Behörden nicht einfach so hinnehmen: "Ich verstehe das nicht. Es wäre wichtig, das in zwei Jahren nochmals zu überprüfen", sagte sie und stellte zudem einen Antrag auf eine weitere Verkehrszählung für das Jahr 2023. Rogner erinnerte daran, dass solche Zählungen alle fünf Jahre stattfinden würden, die jüngste stamme aus dem Jahr 2015. Die 2020er-Zählung fiel aufgrund der Corona-Pandemie aus. Stattdessen gab es eine Hochrechnung, erklärte Rogner die Abläufe. "Die nächste Runde des Lärmaktionsplans werden wir mit echten Zahlen bedienen", stellte Seithel eine neue Zählung für das Jahr 2023 in Aussicht.

CDU-Rat Jürgen Bender war über das Urteil der Behörden gefasster als seine Ratskolleginnen und - kollegen: Das Ergebnis sei nicht das, was man sich wünscht habe, aber immerhin etwas. Ganz abschreiben wollte er mögliche Tempo-Limits für den Lärmschutz aber auch nicht und adressierte an Rat und Verwaltung: "Dranbleiben – auch bei Tempo 120."