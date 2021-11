Von Agnieszka Dorn

Rauenberg. Seit Monaten besuchen immer weniger Menschen den Rauenberger Wochenmarkt auf dem Rathausvorplatz – obwohl er erst seit ungefähr einem Jahr existiert. Für die Händler bedeutet das schon seit Längerem Umsatzeinbußen. Deshalb haben inzwischen der Stand mit Wurst-, Fisch- und Fleischware sowie der Geflügelhändler ihr Angebot zurückgenommen, seitdem ist laut den Standbetreibern noch weniger los. Dennoch ist die Stimmung bei den Händlern gespalten: Manche sind zufrieden, andere wünschen sich dringend eine Belebung des Marktes.

Beim Besuch der RNZ am letzten Mittwoch war der Platz so gut wie leer gefegt. "Wir haben eine treue Stammkundschaft und sind zufrieden", sagt der Betreiber des Dampfnudel- und Einweckstandes. Generell sei aber nicht von der Hand zu weisen, dass es einen deutlichen Rückgang der Besucher gibt. Seine Kundschaft komme hauptsächlich zu ihm, um auf der Hand zu frühstücken oder Mittag zu essen. Neben Dampfnudeln gibt es hier Dosen mit Pfälzer Schwartenmagen und Dosenwurst, darunter Leber- und Blutwurst.

Das Besucheraufkommen stehe und falle zudem mit dem Wetter, berichtet der Standbetreiber weiter: Bei schönem Wetter sei der Markt ein Treffpunkt für vor allem ältere Menschen, die sich hier austauschen und die Geselligkeit genießen würden. Mit verschiedenen Aktionen versuche die Stadt den Wochenmarkt auch bei schlechtem Wetter attraktiv zu halten. So gab es vergangene Woche zum Beispiel einen Stand der Polizei mit verschiedenen Informationen für die Bevölkerung.

"Wir sind noch nicht so lange hier", erklärt Brigita Vantinato vom Bäckereistand. Aber auch sie spüre die wenigen Besucher: An einem Tag waren innerhalb von zwei Stunden nur zwei Kunden da. Von der Stadt wünscht sie sich mehr Engagement zur Wiederbelebung des Marktes. Der Platz sei so schön, man könnte auch mehr daraus machen, so Vantinato.

"Wir sind zufrieden", sagt wiederum Simon Beckhaus vom Stand für Alpenspezialitäten. Er verkauft seine Ware auch auf den anderen Wochenmärkten in St. Leon-Rot, Wiesloch, Mühlhausen und Sinsheim, der Rauenberger Wochenmarkt bringe ihm den zweitstärksten Umsatz ein. Nachdem andere Stände ihr Angebot zurückgezogen haben, bietet Beckhaus inzwischen auch verschiedene Wurst- und Schinkenarten an. Vor allem wurde der Rauenberger Wochenmarkt ihm zufolge während des Corona-Lockdowns gut besucht.

Wie leer gefegt ist der Rauenberger Rathausvorplatz am Markttag. Mit einigen Metern Abstand stehen die Stände um den Platz herum und warten auf Kundschaft. Seit einigen Monaten gibt es aber immer weniger Besucherinnen und Besucher. Foto: A. Dorn

"Wir sind die vergangenen Male ,Null auf Null’ herausgekommen", berichtet Tobias Dres. Seine Familie betreibt einen Obst- und Gemüsestand und ist auch auf anderen Wochenmärkten in der Region vertreten. Vor allem sei der Umsatz seit Sommer zurückgegangen.

Im Gegensatz zu Beckhaus’ Stand läuft es bei Dres auf anderen Märkten besser. Der Rauenberger Markt müsste seinen Angaben nach besser gestaltet und beworben werden.

Familie Dres hat auch schon Ideen, wie man dem Ganzen mehr Schwung und Abwechslung verleihen könnte: Beispielsweise könnte im Gemeindeblatt jede Woche ein anderer Händler mit Foto und Sortiment vorgestellt werden. Zudem müsste auch in den sozialen Medien wöchentlich und vor allem abwechslungsreich auf den Wochenmarkt aufmerksam gemacht werden, sagt Dres. Der Rathausvorplatz, wo die Verkäufer am Markttag stehen, könnte in ein besseres Licht gerückt werden, meint er. "Die Stände stehen zu weit auseinander.", so Dres.

Der Feinkoststand mit griechischen Spezialitäten wie Oliven oder Fetakäse hat sein Angebot inzwischen verkleinert. Dennoch ist Betreiber Georgios Samouladas zufrieden: Die Kunden seien alle sehr nett, man unterhalte sich locker und bei schönem Wetter würden die Besucher auch hier verweilen.

Dass der Markt weniger besucht wird, ist auch der Stadt Rauenberg aufgefallen. "Wir haben nächste Woche ein Treffen mit allen Händlern", sagt Bürgermeister Peter Seithel auf RNZ-Nachfrage. Dann soll die Situation der Standbetreiber zur Sprache kommen und nach Verbesserungsmöglichkeiten gesucht werden.