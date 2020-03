Das Gebiet liegt am südöstlichen Ortsrand Rauenbergs zwischen der Weinstraße, dem Wohngebiet „Weiherhäusel“ und dem „Betonweg“ nach Rotenberg und befindet sich größtenteils bereits auf Rotenberger Gemarkung (im Bild die grüne Fläche). Foto: Pfeifer

Rauenberg. (oé) Die Stadt Rauenberg hat sich dafür entschieden, das anvisierte Baugebiet "Sandäcker" durch eine Erschließungsgesellschaft realisieren zu lassen. Jetzt hat der Gemeinderat dafür grünes Licht gegeben, indem er einstimmig den Abschluss eines städtebaulichen Erschließungsvertrags mit dem vom Gemeinderat ausgewählten Unternehmen billigte.

In dem öffentlich-rechtlichen Vertrag ist unter anderem geregelt, dass die Firma die Erschließung auf eigene Rechnung durchführt und die entsprechenden Aufträge vergibt. Die Bauleitplanung selber (sprich der Bebauungsplan) bleibt aber allein in der Zuständigkeit und Hoheit des Gemeinderats.

Die Stadt hat sich der Verwaltung zufolge für dieses Modell entschieden, weil so "weder große Finanz- noch Personalressourcen gebunden werden". Die Stadt tritt zwar finanziell in Vorleistung, indem sie die Erschließungskosten über den Haushalt vorfinanziert, die "umlegungsfähigen Kosten" werden ihr aber auf "halber Strecke" (so der Vertreter der Erschließungsgesellschaft) wieder zurückerstattet – und zwar zu 100 Prozent, wie die Verwaltung betont. Der gesamte Prozess beginnt jetzt aber erst.

Voraussichtlich bis 2023 soll das circa 1,5 Hektar große Areal baureif sein, so sieht es der derzeitige Zeitplan vor. Auf einer Brutto-Baufläche von 1,2 Hektar sollen "25 bis 30 Häuser entstehen, mehr nicht", so Rauenbergs Bauamtsleiter Martin Hörner im Gemeinderat. Das Gebiet liegt am südöstlichen Ortsrand Rauenbergs zwischen der Weinstraße, dem Wohngebiet "Weiherhäusel" und dem "Betonweg" nach Rotenberg und befindet sich größtenteils bereits auf Rotenberger Gemarkung.