Von Georg Wipfler

Rauenberg. Dass die Rauenberger ein feierlustiges Volk sind, ist weithin bekannt. Die Absage der Kerwe durch die Gemeinde, die in Zeiten der Corona-Pandemie richtig war, war für einige Vereine aber auch der Startschuss, trotzdem etwas auf die Beine zu stellen. Nach dem Studium der Corona-Bestimmungen kamen vier Vereine zu dem Schluss: "Man kann was machen". So hatten am traditionellen Kerwe-Termin der VFB, der Musikverein, die KJG und das Fanfarencorps ihre Pforten geöffnet, um das Publikum zu verwöhnen. Zwar bei Weitem nicht so groß wie sonst, doch das Programm konnte sich sehen lassen.

Und da es wegen der Pandemie auch keine Kerweschlumpel geben sollte, hatten die Rathausmitarbeiter die zündende Idee: "Das machen wir selbst", so Heinz Maier vom Bauhof. Zusammen mit Ordnungsamtsleiterin Meike Längle sowie weiteren Kollegen zauberten sie eine Schlumpel aus dem Hut. Den Part der Kerweeltern übernahmen Sophie Kurz und Heinz Maier, auf einen Kerwepfarrer wurde in diesem Jahr verzichtet. "Corolina I". hieß das gute Stück, das sie am Samstag und Sonntag eifrig durch die Straßen führten. Aber nicht nur die Kerweschlumpel nebst Gefolge war unterwegs, auch unzählige Besucher ließen die Straußwirtschaften der Vereine zu einem Erfolg werden. Durchgehender Sonnenschein sorgte für goldenes Oktoberwetter, doch einigen Besuchern merkte man schon an, dass sie beim Feiern aus dem Tritt sind – auch wenn der Rauenberger Wein, sozusagen eingefangener Sonnenschein, wieder einmal der beste Stimmungsmacher war.

Los ging es am Samstag beim VFB mit dem Schlachtfest in der Landwirtschaftshalle von Ehrenvorstand Walter Kloé. Einige Hundert Portionen Wellfleisch und Füllsel gingen dort über die Theke. Und als am Nachmittag die Louis-Trinker-Band noch aufspielte, und die Gäste in der Sonne bei guter Musik und einem Glas Wein in beste Kerwestimmung kamen, war alles fast wie vor Corona. "Wir hatten zwar von vorneherein circa ein Drittel weniger an Essen geplant wie in den letzten Jahren, doch wir sind hochzufrieden, wie das alles ablief. Die Gäste waren diszipliniert, unser Konzept mit den Corona-Maßnahmen hat gegriffen, sodass wir rundum zufrieden sind. Unser Dank geht an Walter Kloé und die vielen Helfer, die das Schlachtfest zu einem Erfolg werden ließen", sagte Vorstand Mario Link.

Auf dem Rathausplatz, wo von der Gemeinde auch ein kleiner Rummel mit Kinderkarussell, Entenangeln und Süßigkeitenstand organisiert wurde, war in diesem Jahr der Musikverein zu Gast. An allen zwei Tagen waren die Essens- und Getränkebuden gut besucht, sodass Silke Sieber vom Vorstand die Veranstaltung als Erfolg verbuchen konnte. Was von vielen Besuchern auf dem Rathausplatz bemängelt wurde, war der fließende Verkehr auf der Wieslocher Straße. Hier hätten sich so manche Eltern mit Kindern eine Sperrung an den zwei Tagen gewünscht. Gut angekommen ist das Platzkonzert der Jugend- und Seniorenkapelle, das am Sonntagnachmittag auf dem Rathausplatz stattfand.

Das Epizentrum der Corona-Kerwe lag aber in der Landfriedstraße. Fanfarencorps und KJG sind dort beheimatet, und die beiden Stände entwickelten sich am Samstagabend zu einem Besuchermagneten. Bei der KJG spielte die Zap-Gang. Schon früh war der Hof gut besucht, und um kurz nach 19 Uhr hieß es: Ausverkauft. Die KJG’ler hatten ein Sicherheits- und Corona-Konzept erarbeitet, das auch Griff, wie Benjamin Ditton berichtete. Schnell herrschte bei der Zap-Gang Stimmung im Hof, genauso wie am Sonntag, als Jolly Rogers aufspielte. Positiv fiel das Fazit auch bei Hans-Peter Menges vom Fanfarencorps aus: "Wir hatten in unserer Straußwirtschaft und der Außengastronomie an den zwei Tagen ein volles Haus, wir sind sehr zufrieden und das Konzert des Fanfarenzuges Mühlhausen am Sonntag kam gut an."

Alles in allem eine gelungene Ersatzkerwe unter Corona-Bedingungen. Besucher und Verantwortliche hoffen nun, dass 2022 die Kerwe wieder unter normalen Bedingungen gefeiert werden kann.